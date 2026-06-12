El Súper Rugby Américas ofrece semifinales “argentinas”: Dogos XV vs. Tarucas y Pampas vs. Capibaras XV

Llegó la hora de la definición. Atrás quedó la fase regular del Súper Rugby Américas, que este año contó, por primera vez, con la participación de ocho franquicias del sur del continente. A los equipos que venían compitiendo últimamente, Dogos XV, Pampas y Tarucas, de la Argentina; Peñarol, de Uruguay; Selknam, de Chile; Yacaré XV, de Paraguay, y Cobras Brasil Rugby, se incorporó Capibaras XV, que representa al Litoral.

Atrás quedó una etapa de 14 jornadas (dos ruedas de todos enfrentados entre sí, ida y vuelta) en la que consiguieron el boleto a los playoffs los cuatro equipos que tienen base en el territorio argentino. Dogos XV, establecido en Córdoba, fue el de rendimiento más parejo y obtuvo el primer puesto, con 61 puntos. Lo escoltó Pampas, de Buenos Aires, con 54. A continuación se ubicó Capibaras, con 47. Y en la última jornada selló su clasificación Tarucas, de Tucumán, con 44. Por ende, los cruces para las semifinales de este viernes serán Dogos XV vs. Tarucas, en Córdoba Athletic Club y a partir de las 19.06, y Pampas vs. Capibaras XV, en el Club Atlético de San Isidro y desde las 21.06. Ambos encuentros serán televisados por ESPN 3 y la plataforma Disney+.

Pampas al término del último entrenamiento, en la cancha de CASI, donde este viernes recibirá a Capibaras XV en la segunda semifinal. Juan de Dios Vera Ocampo

Dogos, el conjunto dirigido por Diego Gighlione, ganó doce de los catorce encuentros de este ciclo y recibirá a Tarucas, cuyo entrenador es Álvaro Galindo. El duelo entre el Colorado de Córdoba y el Naranja de Tucumán registra cuatro antecedentes, con dos victorias por lado: una para cada uno en la temporada anterior y lo mismo en ésta. En marzo en San Miguel de Tucumán, el local se impuso por 29 a 26, y en el enfrentamiento de la segunda vuelta, el 2 de mayo, el triunfo fue de Dogos XV en su tierra, por 18 a 13. Esta tercera confrontación será distinta, ya que no permite una segunda oportunidad: será a todo o nada. Quien gane será finalista y quien pierda quedará en el camino.

A continuación, por la otra semifinal, saldrán a la cancha de la Catedral Pampas y Capibaras. Otro duelo a suerte y verdad. “El equipo está muy bien. Esta semana trabajamos bien y fuerte. Como todas las semanas, en realidad, pero en ésta se notó más concentración, más ganas. Encaramos este partido con mucha confianza”, comentó Faustino Santarelli, tercera línea del equipo porteño, formado en Newman, para LA NACION, luego del entrenamiento de este jueves por la noche. El forward, que atraviesa su primera experiencia en el Súper Rugby Américas, imagina un enfrentamiento muy duro para este viernes. “Creo que con Capibaras se dará un partido muy parejo, palo por palo los 80 minutos... Y creo que se definirá en los detalles”, expresó.

“El equipo está muy bien. Esta semana trabajamos bien y fuerte, con más concentración, más ganas. Encaramos este partido con mucha confianza”, comentó Faustino Santarelli, de Pampas, con miras al penúltimo encuentro de la temporada. Súper Rugby Américas

Por su parte, Juan Cruz Corso coincidió con Santarelli en que el encuentro será muy complicado. “Es un tiro, una sola oportunidad... Pero nos basamos en lo que hicimos durante toda la temporada. Hemos construido este equipo a lo largo del campeonato, así que creo que contra Capibaras cuenta lo que hicimos para llegar hasta este lugar, pero también sabemos que hay una sola oportunidad”, manifestó para LA NACION. El tres cuartos formado en Regatas Bella Vista, que también participa por primera vez en este torneo profesional, opinó sobre la franquicia rival: “Enfrente tendremos un adversario durísimo, muy fuerte en el contacto. Ellos juegan muy bien la pelota y saben jugar al rugby dinámico”, destacó. Pero también se permitió salir de la tensión: “Hay que disfrutar esto. Es un partido muy divertido, como para jugarlo”.

Sólo existen dos antecedentes entre los equipos de Buenos Aires y el Litoral, y ambos corresponden a la presente temporada. A comienzos de marzo en San Isidro venció el cuadro dirigido por Juan Manuel Leguizamón, por 25 a 20, y en la revancha, el 1 de mayo en el Hipódromo de Rosario, el éxito sonrió a Capibaras, la formación diseñada por Nicolás Galatro, por 28 a 21.

"Tendremos un adversario durísimo, muy fuerte en el contacto. Ellos juegan muy bien la pelota y saben jugar al rugby dinámico”, destacó a Capibaras XV Juan Cruz Corso, de Pampas. Súper Rugby Américas

Dogos XV vs. Tarucas y Pampas vs. Capibaras XV, a todo o nada en ochenta minutos. En caso de que igualen, habrá un alargue de dos tiempos de diez minutos en el que ganará el boleto a la final quien saque la primera diferencia. Y de persistir la igualdad, la clasificación se decidirá por conversiones de sobrepique.

Dogos XV vs. Tarucas

Dogos XV: Mateo Soler; Facundo Pueyrredón, Agustín Segura, Faustino Sánchez Valarolo y Agustín De Vértiz; Nicolás Roger y Nicolás Viola; Gastón Garayzábal, Valentín Cabral (capitán) y Augusto Cugnini; Enzo Héctor José Ocampo y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Tomás Montilla y Nicolás Revol Pitt.

Mateo Soler; Facundo Pueyrredón, Agustín Segura, Faustino Sánchez Valarolo y Agustín De Vértiz; Nicolás Roger y Nicolás Viola; Gastón Garayzábal, Valentín Cabral (capitán) y Augusto Cugnini; Enzo Héctor José Ocampo y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Tomás Montilla y Nicolás Revol Pitt. Suplentes: Ernesto Giúdice, Facundo Rodríguez, Genaro Podestá, Tomás María Gómez González, Valentín Gozálvez, Galo Fernández, Francisco Aguirre y Juan Ignacio Greising Revol.

Entrenador: Diego Ghiglione.

Tarucas: Simón Pfister; Mateo Pasquini, Matías Orlando (capitán), Bautista Estofan y Tomás Vanni; Stefano Ferro y Estanislao Pregot; Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco y Facundo Cardozo; Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez; Francisco Moreno, Juan Manuel Vivas y Mariano Muntaner.

Simón Pfister; Mateo Pasquini, Matías Orlando (capitán), Bautista Estofan y Tomás Vanni; Stefano Ferro y Estanislao Pregot; Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco y Facundo Cardozo; Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez; Francisco Moreno, Juan Manuel Vivas y Mariano Muntaner. Suplentes: José Calderoni Zenteno, Francisco Palazzi Barrientos, Rodrigo Navarro, Santiago Melitón Heredia, Tomás Dande, Santiago Saleme, Ignacio Cerrutti y Pedro Coll.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Árbitro: Pablo Deluca (h).

Pablo Deluca (h). Hora: 19.06.

19.06. Cancha: Córdoba Athletic.

Córdoba Athletic. TV: ESPN 3 y Disney+.

Pampas vs. Capibaras XV