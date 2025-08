Emiliano Boffelli volvió a Duendes en la despedida de Juan Imhoff y dejó en claro su objetivo: “Quiero jugar el Mundial”

ROSARIO.– Steven Spielberg no lo habría guionado mejor. La pelota subió al cielo y hasta allí saltó Emiliano Boffelli para recapturarla y asistir a Juan Imhoff, que aceleró hasta el in-goal y voló en palomita hacia el try. Dos postales tantas veces proyectadas en los Pumas se conjugaron en una única acción inolvidable, esta vez con la camiseta que más aman, la de Duendes. Para darle un tinte todavía más épico a la conquista, sirvió para sellar la victoria del verdinegro, 38-29 ante GER, en un magnético partido de ida y vuelta y con mucho en juego por el Torneo Regional del Litoral.

Uno se está yendo, el otro está volviendo. Para Imhoff fue el segundo y último partido con Duendes luego de su retiro del rugby profesional, un año atrás. “Esto me da ganas de seguir 10 años más”, advirtió tras el partido del sábado pasado ante Tala, dejando la puerta abierta a un regreso futuro. Por lo pronto, debe viajar a París para cumplir con compromisos laborales con Racing. Para Boffelli, se trató de su reencuentro con el rugby luego de que una operación en la espalda en abril del año pasado lo alejó de las canchas. Apenas había jugado un partido para Edimburgo en febrero, cuando se resintió.

Con la lesión de Boffelli, los Pumas perdieron a su mejor pateador ANTONIN THUILLIER - AFP

Boffelli ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo y su impacto fue inmediato. Dio la asistencia generosa (podría haber apoyado él) para el try del fullback Giuliano Francescangeli que puso a Duendes arriba 31-29 a siete del final, coronando la mejor jugada colectiva del partido. Cinco minutos más tarde llegó la acción cinematográfica que terminó con una invasión de chicos festejando en la cancha.

“¡Ni en sueños!”, reconoció Boffelli con una sonrisa de oreja a oreja. “Podría haber hecho el try en la primera, pero no estaba tan claro y se la di. Es una sensación única. No sólo por volver al club. Jugué con chicos que conozco desde que eran así, a los que entrené de chiquitos. Pero más que nada por haber vuelto a jugar, con lo que significa estar tanto tiempo afuera, mirándolo por tele. A pedido de la UAR tenía que agarrar ritmo para empezar a sumarme”.

Después del Mundial de Francia 2023, en el que fue una de las figuras de los Pumas, Boffelli debió lidiar con una persistente dolencia en la espalda y terminó en el quirófano. A su regreso con la camiseta de Edinburgh, en febrero, volvió a lesionarse. “El cuerpo me hablaba. Necesitaba parar un poco. Mi objetivo es llegar bien al próximo Mundial”, aceptó. Qué mejor para recuperar la forma que hacerlo en el club que lo vio nacer, donde se crió con una ovalada bajo el brazo, 10 años después de su despedida de Duendes. Su último partido había sido en la final del Litoral de 2015, cuando se consagró al derrotar a CRAI en la final.

Juan Imhoff, símbolo de Duendes, se va a París para desarrollar compromisos dirigenciales Marcelo Manera

¿Es el primer paso camino al objetivo de estar en Australia 2027? “Seguramente”, respondió el menor de los Boffelli. “¡Qué mejor que recuperarme en el club!. La verdad es que la pasé muy mal el último año. Ahora, a esperar la lista. Vamos a ver qué decide Felipe [Contepomi], con quien mantengo el contacto. Estoy muy agradecido al staff porque en todo este tiempo la pasé mal y fueron los primeros en mandarme un mensaje para saber cómo estaba”.

La conexión Boffelli-Imhoff para el try

En las próximas horas se conocerán los convocados por el entrenador de los Pumas para los dos partidos de la selección ante Nueva Zelanda, por las dos primeras fechas del Rugby Championship (el 16 en Córdoba y el 23 en Vélez). Boffelli se retiró con una dolencia en la rodilla derecha, tras una torcedura sufrida en la primera acción apenas ingresó. “Creo que no es nada”, confió.

El partido en Las Delicias, en las afueras de Rosario, fue vibrante. Tras un primer tiempo temeroso de ambos equipos, explotó en la segunda mitad. Como dos boxeadores que se estudian por algunos rounds y luego empiezan a pegar sin medir las consecuencias. Golpe a golpe, entregaron un espectáculo único, que incluyó 10 cambios de liderazgo. Como en Rocky, el que se mantuviera de pie en el epílogo sería el ganador. Con sus jugadores estelares en la cancha, uno en cada punta, Duendes aplicó los últimos dos golpes. Luego de un inicio de año irregular, el triunfo por la 11ª fecha del Regional del Litoral le permite seguir en carrera, todavía lejos del campeón y líder Jockey, pero cada vez más cerca del cuarto puesto clasificatorio a semifinales.

Emiliano Boffelli y su felicidad tras la victoria de Duendes sobre GER SEBASTIAN SUÁREZ MECCIA - LA CAPITAL.

¿Podrá ser Boffelli factor en el resurgimiento de Duendes? “Ojalá que no”, respondió mitad en broma, mitad en serio. “Yo tengo otro objetivo, mi idea es jugar con los Pumas. Pero cada vez que pueda jugar para Duendes voy a estar”.