Finalmente, se confirmó lo que veníamos suponiendo. El partido más esperado de las últimas semanas, los Pumas vs. Japón, será un verdadero octavo de final. El ganador de este encuentro será, ni más ni menos, el que se clasificará; el perdedor quedará fuera del Mundial y deberá armar las valijas.

Por cómo se dan las cosas y por las instancias que están desarrollándose, no me caben dudas de que será un partido de bastante presión para los dos equipos. Será importante que Argentina entre rápidamente en partido ganando la batalla territorial para jugar en campo japonés. Las salidas de nuestro campo serán fundamentales y es importante que las cargas sean bien ejecutadas para ponerles presión a ellos. Luego, una vez que logremos hacerlos equivocarse y obtengamos buenas posiciones desde el line-out, los scrums y recuperaciones de pelota en su campo, entonces sí salir a jugar sin ninguna restricción. Pareciera que lo que más viene faltándole al equipo argentino en las últimas actuaciones es terminar de desatarse. Es como si se lo notara falto de confianza, o no habiendo incorporado completamente el plan de juego que desea llevar a cabo el staff.

Ganar los lines-outs en campo ajeno sería una excelente plataforma de ataque contra Japón; Guido Petti Pagadizábal ingresará por Matías Alemanno respecto a la alineación con que los Pumas se estrenaron en el Mundial, el día del traspié frente a Inglaterra. Themba Hadebe - AP

Creo que es lógico que la formación titular sea prácticamente la misma que se presentó contra Inglaterra. Si hablo de lógica es porque podemos identificar prácticamente el mismo equipo al cual vienen dándole continuidad en los últimos años. Se puede estar de acuerdo o no con el equipo que arman los entrenadores, pero son ellos los que se encuentran en el día a día, ven a los jugadores desempeñarse durante la semana, trabajan en la estrategia e intercambian con ellos. Y, conociendo la importancia de este partido, si deciden poner este equipo, seguramente consideran que es el mejor que son capaces de presentar. No hay mucha discusión posible a esta altura y plantear algo distinto sería una locura. Está más que claro: quienes deciden quiénes juegan son los entrenadores; ellos conocen la calidad de cada uno de los integrantes del plantel y, evidentemente, consideran que éstos son los mejores disponibles para afrontar este encuentro.

Japón es un equipo disciplinado, ordenado, que con sus limitaciones se anima a jugar. Intenta imprimirle bastante dinámica al juego en sus momentos fuertes y tiene un buen pateador, muy efectivo. De todos modos, su nivel dista bastante del que tuvo el equipo del último Mundial, cuando apreciamos un Japón bastante más aceitado. En ese sentido, creo que los Pumas tienen una gran oportunidad de hacer sentir su dominio con el pack. No me caben dudas de que cerrando el juego pueden lograr una interesante diferencia. Comenzando con line y maul, jugando más por el eje de las formaciones, y siendo más frontales. Creo que eso puede complicar a los japoneses porque el equipo argentino tiene jugadores más incisivos, más pesados y de mayor oficio. De hecho, en el partido en el que los nipones se enfrentaron con Samoa observamos la dificultad que tuvieron para contrarrestar los embates de los aguerridos forwards samoanos...

Por sus precisas patadas a los palos, el apertura Rikiya Matsuda es el arma más temible de Japón, un equipo disciplinado y generoso en ataque, pero vulnerable en el juego frontal. LIONEL BONAVENTURE - AFP

Respecto al resto de los partidos del Mundial, es verdad que se está jugando un rugby mucho más “estratégico” que de ataque. Coincido con Hugo Porta cuando plantea que se está jugando mucho al error ajeno y la presión, y que hay pocos equipos que se animan a atacar y plantear cosas nuevas. Los kicks estratégicos bien ubicados, la presión sobre los posibles receptores y el juego de recuperación de pelota que viene después de eso son lo que predomina. Algo así como el juego que planteó Inglaterra en el primer partido contra los Pumas. A decir verdad, no fue mucho mejor equipo ni se destacó en el juego. Sin embargo, tuvo un planteo y una ejecución perfectos, un juego mezquino pero efectivo. En este tipo de competencia, todos los partidos son importantes, los equipos analizan detalladamente a sus rivales y salen a jugar arriesgando lo menos posible.

Los Pumas ya no tienen nada que calcular. Es el momento de liberarse, jugar y salir de la cancha con la convicción de que se dejó todo. Es momento de arriesgar un poco más... No me caben dudas de que tienen equipo como para hacerlo. Deben lograr revertir la presión, tratar de ponerse rápidamente en ventaja y conseguir que sean los nipones quienes estén obligados a salir a buscar el resultado. En caso contrario el partido puede ponerse muy difícil... Hay una gran oportunidad, una vez en campo ajeno, de animarse a jugar y mostrar el potencial que tiene el seleccionado: hay excelentes jugadores y un gran recambio. Es momento de que salgan a mostrar de qué son capaces, algo que no hemos apreciado hasta ahora en esta competición...

Es tiempo de que los Pumas salgan a mostrar de qué son capaces en el Mundial de Rugby Francia 2023. DAMIEN MEYER - AFP

* integrante de los Pumas de Bronce, en el Mundial Francia 2007