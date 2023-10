escuchar

Sin dudas, fue el mejor rendimiento de los Pumas en el Mundial. A pesar de que Gales dominó en el primer tiempo, el equipo argentino supo mantenerse a tiro en el resultado. Creo que son como para remarcar la convicción y la determinación que tuvo, aun cuando cuando Gales se puso arriba por 10-0 tempranamente. Gracias a esa determinación y a la confianza, resultaron vitales los seis puntos logrados antes de que finalizara el primer período.

Ya en la segunda etapa existió dominio argentino durante largos momentos. De a ratos pareció ser un partido a reacción de parte de los dos equipos. Se hizo un encuentro de un ida y vuelta tremendo, no apto para cardíacos.

Hubo un gran rendimiento del seleccionado argentino en el line-out; logró entorpecer varias pelotas galesas en esta formación. En el mitad inicial, por la presión de los Pumas el equipo galés se vio obligado a forzar sus lanzamientos en el line. Esto resultó en dos o tres pelotas que terminaron superando a su saltador y siendo recuperadas por los argentinos. Teniendo en cuenta la calidad de lanzamientos ofensivos que Gales suele plantear en esa formación, fue excelente el trabajo de los Pumas. Más aun en ese momento, ya que Gales tenía en alza la confianza y ésas podían ser pelotas de ataque, complicadas para los argentinos.

Joel Sclavi y Emiliano Boffelli fueron decisivos; uno, con su try crucial, y el otro, con sus patadas a los palos y sus cargas aéreas. Paul Harding - Getty Images Europe

El equipo logró finalmente soltarse a medida que los minutos fueron pasando, y se animó a jugar mucho más. Me gustó mucho el aporte de Facundo Isa, que logró hacer avanzar al seleccionado constantemente, como se esperaba de él. A pesar de que no venía jugando ni siendo convocado entre los 23 para los partidos importantes, le tocó reemplazar a Pablo Matera e hizo un partidazo. Produjo un envión anímico positivo y fue un símbolo de confianza que contagió al resto. El maul también funcionó bien por momentos y el juego agrupado terminó siendo fundamental. El pack logró generar un desgaste importante en su adversario. De hecho, el primer try argentino llegó por ese medio.

En defensa el equipo se mantuvo ordenado y supo corregir sobre la marcha algunos ataques de Gales directos a las puntas desde formaciones, que nos pusieron en aprietos. Supo reorganizarse, ajustar, mantener la paciencia sin cometer infracciones, y de a poco fueron apareciendo esos tackles que se hacen sentir. Eso fue muy positivo. Mejoró el juego con el pie, poniendo a Gales en su campo, y respondió satisfactoriamente en las recepciones aéreas. En esto aspecto, Juan Cruz Mallía tuvo un rol fundamental y le dio mucha tranquilidad al seleccionado para salir de su campo.

"Los Pumas":



Por este tackle increíble de Moroni que le dio un respiro enorme a Argentina ante Galés. pic.twitter.com/fr1FuqWFkl — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 14, 2023

La jugada más determinante del partido fue el tackle de Matías “Tute” Moroni a Rees-Zammit, sin dudas. Faltando algo así como 10 minutos para el final, logró sacarlo de la cancha a menos de un metro del in-goal cuando éste parecía embarcarse hacia el try de la victoria para Gales. Fue una jugada bastante espectacular y dramática. En ese momento del encuentro, el try del galés habría sido fatal para los Pumas. Por suerte, estaba Moroni, que llegó con el último esfuerzo a sacarlo de la cancha.

A mí entender, los Pumas jugaron bastante más sueltos. Ya habían pasado el momento más complicado en la etapa de grupos. Jugaron sin tanta presión y parecieron disfrutar más el partido. Se encontraban en una instancia decisiva y la jugaron a fondo, sin tener esa “carga u obligación” de ganar. En la zona había que clasificarse con Inglaterra, no se podía fallar. Y salvo ante los ingleses, los Pumas eran los favoritos en el el grupo. Frente a Gales se notó que el equipo estuvo más libre, salió más decidido y determinado.

"Nico Sanchéz":



Por el try que metió ante Galés para darle a Los Pumas el pase a las semifinales del Mundial de Francia. pic.twitter.com/k5MBYM8X1G — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 14, 2023

Me parecieron muy interesantes los ingresos desde el banco. Todos los jugadores que entraron hicieron un gran papel. Ya hablamos del tackle de Moroni, pero también tengo en la cabeza una pelota importantísima que recuperó Eduardo Bello; Joel Sclavi entró, aportó toda su potencia y terminó marcando el try que les permitió a los Pumas pasar al frente en el marcador. Y qué decir de Nico Sánchez, con esa intuición para interceptar la pelota del último try... Es lo que veníamos diciendo: la cantidad y la calidad del plantel para el recambio. Todos en una misma sintonía. Este tipo de partidos se gana con 23 jugadores y también con 33, porque los que se quedaron fuera de la planilla estaban muy metidos apoyando y enviando toda su energía. En la historia de los Pumas, quizá sea el grupo más competitivo y de mejor recambio en gran cantidad de puestos.

Los Pumas hicieron el partido que se debían y supieron reaccionar a tiempo. Porque –vamos a ser realistas– no venían jugando bien. Por momentos era difícil hasta identificar a qué jugaban. Habían ganado varios partidos por tener una mayor jerarquía que varios de sus rivales, pero a mí entender no venían mostrando el verdadero potencial que tienen.

El capitán Julián Montoya intenta dejar atrás el tackle de Will Rowlands; Tomás Cubelli se prepara para intervenir en un inminente ruck. ap - AP

En las columnas anteriores habíamos hablado de la presión, de que era momento de que los chicos se largaran a jugar. Se dio en un momento muy importante. Contra Gales se vio un equipo sólido, que armó varias fases de ataque jugando la pelota con las manos. Rindió acorde con las expectativas, si bien tuvo la suerte de que le tocó el cruce de cuartos más accesible. Un Gales muy joven en promedio de edad, con mucho recambio tras perder jugadores experimentados en estos últimos años.

Ahora, lo que venga es como para el disfrute. Si lo pensamos bien, es increíble enfrentarse con los All Blacks en las semifinales de una Copa del Mundo. Ya en los cuartos de final empezó otro Mundial y esta victoria sobre Gales va a traer mucha confianza. Adicionalmente, estos chicos ya están acostumbrados a jugar contra Nueva Zelanda y le han ganado más de una vez... En años anteriores era muy difícil competir con los neozelandeses. Era como afrontar un “cuco”, una maquinaria imposible de vencer; creo que ya no. Obviamente, va a ser un rival muy difícil y de gran exigencia, pero archiconocido. Hay mucho por ganar y los argentinos están a 80 minutos de jugar una final del mundo. Se ganaron el lugar que están ocupando. Pueden estar tranquilos y soñar...

Juan Cruz Mallía, de destacada actuación, es sujetado de un pie por Liam Williams; con sus recepciones aéreas dio seguridad al seleccionado para salir de su campo. ap - AP

Sinceramente, no creo que los All Blacks sean imposibles. Además, cuando van de punto los Pumas suelen hacerse más fuertes. Sin dudas que los All Blacks son el favorito, pero eso le saca presión a Argentina. Esperemos que los Pumas sigan creciendo como para dar el batacazo. Durante su historia, mostraron que cuando no tienen nada que perder es cuando mejor rinden. Como prueba de eso podemos nombrar numerosos embates históricos a lo largo de los años del seleccionado argentino. Esperemos que el viernes que viene agreguemos otra página en esa rica historia...