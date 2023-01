Escándalo en el rugby australiano: Kurtley Beale fue detenido, acusado de presunta agresión sexual

escuchar

Un escándalo sacude el rugby australiano. El experimentado wing de los Wallabies Kurtley Beale fue detenido por la policía este viernes, acusado de presunta agresión sexual. Frente a esta noticia, Rugby Australia y los NSW Waratahs, el equipo en el cual se desempeña, informaron en un comunicado que Beale había sido suspendido de todas las actividades de rugby con efecto inmediato a la espera de la conclusión de los procedimientos legales, así como de las propias investigaciones de la federación, que tomó su decisión conforme al código de conducta para jugadores profesionales.

De 33 años, Beale fue apresado por la policía por un presunto incidente ocurrido en el este de Sydney el 17 de diciembre, en el que se lo acusa de haber agredido sexualmente a una mujer de 28 años, en un bar de Beach Road, en Bondi Beach. “Los detectives de los suburbios del este se hicieron cargo del asunto e iniciaron una investigación”, dijo la policía en un comunicado. Beale fue detenido en un control de vehículos en Rainbow Street, Kingsford, poco antes de las 14.30 horas del viernes y trasladado a la comisaría de Waverley para ser interrogado. Posteriormente, fue acusado de dos cargos de tocar sexualmente a otra persona sin consentimiento y de incitarla a hacer lo mismo. Se le denegó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal de fianzas de Parramatta el sábado.

Kurtley Beale, estrella de los Wallabies, investigado por agresión sexual

Beale realizó casi toda su carrera en los Waratahs, donde actualmente estaba jugando, y debutó con la camiseta de Australia en 2009, frente a Gales. A partir de entonces construyó una gran carrera en los Wallabies, donde jugó 95 partidos y anotó 159 puntos. Fue elegido el mejor jugador de su país en 2011, año en el que participó del Mundial de Nueva Zelanda, en el que, actuando como fullback, consiguió con su seleccionado el tercer puesto. También fue parte sustancial de los Wallabies subcampeones de la Copa del Mundo de 2015, en Inglaterra, y conformó el plantel que cayó en cuartos de final en el Mundial 2019, en Japón.

En 2020, no tuvo actividad con el seleccionado australiano, pero fue convocado nuevamente en 2021, la última vez que sumó minutos con esa camiseta. Si bien el año pasado no jugó para los Wallabies, Beale se había ilusionado con formar parte del plantel que afrontará el Mundial de Francia, que arrancará el próximo 8 de septiembre. El wing se había mostrado entusiasmado con la última convocatoria: “Fue increíble, porque revivió ese fuego de tener la posibilidad de poder jugar para tu país. Me ayudó a darme cuenta de lo mucho que quiero seguir poniéndome la camiseta de los Wallabies. Haber formado parte de ese tour y estar bajo las órdenes de Dave (Rennie), por su forma de manejar las cosas, además de tener la posibilidad de vincularme con los muchachos, me hizo darme cuenta de que es un ambiente al cual quiero seguir perteneciendo. Volví con el objetivo de ir a Francia. Siento que todavía tengo mucho para darle al juego y a mis compañeros”, afirmó a fines de 2022, según el sitio A Pleno Rugby.

Claro que estas declaraciones fueron previas al despido de Dave Rennie como entrenador de los Wallabies -los malos resultados de 2022 lo condenaron-, que ahora serán conducidos por Eddie Jones.

