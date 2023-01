Pumas 7s: con los regreso de Marcos Moneta y Santiago Álvarez Fourcade, la selección argentina vuelve a escena en el Seven de Hamilton

escuchar

Tras una concentración en Pinamar durante los primeros días de enero, este viernes el seleccionado argentino de seven volverá a salir a la cancha, después de más de un mes. El sexto puesto en Ciudad del Cabo quedó atrás y en Nueva Zelanda afrontará el cuarto certamen del Circuito Mundial de Seven, intentando escalar desde el incómodo octavo puesto que ocupan en la temporada.

El estreno en el Seven de Hamilton será a las 17.32 de Buenos Aires, frente a España, y Pumas 7s tiene motivos para esperanzarse en llegar lejos, principalmente por el regreso de Marcos Moneta, ausente en la gira a Dubái y Sudáfrica por un cuadro apendicular. El Rayo es la carta principal en ataque, uno de los jugadores más desequilibrantes de la especialidad y su presencia modifica la forma en la que los rivales defienden contra los argentinos.

Marcos Moneta haciendo en un entrenamiento de Pumas 7s lo que más lo destaca: correr con una pelota en las manos. UAR

Respecto al último torneo también volverán a tener acción Luciano González y Gastón Revol, ausentes entonces por lesiones y jugadores importantes en la estructura diseñada por Santiago Gómez Cora. Pero la gran novedad es el retorno de Santiago Álvarez Fourcade, uno de los más experimentados en seven. El bahiense sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso mismo le provocó un esguince del ligamento lateral externo a principios de 2022, lo que le imposibilitó estar en grandes citas, como la conquista del torneo de Vancouver en abril y la Copa del Mundo de Ciudad del Cabo.

“El primer sentimiento que me invade es de alegría; la alegría de volver a estar en el equipo, de volver a viajar para competir en el circuito. Fueron meses duros, difíciles, pero por suerte logré sobrellevar todo porque el equipo me bancó. También conté con el respaldo de mi familia, de los médicos y de los kinesiólogos”, expresó quien tuvo un paso por el CASI. “Todos me apoyaron mucho y eso fue dándome fuerzas. Aproveché este tiempo para transformarlo en un aprendizaje y ahora es momento de disfrutar, de volver de a poco para ganar confianza y recuperar el ritmo de juego”, agregó.

Santiago Álvarez Fourcade se prepara en el gimnasio con el resto del plantel de Pumas 7s; después de cerca de un año, es tiempo de volver para el capitán habitual. UAR

Álvarez Fourcade fue el líder en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en los que Argentina conquistó la medalla de bronce, y sigue siendo el capitán del seleccionado. Sin embargo, este fin de semana ese rol será desempeñado por Matías Osadczuk, que se encargó el mes pasado. “La idea es que Santi se enfoque en su vuelta. Todavía tiene que ganarse el lugar en el equipo”, explicó Gómez Cora. “Nosotros siempre hablamos de líderes del juego en la cancha y por eso Tute seguirá siendo el capitán. La verdad es que Santi Álvarez no necesitará una cinta para hablar o para ser líder cuando le toque entrar, pero por el momento decidimos mantener la estructura”, detalló el entrenador. Osadczuk viene siendo una de las figuras de la temporada y ante varias ausencias su protagonismo fue creciendo, tanto en ataque como en defensa.

En caso de ingresar, Alfonso Latorre hará su debut absoluto en el World Seven Series. El wing de Buenos Aires Cricket & Rugby anotó 14 tries desde que el León volvió a la máxima categoría del rugby de URBA, en 2021, y se ganó un espacio. Además, fue uno de los mejores de Buenos Aires en el Seven de la República, en el que perdió la final contra Rosario. Sería el quinto argentino primerizo en la temporada, tras Joaquín Pellandini, Agustín Moyano, Juan Manuel Molinuevo y Simón Benítez Cruz.

Luego del primer paso, ante los españoles, la selección argentina se enfrentará con Canadá a partir de las 20.16. Y a las 23.44 cerrará la fase de grupos frente a Sudáfrica, el rival más fuerte en el grupo. La clasificación es accesible en los papeles, pero sería peligroso el hipotético cruce en los cuartos de final, con Samoa, primero en el ranking, o el poderoso Fiji, que contará por primera vez en la temporada con Jerry Tuwai, su líder y principal creador de juego. Pero Gómez Cora tiene disponibles a todos sus mejores hombres, algo que no sucede siempre. Argentina posee motivos como para creer.

El plantel argentino

1. Álvarez Fourcade, Santiago (229 presencias y 47 torneos)

2. Fraga, Agustín (52 y 10)

3. González, Luciano (204 y 40)

4. Graziano, Matteo (23 y 5)

5. Isgró, Rodrigo (74 y14)

6. Latorre, Alfonso (debutante)

7. Lavayén, Alejo (21 y 4)

8. Moneta, Marcos (66 y 12)

9. Osadczuk, Matías (capitán; 158 y 30)

10. Pellandini, Joaquín (12 y 3)

11. Revol, Gastón (421 y 91)

12. Schulz, Germán (288 y 54)

13. Vera Feld, Santiago (56 y 11)

14. Wade, Tobías (45 y 8)