Escándalo en el rugby: repudio del SIC por la actitud de los hinchas y jugadores del club que agredieron a Newman con cantos discriminatorios

El Top 13 de la URBA desarrolló el fin de semana sus semifinales, ambas en el CASI. Hindú derrotó a CUBA el sábado y el SIC eliminó a Newman el domingo. Y el próximo sábado, en el mismo escenario, se disputará la final entre el conjunto de Don Torcuato y el de San Isidro. Pero más allá de lo deportivo, de la atracción que genera una definición entre dos de los mejores equipos de la temporada, el rugby se encuentra sorprendido e indignado por lo ocurrido luego de la segunda semifinal. ¿El motivo? Los cantos agresivos, discriminatorios, inexplicables, totalmente fuera de lugar, de un grupo de hinchas, jugadores y socios del San Isidro Club, con improperios varios dirigidos a sus rivales del partido.

Gritos y estribillos que, lejos de cualquier folclore y buenas costumbres, provocaron reacciones inmediatas en el planeta rugby. Muchos quedaron perplejos por el tenor de los cantos, elitistas y despectivos, hacia los jugadores de Newman. Y lejos de celebrar la “ocurrencia” de quienes se apartaron de las enseñanzas y del carácter formativo que tiene el rugby, inmediatamente brotó el repudio desde adentro del club directamente involucrado. Lo que no quita el mal momento vivido por todos. Los que sienten vergüenza ajena por lo ocurrido y aquellos que fueron agredidos insólitamente luego de perder la semifinal.

La hinchada del SIC en la semifinal LA NACION/Fabian Marelli

“Del oy, oy, oy, hoy me c... a un Newman boy”, al “los de Newman, son todos putos, son todos chetos con plata. tienen auto, y tienen lancha, tienen casa en La Barra”, el agresivo estribillo es cantado por los hinchas, entre los que se ven a algunos jugadores vistiendo la camiseta de la institución.

El hecho derivó en la carta que el club, con la firma del presidente, Brian Anthony, le envió a su par de Newman, Joaquín Ibáñez a modo de disculpas. También adhiere Diego. F. Pasman, Secretario del SIC.

“Nos dirigimos por tu intermedio a toda la comisión directiva y a la comunidad entera de Newman para ofrecerles nuestras sinceras disculpas por los desafortunados cantos expresados hacia ustedes por gran parte de nuestros jugadores, socios y simpatizantes una vez terminado el partido semifinal del domingo último en cancha del CASI.

“Lamentamos mucho lo sucedido. Rechazamos este y cualquier tipo de conducta discriminatoria. Nada más lejano a lo que pretendemos como club. Somos conscientes que entre los jóvenes la falta de conciencia y conocimiento sobre algunos temas los exponen a actuar erróneamente. Como a todos los que nos toca ser dirigentes nos preocupa el tema y seguiremos trabajando para evitar este tipo de conductas.

“Sabemos que tanto ustedes, como nosotros, los demás clubes y la URBA misma desde la creación de FIMCO, hacemos todo lo posible y un gran esfuerzo por terminar de una buena vez con estas situaciones. Evidentemente debemos, entre todos, redoblar esfuerzos.

“Joaquín, nuevamente queremos dejar bien en claro que lo cantado no expresa en lo más mínimo nuestro sentir y queremos, una vez más y las que sean necesarias, reiterar nuestras disculpas.

“Un cordial saludo”.

El video de los cánticos contra Newman

El indignante canto de SIC contra Newman

El mensaje de ex jugadores y miembros de la comunidad del SIC

No sólo fue el mensaje del SIC a nivel institución. También hubo una carta firmada por exjugadores de la entidad, algunos de ellos exPumas, como Tomás Petersen y Diego Cash, enviada a la Comisión Directiva del Club. Y dice lo siguiente:

“San Isidro, 31/10/2022

“Sres Comision Directiva San Isidro Club

“Los abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a uds y por su intermedio a las comisiones que correspondan para analizar las acciones posteriores al partido Semifinal del torneo Top 13 URBA realizado en el dia de ayer en instalaciones del CASI con el equipo Newman.

“En el plano deportivo primero felicitar al plantel de jugadores y staff de entrenadores por el resultado positivo obtenido, a sabiendas del gran esfuerzo que hoy dia supone participar en un campeonato tan competitivo y llegar a instancias decisivas.

El SIC festejó la clasificación a la final Fabián Marelli

“Pero nuestro juego no se limita a un partido, sino que apunta a estadíos mas amplios, como la formación de personas preparadas para la batalla permanente del buen accionar según nuestras más arraigadas convicciones basadas en el respeto irrestricto a las personas e instituciones.

“Con tristeza veo un video que me llega en donde hinchada y jugadores entonan versos inconcebibles según nuestros basamentos. Ni en broma. Ni después de haber ganado una semifinal , al contrario, me pregunto donde quedo el saludo cordial y respetuoso a quien me permitió divertirme y exigirme durante 80 minutos?

“En esta época estamos transitando tantos cambios sociales y políticos en donde todo vale, que no alcanzan las horas para ponernos al día. Pero tenemos que diferenciar modismos transitorios de modelos estructurales de educación y respeto. Aquellos en los que se funda nuestro amado deporte. En aquellos pilares que nos formaron: a nosotros, a generaciones anteriores y a generaciones que vendrán.

Así celebró el SIC la victoria sobre Newman LA NACION/Fabian Marelli

“El festejo del domingo pasado frente a Newman no puede ser ninguna manera un hecho que pase desapercibido sin que lesione de muerte nuestros principios fundacionales del respeto. No me identifico con esas acciones, no con esos cantos, no con esa ofensa basada en la división y el resentimiento.

“En la ley de nuestro juego, las acciones indebidas que lesionan el juego se castigan bajo la comprensión de que no es lo mismo jugar leal que deslealmente, que sacar los pies del plato supone una sanción de acuerdo a la gravedad del yerro cometido.

“Lamentablemente he visto ayer mi camiseta tricolor envuelta en un accionar vergonzante, y pongo en duda que quienes participan de ese lamentable circo entiendan el rugby de como me lo han enseñado a mi.

“Agradeciendo su atención, saludamos atentamente”.

A eso, se suma un audio de Diego Cash, ex primera línea del club y de los Pumas, enviado a otro grupo de jugadores y socios del SIC.

“Siento que esto que ha pasado es una lástima. El partido CASI-SIC lo vi por TV porque estaba con Covid y también me pareció que la tribuna se había vuelto a pasar de rosca, a cantar cosas fuera de lugar, en vez de alentar a nuestro club. Gritar guarangadas, situaciones fuera de lugar en nombre de nuestro oponente, en ese momento el CASI. Ayer lo mismo con Newman. Me parece desagradable. Un amigo me contaba que en dos radios de primera línea, en horario pico, pasaban los cánticos del SIC. Una lástima, una lástima. Es una oportunidad realmente como para bajar a tierra y llevar a todos los jugadores del club, grandes, juveniles e infantiles, lo que tenemos que hacer al respecto con esto. Se nos escapa la tortuga y me parece que en esto no se nos puede escapar”.

