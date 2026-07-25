¿Están los Pumas para ser campeones del mundo? La vigencia de la dualidad del Dr. Jekill y Mr. Hyde

Hace poco menos de un año, los Pumas eran campeones del mundo. Al menos eso se animaban a decir algunas voces del mundo ovalado en distintas latitudes. La victoria contra los Lions era un argumento fuerte para tal afirmación. Podría decirse que el triunfo en Vélez ante los All Blacks también ayudó. Más lo hizo la remontada histórica en Murrayfield ante Escocia para cerrar el 2025, el año intermedio entre mundiales, reforzando esa idea del primer párrafo.

¿Están los Pumas para ser campeones del mundo? ¿O es sólo un gran título que funciona como motor colectivo, no solamente para el propio equipo de este ciclo mundialista, sino también para la patria rugbier en su conjunto, como una idea en la cual creer para seguir creciendo?

Los Pumas v Escocia, Captains Run Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina. Foto: Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Si nos dejamos llevar por los resultados de julio de 2026 –que es la forma más superficial de mirar el juego de un equipo y su potencial– probablemente no. Los Pumas perdieron con contundencia frente a Escocia e Inglaterra, mostrando falencias en la obtención, aunque manteniendo el poderío ofensivo ya adquirido en estos años en el juego desordenado. La única victoria, frente a Gales por 35 a 24, en la que consiguieron el punto bonus y mostraron por momentos buen juego –cinco tries, cuatro de ellos marcados en el primer tiempo–, fue también otra señal de alarma por los momentos de desconexión.

Si seguimos con el análisis basado en los resultados y hacemos un poco de zoom, en los tres partidos los marcadores fueron abultados en contra, quizá demasiado para el rugby internacional. Aunque, por otro lado, frente a Inglaterra, por ejemplo, consiguieron un punto bonus defensivo y estuvieron a una decisión –tan larga y compleja como la serie Game of Thrones– de empatarlo.

Ciencia y fe

Entrenar un equipo deportivo tiene mucho que ver con pensar como un detective. Hay un enigma que resolver: ¿cómo hago que este equipo juegue mejor? Es, al mismo tiempo, un enigma al que uno se lanza con la fe de los religiosos: no hay nada que asegure el éxito. En el deporte hay mucho de fe, pero también mucho de ciencia.

El entrenador cree en los dioses del rugby. ¿Quién no? Un deporte es, antes que nada, un acto de fe, un ritual más parecido a una danza ancestral que a un diseño racional. Si fuera lo segundo, dudo de que treinta tipos se pusieran shorts y camisetas apretadas, unos botines con una especie de arpones de escalada, y se animaran a darse golpes una y otra vez para tratar de llevar la pelota a un terreno rectangular.

Una imagen del triunfo de los Pumas ante All Blacks el año pasado Santiago Filipuzzi - LA NACION

La ciencia viene a ser, en este maridaje, un factor más que se suma al sentido de todo esto. No está separada, no nos engañemos. Los datos ayudan a que el entrenador pueda pensar en cómo hacer de ese ritual una historia que nos siga atrapando.

Por eso, en 2026, un entrenador cree sobre todo en la ciencia de los datos. Sin ellos es imposible pensar en el progreso evidente de un equipo.

Hace falta una hipótesis de cómo se quiere que juegue ese equipo y a dónde se lo quiere ver en el futuro. A partir de ahí se piensa en cómo va a llegar a ese lugar. Se evalúa cuáles son los puntos fuertes y cuáles necesitan un poco más de trabajo.

Resulta difícil ponerse en los zapatos de Felipe Contepomi y su staff habiendo dicho esto. Más complejo resulta aún si se tiene en cuenta que los Pumas parecen dos equipos, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde –el clásico libro de Robert Louis Stevenson, entre el terror y la ciencia ficción, que explora la dualidad humana–. En esa dualidad, el protagonista, el honorable Dr. Jekyll, en un experimento científico toma un brebaje que lo convierte en el Señor Hyde, un ser maligno y sin remordimientos. El segundo termina dominando al primero.

Pablo Matera, un indispensable en el plan de Contepomi Marcelo Aguilar - LA NACION

Por momentos, los Pumas es un equipo que concede puntos, que no toma el protagonismo, que pierde los duelos en el contacto y tampoco le encuentra la vuelta a la obtención. En otros, los que más entusiasman, es una máquina de rugby que genera un juego espectacular. Sobran los ejemplos de lo segundo: la secuencia final frente a Inglaterra, con un ataque de costa a costa presionando y haciendo retroceder al rival para ir a buscar el empate; el try de Santiago Cordero desde un ataque de campo propio frente a los Lions; o la conquista de Justo Piccardo en la epopeya de Murrayfield.

Como en la novela de Stevenson, un equipo está en puja permanente entre dos extremos. La versión respetable y la versión temida.

¿Cuáles son los verdaderos Pumas? Ese es el primer enigma para Contepomi y para los hinchas argentinos.

¿Qué los frena para expresar ese potencial evidente? Ese es el segundo.

Ambos son el combustible y, a la vez, lo que intentan develar Felipe Contepomi y su staff.

Los datos sobre obtención, contactos ganados, errores no forzados y eficacia para marcar puntos son, entre otros, los más relevantes para agrandar ese potencial y traducirlo en resultados favorables en los test matches.

Un poco más de Dr. Jekill

Parece que hoy el deporte pasó a jugarse en el territorio del drama con mucha más fuerza que en otros tiempos. Se entiende: sin drama, el juego no es entretenido. Pero hay un drama incorporado por las redes sociales que es mucho más fuerte, nocivo y, a mi criterio, poco interesante, en el que todo se lleva al terreno de la emocionalidad más exagerada.

Internet le dio voz a todos, lo cual no es malo en sí mismo. Lo que no habíamos considerado al darle voz a todos es esa tendencia humana a prestar atención al drama. Los humanos somos, entre otras cosas, seres chismosos. El chisme y el drama, podríamos decir, hoy son los reyes de la humanidad: son quienes nos gobiernan desde los algoritmos. “¡Escándalo!”, dice un video en YouTube en busca de visualizaciones distraídas hablando sobre, debería destacar con mayúscula, un partido de rugby. “Papelón”, dice otro neo periodista en busca de popularidad virtual en su canal con miles de visualizaciones. Los ataques a jugadores se vuelven personalizados.

El ataque fuera del juego y en la virtualidad es un factor con el que los equipos también tienen que jugar.

Los Pumasafrontan esta etapa del año con la convicción de que pueden dar el paso que les falta para pelear por todo Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Algunos ingleses critican con dureza, en estos días, a los deportistas argentinos. Puede haber algo de cierto en lo que dicen respecto del trato a Gardner y a las quejas al final del partido. Sin embargo, lo hacen, irónicamente, desde ese lugar de moralidad que busca encender las emociones de quien está mirando o leyendo. Cruzar esa línea es peligroso. Analizar fanáticamente el juego es un oximoron, una frase contradictoria. Decirle al hincha lo que tiene que pensar es subestimarlo.

Batman, Robin y la Liga de la Justicia ya no están en las películas: están en las redes, denunciando a los “malos de la película”.

Son tiempos de emocionalidad exagerada. Cuando eso pasa, la imaginación y el pensamiento más reflexivo quedan afuera. Un equipo tiene el deber de no entrar en ese terreno barroso.

En la cancha, la emocionalidad es un desafío. Un deporte de contacto permanente, en el que las decisiones están influenciadas por muchos factores que a su vez inciden en la técnica individual y en el éxito o no de una táctica, es un escenario donde manejar las decisiones es muy complejo.

Aquel try de Piccardo en Murrayfield

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ¡CÓMO OLVIDAR ESTE TRY!



ℹ️ Justo Piccardo se cortaba cerca del ingoal escocés y definía la agónica victoria argentina, en Murrayfield, por 33-24.



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En ese sentido, en esta temporada a los Pumas se los nota por momentos impacientes y reactivos. Las acciones posteriores a los primeros tries de Inglaterra son sólo un síntoma emergente. Hay algo detrás –y no lo digo en modo conspiración, como es la moda en estos días–. Lo que hay detrás, o debajo de eso, tiene que ver con la atención a los momentos.

La atención a lo que está pasando mientras pasa es lo que diferencia al campeón del mundo de los nueve equipos que están debajo en el ranking.

Todos los equipos de rugby tienen, de algún modo, un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. El tema es que los mejores dominan más sus impulsos. Y el deporte es, principalmente, un juego mental en el que se intenta siempre frustrar al rival. De hecho, podríamos decir que jugar bien es tener la capacidad de transitar la frustración sin dejar que ella tome las decisiones por uno. Nada fácil.

Ahora que lo escribí, imagino este nuevo enigma en la mente del entrenador de los Pumas: ¿cómo mejorar la tolerancia a la frustración para ser realmente candidatos a ganar el Mundial de Australia?