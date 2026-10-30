Facundo Isa vuelve a los Pumas: una última oportunidad de cumplir su sueño

La realidad se empeña en contradecir algunas máximas. Facundo Isa vuelve a los Pumas para desmentir aquello de que el tren pasa una sola vez. Cuando parecía que su idilio con la celeste y blanca estaba roto, el azar le abrió una nueva esperanza. Ante la lesión de Santiago Grondona, el entrenador Felipe Contepomi volvió a confiar en el santiagueño y fue incluido en el plantel que disputará la ventana de noviembre, el segmento final del Nations Championship.

Después de terminar como titular en el Mundial 2023, Isa decidió tomarse un descanso de la selección el año siguiente para recuperarse física y mentalmente de las exigencias del rugby profesional. Volvió a ser convocado por Contepomi en la primera oportunidad que tuvo, la ventana de julio de 2025: cumplió una buena actuación en el primer partido ante Inglaterra, en La Plata, pero estuvo indisciplinado tácticamente en la revancha en San Juan y fue en parte responsable del try de la victoria visitante sobre el final. Después de eso, no volvió a ser tenido en cuenta.

Facundo Isa jugó los tests contra Inglaterra en 2025; luego de eso, no fue tenido en cuenta Prensa UAR

Desde que asumió, Contepomi hizo debutar a siete terceras líneas (ocho, si se incluye al segunda línea Efraín Elías, que puede cumplir ambas funciones). Para esta ventana, en la que ya estaba descartado Joaquín Elías, había optado por Joaquín Moro (figura en la serie ante Sudáfrica y Australia) y Juan Martín Scelzo (de características similares a Isa) para acompañar a los consagrados: Matera, González, Kremer y Grondona. Sin embargo, la lesión de este último, compañero de Isa en Pau, abrió un espacio y a partir de las buenas actuaciones recientes en su club Felipe volvió a confiar en él.

“Yo intentaré dar lo mejor de mí hasta este Mundial porque tengo 33 años. Me veo con un año más de buen rugby y después veremos. No me veo cuatro años más, la verdad”, había dicho Isa recientemente en una entrevista por ESPN. “Sin dudas, voy a apuntar al Mundial y tratar de hacer lo mejor posible. Ya desde la pretemporada que lo tengo en la cabeza. Por suerte me está yendo bastante bien y estoy jugando”.

"Voy a apuntar al Mundial y tratar de hacer lo mejor posible", dijo Isa FRANCK FIFE - AFP

Isa debutó en los Pumas a los 21 años de la mano de Daniel Hourcade en la gira por Europa de 2014, que incluyó una recordada victoria ante Francia en el Stade de France. Jugó el Mundial 2015, pero luego de dejar Jaguares en 2017 para actuar en el el rugby francés (pasó por Lyon, Toulon y, desde 2025, Pau), quedó al margen de los Pumas. Regresó en 2021 bajo la conducción de Ledesma y se mantuvo en el equipo de manera intermitente hasta el Mundial de Francia. En total, suma 51 caps con la selección.

Chocobares, adentro

La otra novedad en el equipo respecto de la concentración realizada en Londres entre el lunes y el miércoles de esta semana es la ratificación de Santiago Chocobares, que estaba en duda tras haber sufrido una conmoción cerebral jugando para Toulouse. De esta forma, se confirma la ausencia de Matías Moroni, que había sido marginado originalmente y luego convocado a último momento al camp a la espera de la evolución del santafesino.

Santiago Chocobares estaba en duda tras haber sufrido una conmoción cerebral jugando para Toulouse; sin embargo, está entre los convocados Mark Baker - AP

Cabe recordar que el fin de semana previo a la concentración en Londres se lesionaron Santiago Carreras (rotura de ligamentos cruzados) y Thomas Gallo (fractura de muñeca), que fueron reemplazados con Facundo Soler y Rodrigo Martínez, respectivamente. Ya estaban descartados con anterioridad Joaquín Oviedo (fractura de tobillo) e Ignacio Ruiz (lesión en la planta del pie), que se lesionaron en el mismo partido jugando para Perpignan.

En noviembre, los Pumas se medirán ante Irlanda (viernes 6 en Dublín), Italia (sábado 14 en Génova) y Francia (siete días más tarde en París). Además jugarán un partido más para determinar su ubicación final en el Nations Championship, entre el 27 y el 29 en Twickenham.

Argentina XV, con novedades

Otro partido importante es el que sostendrán el viernes 6 Argentina XV vs. Inglaterra A, en el coqueto estadio de Bath. Para ese partido, además de los jugadores que se estaban entrenando en Buenos Aires, el entrenador Álvaro Galindo sumó algunos jugadores que actúan en Europa con pasado reciente en los Pumas y que siguen estando en el radar de Contepomi: Pedro Delgado, Bautista Bernasconi, Tobías Wade (recientemente transferido a Zebre Parma) y Benjamín Grondona; también está el pilar Gael Galván (Agen). La mayor novedad, no obstante, es la inclusión del apertura Juan Martín Montilla, joven sanjuanino (19 años) que emigró a España a los 14, fue captado por Clermont en 2023 y debutó en el primer equipo con 18 el año pasado.

El plantel

FORWARDS

Efraín Elías – Segunda línea – Toulouse

Juan Martín González – Tercera línea – Saracens

Facundo Isa – Tercera línea – Pau

Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont

Tomás Lavanini – Segunda línea – Highlanders

Rodrigo Martínez – Pilar – Dragons

Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat

Julián Montoya – Hooker – Pau

Francisco Moreno – Pilar – RedBull Newcastle

Joaquín Moro – Tercera línea – Leicester Tigers

Leonel Oviedo – Hooker – Western Force

Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins

Tomás Rapetti – Pilar – Toulouse

Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears

Juan Martín Scelzo – Tercera línea – Stade Francais

Joel Sclavi – Pilar – Leicester Tigers

Mayco Vivas – Pilar – Vannes

Boris Wenger – Pilar – Harlequins

BACKS

Tomás Albornoz – Apertura – Toulon

Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – RedBull Newcastle

Mateo Carreras – Wing – Bayonne

Santiago Chocobares – Centro – Toulouse

Lucio Cinti – Centro – Saracens

Bautista Delguy – Wing – Clermont

Gonzalo García – Medio-scrum – Pau

Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins

Juan Cruz Mallía – Fullback – Toulouse

Ignacio Mendy – Wing – Benetton Treviso

Agustín Moyano – Medio-scrum – Western Force

Justo Piccardo – Centro – Montpellier

Gerónimo Prisciantelli – Apertura/Fullback – Racing 92

Faustino Sánchez Valarolo – Centro – Palermo Bajo/Dogos XV

Mateo Soler – Wing/Fullback – Tala/Dogos XV