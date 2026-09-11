Federico Martín Aramburú: emotivo homenaje en un partido en Biarritz y una fundación que lo recuerda

A los 13 minutos, todo el público se paró y prorrumpió un estruendoso y sentido aplauso. En la pantalla gigante del Stade Aguilera apareció la imagen de Federico Martín Aramburú con la camiseta de Biarritz Olympique, el club en el que dejó su huella más profunda, en la ciudad que había elegido para vivir. Una práctica que se repite cada vez que el equipo vasco quiere homenajear al rugbier argentino asesinado en París en 2022 y que este jueves tuvo una carga adicional: el pedido de justicia, en la quinta jornada del juicio en la capital de Francia.

Antes del encuentro con Colomiers, los jugadores locales lucieron un pañuelo rojo, tradicional en el País Vasco, con una bandera argentina en uno de sus vértices y la inscripción “Fede - 13”. La misma prenda vestía buena parte de los cerca de 10.000 espectadores que presenciaron la victoria por 38-20, por la segunda fecha del ProD2, de Francia. Una iniciativa que propulsó Pierre Guérin, amigo de Federico y de su mujer, a través de la fundación Hegoak Pampa.

Amigos de Martín Aramburú crearon la fundación Hegoak Pampa; el juicio en París es un tema de conversación en la ciudad donde brilló el ex back argentino.

“Todo esto nos parece irreal. Todavía no entendemos lo que pasó”, dijo Pierre en perfecto castellano mientras vendía pañuelos en la entrada del estadio antes del partido. “Pedimos justicia por Fede, pero también queremos recordarlo. Queremos mostrar el apoyo a esta querida familia. Queremos expresar al mundo que lo que ocurrió con Fede es un drama. Yo quería mover cosas para ayudar”.

El 7 de julio pasado, con un grupo de amigos franceses y argentinos amigos de Federico, Pierre creó una fundación, Hegoak Pampa, en procura de generar actividades para ayudar a la familia durante el juicio, que comenzó el lunes en París y se extenderá hasta el 25 de este mes. Consiguió una autorización para vender pañuelos y camisetas alusivas durante seis sábados, desde el 1º de agosto, frente al mural que homenajea a Fede, pintado por el artista Arthur Millot (más conocido como Bur), en el centro de Biarritz.

El homenaje a Federico Martín Aramburú tuvo lugar a los 13 minutos del partido que Biarritz Olympique le ganó a Colomiers en la segunda categoría de Francia.

“Hay un montón de gente quiere ayudar y se acerca de alguna forma”, contó Pierre para LA NACION. “Viene gente de Argentina, de toda la región del País Vasco en Francia y en España. Gente que conocía a Fede o conoce de rugby. Gente que no lo conocía pero cuando se acerca al mural se interesa por el tema, muestra su apoyo y compra un pañuelo. Hay gente que viene a vernos para charlar y emocionarse como lo hacía Fede, con esa forma especial que tenía de conectar con las personas”.

Pierre conoció a Federico después de que se retirara del rugby y se quedara a vivir en Biarritz. Todos los jueves se juntaban a jugar tocata. “Conocí a Fede como ex jugador. Conocí al tío, al papá, al señor que quería montar una empresa. Tenía su amistad”, recordó. “Nos hizo descubrir la Argentina a través de viajes, asados y todas esas cosas que nos gustan de la cultura y su forma de ser”. Hoy Guérin es el entrenador de Santi, uno de los hijos de Federico, en la M-8 de Biarritz.

Una imagen de Federico Martín Aramburú en las paredes del Stade Aguiléra, de Biarritz, que no olvida al ex integrante de los Pumas.

Federico Martín Aramburú fue asesinado a tiros el 19 de marzo de 2022 en París tras una discusión en un bar en la zona del bulevar Saint-Germain. El lunes comenzó el juicio público que tiene como acusados a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas políticos. Guérin atravesó Francia del sur al norte para estar presente en el primer día del litigio.

“Fue una sensación horrible”, relató. “Sabíamos que íbamos a ver a los asesinos de Fede; fue bastante difícil. Pudimos mirarlos a los ojos; eso nos ayudó mucho. Vi a Mary [María Codino, la mujer de Federico], que no me sonrió, por supuesto, pero sabe que acá estamos. Era importante que se sintiera nuestra presencia como amigos del País Vasco, con los pañuelos de Fede”.

El mural fue pintado por Arthur Millot, "Bur", y una la imagen de Federico con referencias deportivas y personales. BUR / Arthur Millot - instagram.com/bur_artist/

Formado en el Club Atlético de San Isidro, Federico Martín Aramburú inició su carrera profesional en Biarritz Olympique, en el que se lució con el número 13 en su espalda. Después de pasar por varios clubes y de volver al CASI para retirarse en 2012, regresó a Francia para establecerse en familia en Biarritz, ciudad vasca ubicada en la costa del sudoeste de Francia, cerca de la frontera con España.

¿Cómo está siguiendo la comunidad de Biarritz el juicio? “La ciudad está atenta”, respondió Pierre. “En todos los bares y restaurantes se está hablando de lo que está pasando en el juicio. La gente quiere que la familia de Fede sepa que estamos acompañando con el corazón, con el pensamiento. Yo soy muy amigo de Cato, el padre de Federico. Cuando un amigo está mal, tienes que ayudarlo. Almorzamos juntos, tomamos buen vino. Volveré este domingo para hacer un paseo y despejarle un poco la cabeza”.

"Aúpa Fede" ("arriba, Fede") es una de las inscripciones en el estadio de Biarritz, donde unos 10.000 espectadores aplaudieron emocionadas al ex deportista asesinado en 2022.

Después de cuatro años, la familia de Martín Aramburú espera que se haga justicia. De Biarritz a San Isidro, Federico dejó una huella en todos quienes se cruzaron con él. “Mucha gente todavía piensa que esto es irreal”, apuntó Pierre. “Ahora podemos decir que esperamos justicia, pero una justicia muy fuerte. Yo me comprometo a hacer todo lo que pueda para recordar a Fede, pero sobre todo, a defender los valores que él tenía en su forma de ser: la amistad, el deporte”.