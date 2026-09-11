Habló uno de los acusados de matar al exrugbier Federico Martín Aramburú en París y apuntó a la policía

Este viernes comenzó el quinto día de audiencias del juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el rugbier argentino de 42 años que fue asesinado a balazos en París en marzo de 2022. Hoy habló uno de los dos principales acusados, Romain Bouvier, que ya había negado los hechos, y aseguró que su causa fue “una puesta en escena total” en relación a las armas encontradas en su casa.

Su declaración tuvo lugar cuando su abogado le pidió que se refiera a las armas cargadas encontradas en su domicilio luego del asesinato ocurrido el 19 de marzo del 2022. De acuerdo a lo que publicó el medio francés L’Equipe, el acusado se levantó, vestido con una camisa clara, y definió como una “puesta en escena total” el registro policial en su vivienda.

“No estaban cargadas cuando salí de casa para ir a cenar con [Loïk] Le Priol [el otro principal acusado]. La única posibilidad de que estuvieran cargadas es que los policías las hubieran agarrado mis armas, probado los cartuchos para ver si encajaban y las hubieran cargado”, expresó el hombre de 34 años en la audiencia.

Las armas incautadas en la casa de Bouvier son revólveres Smith & Wesson, Colts, Brownings, un rifle Winchester y otros rifles antiguos. Un arsenal que el acusado presentó en su momento como “su colección ”, con más de 1000 cartuchos. Dos proyectiles encontrados en el cuerpo de Martín Aramburú coincidían con los incautados en la casa de Bouvier. En tanto, en la finca de la familia Le Priol la Policía incautó varios rifles, una escopeta de corredera y dos revólveres.

Loïk Le Priol es uno de los acusados por el asesinato de Martín Aramburú Facebook Loïk Le Priol

La audiencia de este viernes también se centró en la declaración de un perito en balística, mientras que se espera el interrogatorio de los familiares de Le Priol.

En la madrugada del 19 de marzo de 2022, Le Priol y Bouvier, militantes de ultraderecha, dispararon diez veces contra Martín Aramburú tras una pelea en la terraza de un bar en pleno centro de París. Le Priol, un exmilitar, disparó seis veces contra el rugbier hasta vaciar el cargador. Cinco balas lo alcanzaron. Ambos se exponen a cadena perpetua.

Cuando empezó el juicio el lunes, Le Priol admitió que fue “el autor de la muerte” del rugbier, pero rechazó que tuviera la intención de matarlo: “Disparé para defenderme”.

La secuencia

Tras una discusión y una primera pelea frente al bar, Martín Aramburú y su amigo Shaun Hegarty se fueron rumbo a su hotel. Para ellos, el asunto estaba zanjado, explicó un policía que declaró el jueves. Pero no para los acusados.

El argentino y Hegarty —socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique— caminaban por el boulevard Saint-Michel cuando se les acercó por detrás una camioneta Jeep, de la que bajaron dos hombres. El primero, Bouvier, sin mediar palabra, disparó dos veces a la víctima.

Dieron a conocer el video del momento previo al asesinato del expuma Federico Aramburú en París

Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Ahí fue cuando Loïk Le Priol agarró el mismo arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir. El argentino murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Para la policía, no hay duda de que ambos acusados actuaron con intención homicida. “Cuando se vacía un cargador y se apunta contra una persona, es porque se está decidido a quitarle la vida”, señaló uno de ellos.

El veredicto se espera para el 25 de septiembre.

Quiénes son los dos principales acusados

Le Priol tiene una larga lista de antecedentes: figuraba en el registro S de presuntos terroristas y es conocido por sus vínculos con grupos neofascistas. Fue expulsado en segundo año del colegio elitista Notre-Dame d’Orveau por acusaciones de agresiones contra sus compañeros.

Es excomando de la Marina y fue apartado del Ejército por actos de violencia. Había sido repatriado de Yibutí, excolonia francesa en África, dos años antes de su expulsión por sufrir un trastorno de estrés postraumático severo, indicó su pericia psicológica en el juicio.

Loïk Le Priol, supuesto asesino del ex Puma Federico Martin Aramburu tras una discusion en un bar de Paris Face: loïk le priol

En junio de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión -dos de ellos en suspenso- por participar en la tortura de un antiguo presidente del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD) -que ocurrió en 2015-. En ese mismo año, alegó sufrir un grave accidente de auto y un aumento de la ansiedad tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Luego del asesinato de Martín Aramburú, huyó y fue detenido cuatro días después en la frontera entre Hungría y Ucrania.

Bouvier, por su parte, también forma parte de la ultraderecha local. Antiguo estudiante de la Universidad Paris-Assas, fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión —tres de ellos en suspenso— por el mismo caso de tortura que su colega.

Tras disparar contra el argentino, se ocultó durante varios días en un hotel de Sablé-sur-Sarthe, antes de ser arrestado por la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI, en francés) de Nantes el 23 de marzo de 2022.