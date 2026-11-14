Felipe Contepomi evitó la autocrítica y destacó la actitud de los Pumas: “Siento mucho orgullo por los chicos”

El error de Paolo Garbisi en la última acción fue un fiel reflejo de un partido olvidable, de esos que dejan poco positivo y muchos interrogantes. Sobre todo, para los Pumas, que llegaban con la necesidad de mostrar otra cara ante un rival de menor envergadura, con muchas ausencias. Pero se fueron de Génova con más dudas, tras el apretado triunfo por 19-14 sobre la Azzurra por la quinta fecha del Nations Championship.

Con gestos de preocupación, Felipe Contepomi lo vivió con nerviosismo desde el palco de entrenadores. El head coach valoró la actitud de los Pumas para sobrellevar el tramo final, que afrontaron con dos jugadores menos por las amarillas a Joel Sclavi y Efraín Elías. “El equipo tuvo mucho carácter. En el primer tiempo no fuimos tan incisivos y en el segundo empezamos mejor. Después, son las circunstancias de los partidos: se puede dar esta clase de partidos que te quedas con dos jugadores menos por dos amarillas en un minuto. Ahí se torna más difícil y el equipo mostró mucho carácter”, destacó el entrenador. “Siento mucho orgullo por los chicos. Quizás la semana pasada no habíamos navegado bien los momentos donde estas con el viento en contra. Esta vez lo supimos sobrellevar mejor”, agregó.

Francisco Moreno, Gonzalo García, Bautista Delguy y Rodrigo Isgró saludan al público argentino luego del triunfo ante Italia Agencia AFP - AFP

En la entrevista post partido con ESPN, el entrenador no profundizó en las fallas ni hizo una fuerte autocrítica que ameritaba una actuación tan deslucida y repleta de errores. Los Pumas fueron un manojo de nervios, volvieron a sufrir en las formaciones fijas y fallaron en los apoyos de conservación en los rucks. “Es muy difícil lo que le pedimos a los hookers que llegaron y tuvieron dos prácticas... Esa conexión y esa fineza para tener mejores lanzamientos y demás. En el scrum fuimos muy penalizados, tenemos que ver lo que pasó ahí. Cuando entramos en la zona de 22 metros no pudimos marcar puntos. Nos falta ser incisivos y estamos en esa búsqueda de poder mejorar. Pero la actitud de los chicos es remarcable y sobre eso es más fácil corregir”, subrayó Contepomi.

“Los errores no forzados se minimizaron, pero son muchos para el nivel internacional. También es el desarrollo de los jugadores en el aspecto individual”, añadió el mellizo, tras un partido en el que sufrieron 13 pérdidas. Hay otros dos números en rojo: los 16 penales son la mayor cifra en el ciclo Contepomi y el 72% de tackles es el porcentaje más bajo de estos tres años de conducción. Números que encienden las alarmas ante un adversario de bajo calibre. “No sé si la victoria fue tan lujosa como en otros partidos, pero el carácter del equipo fue espectacular, la actitud fue admirable y sobre eso se puede trabajar. Para lo que es rugby fue medio a cero”, señaló, con una sonrisa.

🗣️🧢 "HAY MUCHAS COSAS POR MEJORAR"



Felipe Contepomi y sus sensaciones tras el triunfo de #LosPumas por 19-14 frente a Italia en Génova.



➕ Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney. pic.twitter.com/Map9NKnQpX — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026

La ausencia del Rugby Championship alteró los planes en este 2026. Sin el torneo anual del hemisferio sur, las principales figuras, sobre todo las que se desempeñan en Francia, no estuvieron presentes para los amistosos ante Sudáfrica y Australia, priorizando el descanso en una temporada desgastante, sin freno. Volvieron a juntarse en noviembre y Contepomi reitera que la falta de cohesión es una de las causas de los rendimientos de los Pumas. “Es nuestra realidad y es así. El año pasado lo que te ayudaba era el Rugby Championship. Ahora entrás en cuatro partidos… Uno no entiende la dimensión de estar seis semanas juntos. Es muchísimo”, asegura. “Acá estamos tres y todavía cuesta. En la tercera o la cuarta empezás a tener esa cohesión y a entenderte un poco más. Fue difícil el desafío este año al no tener esas ventanas. La gran cantidad de los chicos que estuvieron en julio recién vienen ahora, pero es nuestra realidad y sobre eso trabajamos. Estamos buscando cosas más intangibles como conectar en los momentos malos. Esos momentos difíciles los vas a tener en todos los partidos. Cómo manejarlos es la característica de los buenos equipos: como Sudáfrica, que no podés dar nunca por vencido, o los All Blacks”.

En el momento más álgido del ciclo de Felipe Contepomi, el equipo no ofrece respuestas. Necesita un golpe de timón para recobrar la memoria y dar señales de volver a ser la selección que supieron ser en el 2024 y 2025. Una reacción anímica, pero sobre todo rugbística, en un escenario que en muchas ocasiones les calza bien: ir de punto, con casi todo en contra. Así afrontarán el test en el Stade de France, ante un rival que viene de derrotar a los Springboks y quedó a un paso de la gran final del Nations Championship.