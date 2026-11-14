Top 14 de URBA: el detrás de escena de la fiesta de rugby más convocante del país

Aún quedan unas pocas estructuras del esqueleto metálico que se levanta en el Club Atlético de San Isidro, para darle forma al imponente escenario de los playoffs del Top 14 de la URBA, y al mismo tiempo siguen replicándose las imágenes de los jugadores de Newman con el trofeo. El último fin de semana se vivió una de las finales más emocionantes de las 27 efectuadas desde que se instrumentó este sistema de resolución de la competencia (1998); de hecho, el 33-32 sobre Hindú la ubica como la segunda de las definiciones más prolíficas en puntos en la historia, con 65, detrás de los 67 tantos de la coronación de Atlético del Rosario frente al CASI (35-32) en la temporada 2000.

Ya fueron expuestas las virtudes del bicampeonato del conjunto de Benavídez, y también vale destacar lo realizado por Hindú, porque su segundo lugar merece el reconocimiento. Los de Don Torcuato, a partir de que se reencontraron con su estilo, se sobrepusieron al noveno puesto de la campaña 2025, la más floja de las últimas tres décadas. Ese logro es muy importante.

Otra vista del dron que utilizó la Unión de Rugby de Buenos Aires para retratar la definición entre Newman e Hindú; la del sábado 7 fue una tarde magnífica.

La temporada del rugby de Buenos Aires está por llegar a su fin; lo que todavía queda por delante es un grupo de resoluciones de este sábado. En la sede de Villa de Mayo de CUBA se darán las de las ocho divisiones de Intermedia, Preintermedia y M22, y las cinco definiciones de las demás categorías, que son Primera A, B, C, Segunda y Tercera, tendrán lugar en La Plata Rugby Club. Vale recordar que San Luis ya obtuvo el pasaje directo a la máxima categoría, y por el segundo ascenso al Top 14 se medirán San Cirano y Curupaytí, desde las 18.30 en Manuel Gonnet.

En las tres jornadas de cierre del Top 14, el acontecimiento rugbístico más trascendente y convocante del país en el nivel clubes, hubo una asistencia acumulada de aproximadamente 28.000 personas.

La pantalla gigante es una de las instalaciones especiales en los playoffs de URBA, que son los partidos distintos del campeonato, por eliminatorios y por presentación. Hernán Zenteno

Luego de cuatro años de gestión, Rafael Silva dejará dentro de pocos días su cargo al frente de la URBA (lo sustituirá Lucas Borges). “Para nosotros, como Unión, organizar estos eventos representa una enorme satisfacción y también una gran responsabilidad. Son jornadas que reflejan el trabajo que realizan durante todo el año nuestros clubes, sus dirigentes, entrenadores, jugadores, árbitros y familias. Por eso, las finales tienen, naturalmente, una importancia deportiva pero también son el resultado de mucho esfuerzo y dedicación”, indicó el presidente saliente.

“Desde la URBA queremos acompañar ese trabajo, estar cerca de los clubes y generar espacios donde toda la comunidad del rugby pueda encontrarse, disfrutar y hacer que nuestro deporte siga creciendo”, expresó el hombre de Los Tilos, el único presidente de la Unión que con su club jugó una de estas jornadas eliminatorias (en el equipo de Barrio Obrero actuó en una semifinal de 2002, ante el SIC).

Seis food trucks, un patio de comidas y una carpa de hospitality son parte de la Fan Zone en la cancha 2 de Atlético de San Isidro; la idea es que la experiencia de ir al partido sea más integral para el espectador y retributiva para los auspiciantes.

Más allá de la relevancia en lo deportivo, el evento tiene su objetivo, y sobre eso Silva manifestó: “Nuestro propósito es que estos encuentros sean mucho más que una competencia deportiva. Queremos que sean una verdadera fiesta del rugby, en la que participen los jugadores, las familias y los clubes y se difunda cada vez más el rugby para que más chicos y chicas se acerquen a jugar. Creemos profundamente en el rol que cumplen nuestros clubes en la sociedad”, refirió a los 91 afiliados. “Como Unión tenemos la responsabilidad de fortalecer ese espacio, promover la participación y generar las condiciones para que cada vez más chicos y jóvenes encuentren en el rugby un lugar donde puedan crecer, disfrutar y desarrollar su sentido de pertenencia”, añadió.

Lo que sucede cada año en el CASI está a la vista, pero el “detrás de escena” requiere de una ardua tarea. Lo más complejo del evento es la edificación del estadio, con la colocación de las tribunas tubulares; ese trabajo demanda unos 21 días de armado, y otros 10 para desarmarlo en su totalidad. “También se lleva adelante un importante operativo de seguridad y uno de salud, con unos diez paramédicos en todo el evento, tres ambulancias, dos médicos de la URBA, además de los de los clubes... Hay poco más de 200 personas involucradas en la organización de estas jornadas, de las cuales 14 son empleadas directas de la Unión”, explicó Raúl ‘Rocky’ Cerchi, director de Operaciones y Competencias de la URBA.

Fiesta URBA

Esta vez se incorporaron 30 personas, que se ocuparon de revisar que los espectadores no ingresaran con bebidas alcohólicas; en todo el operativo de accesos desde la calle hubo unos 50 trabajadores contratados especialmente, y dentro del predio, otros 120. A su vez, es muy valioso el apoyo que brinda la Municipalidad de San Isidro; para la URBA es una gran solución en lo relativo a la limpieza del predio, la colocación de los baños químicos y la seguridad en la calle. El costo de todo eso queda en manos del municipio. Y en cuanto a la logística de las hinchadas, todo se coordina: hay gente designada por cada club para coordinar el tema con la organización y determinar por dónde y a qué hora ingresa cada parcialidad, para evitar cruces.

El estadio montado tiene una capacidad habilitada de 9200 espectadores, con un lugar exclusivo para discapacitados, y un palco para unos 350 invitados, donde se ubican autoridades y patrocinadores. Este año se agregó un módulo de 600 lugares en la tribuna C y la intención es aumentar en 2027 el aforo para recibir a unos 12.000 simpatizantes. “Más no se puede agrandar el estadio”, advirtió Cerchi.

Newman se impuso 33-32 a Hindú con mayoría de hinchas en las gradas; está proyectado que la capacidad del estadio con tribunas agregadas ascienda a 12.000 espectadores en 2027.

Después de las experiencias en distintas sedes, como el desparecido estadio del Buenos Aires Cricket & Rugby Club en el inicio, Newman, La Plata RC y Ferro Carril Oeste (2007), se concluye que la mejor opción es el CASI. La prueba en un campo de fútbol, con alambrado separando al público, no dejó una buena sensación y, además, la consigna es respetar el espíritu de club. Por eso el lugar ideal es el Club Atlético de San Isidro, que hace un aporte fundamental por cuestiones de seguridad: la tribuna de cemento, dotada de 3500 plazas (tiene que soportar a esa multitud cuando salta). Dicha tribuna se divide en partes iguales para los dos clubes protagonistas de cada partido, y es la propia gente quien se encarga de separar a las hinchadas.

Una de las propuestas nuevas de la Unión de Rugby de Buenos Aires fue la realización de dos programas de streaming por cada día (uno previo y uno post partido). Esta modalidad tuvo muy buena repercusión, y seguramente se sostendrá en el tiempo.

Por su tribuna de cemento y otras características, la cancha de CASI es la mejor para albergar los playoffs del Top 14; ya lleva varios años enmarcando consagraciones en el rugby de Buenos Aires.

La Fan Zone que se diseña en una parte de la cancha 2 es otro de los elementos distintivos de los playoffs del torneo de Buenos Aires, y su objetivo es ofrecer un servicio gastronómico a los espectadores, mediante sus seis food trucks. En 2026 se aumentó 30% ese espacio, se unieron nuevos auspiciantes y se llegó a contar con un poco más de 20 puestos, junto a la carpa del hospitality, que tiene cabida para 300 personas.

“La URBA no se lleva nada por eso; está hecho con la idea de que la gente viva una experiencia. Este evento no es un negocio para la URBA, porque no somos una empresa comercializadora; nuestro leitmotiv es darles a las marcas que nos acompañan todo el año un espacio para que puedan mostrarse. Por ejemplo, las entradas tienen un valor mínimo, y lo recaudado por el ticketing es destinado a cubrir los costos de organización. Todo el dinero que ingresa a la URBA está destinado directamente a los clubes; todo se usa para comprar semillas, pelotas, bolsas de tackle, desfibriladores, capacitaciones. No hacemos estos eventos por hacer un negocio; esto nos ayuda a tener mejores contratos, atraer más marcas, organizar en La Plata Rugby las finales de todas las otras categorías... Ese es nuestro compromiso”, detalló Federico Olivera Wells, director comercial de la Unión de Rugby de Buenos Aires.