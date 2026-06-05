Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Bordeaux

Este fin de semana, en Burdeos, Francia, se disputa la segunda etapa del SVNS World Championship 2026, en la que los Pumas 7s intentarán escalar en una tabla de posiciones que los tiene en el segundo lugar, únicamente por detrás de Sudáfrica. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La selección argentina, que viene de quedar tercera en Valladolid, integra el Grupo B con Nueva Zelanda, Francia y Alemania. En el primer partido, derrotó a los alemanes por un contundente 35-19 para seguir en carrera para consagrarse como los campeones del circuito por primera vez en su historia. Luego, en el segundo compromiso, perdió con los franceses por 22 a 14. Cerrará la primera ronda este sábado a las 6.28 (horario argentino) frente a los neozelandeses.

Marcos Moneta fue la gran figura de los Pumas 7s en la victoria frente a Alemania Prensa UAR

Fixture y resultados de los Pumas 7s en Burdeos

Triunfo 35 - 19 vs. Alemania.

Derrota 22 - 14 vs. Francia.

Vs. Nueva Zelanda - Sábado 6 de junio a las 6.28.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Canadá lo conforman: Santiago Álvarez (capitán), Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Timoteo Silva, Santiago Vera Feld y Santino Zángara. Las bajas de peso son las de Joaquín Pellandini (lesión en el hombro) y Santiago Mare (molestia en el pie). Fossati y Silva fueron citados por primera vez.

Timoteo Silva, uno de los debutantes de los Pumas 7s en la etapa de Burdeos X

El head coach de la selección argentina, Santiago Gómez Cora, habló sobre la chance de campeonar que tienen los Pumas 7s. “Estamos sorprendidos. Veía a los jugadores en el colectivo y no es que ya está y que llegamos a un lugar. Estaban haciendo las cuentas con Sudáfrica, a ver si quedaban cuartos, si los agarramos antes así los sacamos. Están muy entusiasmados. La idea de este año era un año de transición, de dar herramientas y más minutos a los que entraban del banco. Terminamos en un lugar por encima de lo esperado, bienvenido sea. Eso habla un poco de el hecho de que los más experimentados levantaron la vara”, comentó en diálogo con ESPN.

Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°.

(Emiratos Árabes Unidos) - 8°. Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°.

(Sudáfrica) - 2°. Seven de Kallang (Singapur) - 7°.

(Singapur) - 7°. Seven de Perth (Australia) - 5°.

(Australia) - 5°. Seven de Vancouver (Canadá) - 5°.

(Canadá) - 5°. Seven de Nueva York (Estados Unidos) - 3°.

SVNS World Championship