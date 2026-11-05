Formaciones de los Pumas vs. Irlanda, por el Nations Championship 2026

Los Pumas visitan a Irlanda este viernes, a partir de las 17.10 (horario argentino), por la fecha 4 del Nations Championship 2026. El encuentro se disputa en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda, con arbitraje del inglés Luke Pearce, televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. Ambos equipos ya tienen formaciones confirmadas y se ilusionan con el triunfo.

El Trébol, que viene de perder por 40 a 21 como visitante ante Nueva Zelanda, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general del Hemisferio Norte con 10 puntos, producto de dos victorias y una derrota. En lo que va del certamen, además de la caída ante los All Blacks, los irlandeses vencieron a Australia por 33 a 31 y a Japón por 36 a 20.

Andy Farrell, head coach de Irlanda, buscará que su equipo se haga fuerte como local ante los Pumas Brendan Moran - Sportsfile

La selección argentina, por su parte, está cuarta en el Hemisferio Sur con siete unidades (un triunfo y dos caídas). En la última jornada cayó por 31 a 24 ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De la mano de Felipe Contepomi, el head coach albiceleste, el plantel quiere reponerse y volver al triunfo, algo que solo consiguió en la fecha 2 ante Gales, por 35 a 21 (en el debut cayó con Escocia por 47 a 38).

Los Pumas vs. Irlanda: cómo ver online

El partido entre irlandeses y argentinos que se disputa este viernes en Dublín, Irlanda, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irlanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.28 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.

Felipe Contepomi pondrá lo mejor contra Irlanda con el objetivo de dar el golpe en Dublín

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