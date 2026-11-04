Los Pumas vs. Irlanda, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los pumas visitan a Irlanda este viernes, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Nations Championship 2026. Ambos seleccionados necesitan sumar para escalar en las tablas de posiciones del certamen que cruza a los mejores equipos de los hemisferios Sur y Norte. El encuentro está programado para las 17.10 (horario argentino) en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda, con arbitraje del inglés Luke Pearce, televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+.

El Trébol, que viene de perder por 40 a 21 como visitante ante Nueva Zelanda, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general del Hemisferio Norte con 10 puntos, producto de dos victorias y una derrota. La selección argentina, por su parte, está cuarta en el Hemisferio Sur con siete unidades (un triunfo y dos caídas). En la última jornada cayó por 31 a 24 ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El plantel de Los Pumas en los últimos partidos; con Felipe Contepomi como head coach, buscarán vencer a Irlanda @lospumas

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 15 de noviembre de 2024 en el marco de un test match. En aquella oportunidad, Irlanda ganó por 22 a 19 en Dublín y llegó a las cuatro victorias consecutivas ante la Argentina. Los Pumas no se imponen ante los irlandeses desde 2015, cuando festejaron por 43 a 20 en los cuartos de final del Mundial Inglaterra - Gales.

Los Pumas vs. Irlanda: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Nations Championship 2026 .

Día : Viernes 6 de noviembre.

: Viernes 6 de noviembre. Hora : 17.10 (horario argentino).

: 17.10 (horario argentino). Estadio : Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.

: Aviva Stadium de Dublín, Irlanda. Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Los Pumas vs. Irlanda: cómo ver online

El partido entre irlandeses y argentinos que se disputa este viernes en Dublín, Irlanda, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irlanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.28 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.