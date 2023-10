escuchar

Todas las cámaras lo buscaban a él. Elegante, vestido de traje, Antoine Dupont fue el centro de la escena en el Groupama Stadium de Lyon. El hematoma debajo del ojo derecho, tras su fractura de pómulo el 21 de septiembre frente a Namibia, tiene en vilo a Francia. Todos los medios de comunicación y los fanáticos hablan de él y su recuperación. Cada vez que la pantalla del estadio lo enfocó, el público local ovacionó al capitán y talismán de su país, que el próximo lunes sabrá si estará disponible o no para los cuartos de final. Aún sin su figura, Francia no tuvo problemas para golear a Italia por 60-7 y finalizar puntero e invicto en la Zona A, con un rugby vistoso de alto voltaje. En la siguiente instancia espera por el segundo el Grupo B, que podría ser Sudáfrica, el último campeón del mundo, el domingo 15 de octubre en el Stade de France.

En Lyon, el local no dejó lugar a sorpresas ni a las dudas. Con una victoria, Italia le arrebataba la clasificación. Un rival que presentaba ciertos riesgos y que enfrenta a las potencias anualmente, pero no se recuperó del golpe que significó la goleada ante los All Blacks hace siete días.

Antoine Dupont, el ídolo del rugby francés que aún se recupera de una operación, siguió el partido de sus compañeros en Lyon ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Antes de los dos minutos, los conducidos por Fabien Galthie marcaron su impronta: un juego agresivo con la pelota, dinámica y continuidad. Una buena secuencia de pases terminó con Damian Penaud en el ingoal. El wing es uno de los hombres del Mundial, por lo que significa afuera de la cancha (sin Romain Ntamack y con Antoine Dupont en duda, es la principal cara de Francia) y sobre todo adentro. Un definidor nato con un instinto de try de pocos en el Mundo. Lleva siete tests consecutivos apoyando, es el trymen del torneo con seis y con los de hoy llegó a 35 con Les Bleus, superó a Vincent Clerc y quedó sólo detrás de los 38 de Serge Blanco como el máximo en la historia del país. El elegante fullback aplaudió desde las tribunas una gran función de rugby de Francia, que ante su público, aún no le pesa el rótulo de candidato.

Lo mejor del encuentro

Además de Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Peato Mauvaka y Yorem Moefana (2) anotaron las conquistas de un equipo que se floreó al ritmo de su apertura. Jalibert asumió las riendas del equipo ante la lesión de Romain Ntamack y su nivel es auspiciante. Suelto, fresco y muy inteligente para leer la cancha, el 10 de Bordeaux Begles fue una de las figuras, hoy acompañado en la conducción por su amigo del club Maxime Lucu.

Otro de los que espera recuperar Francia en los cuartos de final es al hooker Julien Marchand, uno de los líderes y más experimentados en el pack de forwards. Sin embargo, Peato Mauvaka, su reemplazante, viene siendo una de las figuras del Mundial y hoy lo ratificó. Fabien Galthie agrandó la base de jugadores en los últimos años y hoy el plantel es rico y extenso.

Matthieu Jalibert celebra tras anotar su try para Francia, que se floreó en el estadio Olímpico de Lyon OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Italia cerró un Mundial decepcionante para lo que habían sido sus visibles mejoras en el juego desde el año pasado. Si bien no tuvo fortuna en el sorteo y cayó en el grupo de dos firmes candidatos al título, además de afrontar la competencia con muchos jóvenes, la Azzurri no estuvo a la altura y sufrió el aplastante 96-17 ante los All Blacks.

Ese mazazo que significó la caída ante Nueva Zelanda, hoy hizo eco en el ánimo. Un seleccionado sin respuestas y sin rebeldía. Deberán hacer una revisión profunda antes de arrancar el proceso a Australia 2027, que estará al mando de Gonzalo Quesada. El argentino tiene buena materia prima para construir con jóvenes que pueden explotar en los próximos cuatro años. Deberá apuntar primero al aspecto mental y a la madurez de un seleccionado que recibirá a los Pumas en noviembre del 2024.

Francia salió airoso del Grupo A, terminó puntero en la zona de los All Blacks y desde el juego y la cabeza se mostró fuerte, con el apoyo del bullicioso público local que se hace escuchar y sueña con el primer título del mundo. Contar o no contar con Antoine Dupont adentro de la cancha no es lo mismo, por lo que la palabra del cirujano que lo operó será de vital importancia para el ánimo de un país obsesionado con el Mundial. En nueve días, Les Bleus jugará su primer mano a mano y en el horizonte hay muchas chances de que estén los Springboks. No hay medida más fuerte.

La síntesis:

Primer tiempo: 2´ Gol de Ramos por try de Penaud (F), 6´Gol de Ramos (F), 13´Gol de Ramos por try de Bielle-Biarrey (F), 21´Gol de Ramos por try del mismo (F), 37´Gol de Ramos por try de Penaud (F)

Segundo tiempo: 47´ Gol de Ramos por try de Jalibert (F), 54´ Gol de Ramos por try de Mauvaka (F), 63´ Try de Moefana (F), 71´ Gol de Allan por try de Zuliani (I), 76´ Try de Moefana (F), 81´ Penal de Jaminet (F)

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

Estadio: Groupama Stadium, Lyon.