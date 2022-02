Francia - Escocia: el equipo galo dio el golpe en Edinburgo y se consolida como candidato en el Seis Naciones

Con ráfagas de buen rugby y una defensa asfixiante, Francia le ganó a Escocia en Edinburgo por 36-17 y se afirma como candidato a ganar el Seis Naciones. En el otro partido de la tercera fecha se miden Inglaterra vs. Gales, en un encuentro televisado en vivo por ESPN 3.

El estadio de Murrayfield siempre es una plaza difícil para cualquier visitante. Si bien contó con algunas bajas importantes, entre ellas a su tercera línea titular, los escoceses conforman un equipo combativo y físico, que de local tiene un extra. Por eso, no se trataba de una tarde sencilla para el equipo galo, que llegaba como el único invicto después de las primeras dos fechas del Seis Naciones.

Esta gran generación francesa tiene todo para triunfar. Cuenta con el talento, el carácter y el semblante para cambiar de estrategia en base a lo que tiene en frente. Y cuenta con el plus de tener entre sus filas a Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, que empezó a abrir el partido antes de los 10 minutos con una de sus corridas características, que terminó siendo try de Paul Willemse para abrir el encuentro. Esa genialidad de Dupont iba a ser una constante durante los 80 minutos: el visitante aprovechó las pelotas recuperadas y fue letal en los contraataques. Así llegaron los tries de Jonathan Danty y el primero de Damian Penaud en el complemento.

Pero antes, en el primer tiempo, hubo una jugada crucial que pudo haber cambiado el desarrollo del partido: A los 37´ Escocia perdía 12-10 y tuvo una chance clarísima que terminó en knock-on del capitán Stuart Hogg, cuando arrancaba su carrera hacia el ingoal. El local pudo haber pasado al frente y tres minutos después Gaël Fickou metió un sprint hacía bandera que le dio la ventaja de nueve puntos a Les Bleus antes del entretiempo. El centro de Racing 92 es el termómetro en la línea de backs y es vital para el funcionamiento ofensivo y defensivo de su equipo.

Con esa ventaja, Francia se sintió cómoda en el segundo tiempo y con buenos tackles le puso presión a su rival, que no le encontró la vuelta en ningún momento. Con una tercera línea activa y mucha agresividad en el juego del piso el visitante maniató a su rival y no le permitió meterse en el partido. Atacar a partir de la defensa es un recurso válido y Francia lo hizo a la perfección.

Magnus Bradbury falla en el intento de detener al francés Paul Willemse, autor del primer try del partido Agencia AFP - AFP

También hubo lapsos de rugby champagne, una tradición del rugby francés. El try que apoyó Yoram Moefana tras una sucesión de pases en el contacto es una prueba de ello. La segunda conquista de Penaud, luego de kick de Romain Ntamack, muestra que este seleccionado conserva esa estética de ataque y atrevimiento que lo convierten en un equipo peligroso.

Con esta tercera victoria en tres fechas Francia se afirma con el gran candidato a un título que no logra desde 2010. Faltan dos fechas y tendrá dos rivales de peligro: la próxima visitará Cardiff para enfrentar a Gales y la última recibirá a Inglaterra.