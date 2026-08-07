Francisco Moreno será el primer debutante en los Pumas en 2026: un “Tanque” para fortalecer el pack

Dos años atrás tomaba un camino que lo marcaría: emprender un viaje a Brasil para darle inicio a su trayectoria profesional. Cobras Brasil Rugby, la franquicia más débil del Súper Rugby Américas lo sedujo. Mañana, en Vélez, Francisco Moreno tendrá un reto mayúsculo en su incipiente carrera: hará su estreno absoluto con los Pumas ante los Springboks, bicampeones del mundo, frente al pack más poderoso del planeta. Será el primer debut de un jugador en la selección argentina en 2026.

En su ciclo al mando de la selección, Felipe Contepomi suele otorgarle muchas semanas de entrenamientos a los jugadores provenientes del Súper Rugby Américas para que se acomoden al ritmo de intensidad que requiere el rugby internacional. No fue el caso de Moreno, que en un puñado de días junto al plantel se ganó la titularidad como pilar derecho. “Para enfrentar a Sudáfrica, el scrum y el maul son muy importantes. Moreno se mostró sólido en ese aspecto”, argumentó Felipe Contepomi en la conferencia de prensa del anuncio del equipo. “Un scrum pueden ser 30 segundos extremadamente importantes, pero no todo el partido. Evaluamos todo, creemos que está en condiciones de jugar. Si no creyéramos, no lo vamos a tirar, menos contra el mejor equipo del mundo. Ha tenido muy buenas semanas. Ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos 18 meses para ponerse bien físicamente. Fue una grata sorpresa”, agregó el entrenador.

Francisco Moreno, a pura potencia

El corpulento pilar derecho tucumano, de 24 años, tendrá un desafiante inicio en Vélez. El retiro de Francisco Gómez Kodela, las ausencias por lesiones de Joel Sclavi y Eduardo Bello y las actuaciones no convincentes de Francisco Coria Marchetti le abrieron un lugar en el plantel, en el que le ganó la pulseada a Pedro Delgado por la camiseta número 3. En el banco de reservas estará el joven Tomás Rapetti, titular ante Gales e Inglaterra.

“El tanque”, así lo apodan sus más cercanos. Empezó a jugar en Lince Rugby Club y a los 15 años se mudó a Universitario de Tucumán. “El tanque a los 15 años ya era así. Se dice que metió 35 tries en una temporada en la M-15. Prácticamente tenía el mismo tamaño que ahora, era muy superior en ese sentido. Se destacaba muchísimo”, afirma Álvaro Galindo, quien lo conoce del club y luego lo entrenó en la Academia de Tucumán y posteriormente en Tarucas y Argentina XV.

Francisco Moreno, cuando tenía 15 años

Patricio Mas, uno de sus mejores amigos, verifica la cifra de 35 tries en un año: “Es verdad. Él se cambió a Uni en menores de 15 y desde que llegó tenía prácticamente el tamaño que tiene ahora. Siempre marcó mucha diferencia en ese sentido, se sacaba a todos de encima. Era un monstruo”.

Con 146 kg, Moreno asoma como uno de los jugadores más pesados en lucir la camiseta de los Pumas. Su inclusión entre los titulares se debe en gran parte a su fortaleza en el scrum: con los 127 kg de Tomás Lavanini atrás, componen un sector derecho robusto y vigoroso para intentar neutralizar al mejor scrum del planeta. Si bien no viajaron a la Argentina Ox Nche ni Malcolm Marx y tampoco jugará Wilco Louw, tres de sus principales figuras en la primera línea, los que pisarán el suelo del estadio José Amalfitani también son de primer nivel. Aguantar el asedio de los Springboks en esa formación será crucial para poder mantenerse cerca en el tanteador.

Francisco Moreno, segundo desde la izquierda, con sus compañeros de Argentina XV, luego de un encuentro ante Bristol Bears, en el Reino Unido Walter y Juan Gasparini / Gaspaf

“Tuvo sus idas y vueltas. En un momento post pandemia no estuvo en la academia, salió campeón con el club del Torneo del Interior y se fue a Cobras en Brasil”, señaló Galindo en diálogo con LA NACIÓN a días de emprender el viaje a Miami como entrenador de Argentina XV, para un amistoso ante Estados Unidos. Patricio Mas remarca que ese título en el club fue su año de despegue. “Ese 2023 es el año que explota. Ganamos el Torneo del Interior, jugamos la final del Nacional de Clubes frente al SIC y se va a jugar a Cobras. Ese equipo del 2023 era un equipazo y el scrum era lo más dominante que teníamos. Él fue el 3 titular todo el torneo y fue clave”, destacó su amigo, también pilar derecho, que rememora sus años iniciales en el plantel superior: “El debutó un año antes en la Primera. Jugamos el Argentino Juvenil juntos y en el 2021 subió para jugar en primera. Físicamente estaba a la altura”.

Mañana se convertirá en el decimocuarto jugador de Universitario de Tucumán en representar a los Pumas. Lucio De Chazal, Pablo Garretón, Diego Ternavasio, Leopoldo De Chazal, Ariel Castellina, Álvaro Galindo, Lucas Barrera Oro, Nicolás Centurión, Lisandro Ahualli De Chazal, Javier Rojas, Antonio Ahualli De Chazal y Thomas Gallo fueron sus antecesores. Gallo, ausente por lesión, compartió un partido con Moreno en Argentina XV, ante Rumania, en 2025.

Cobras Brasil Rugby fue su primera incursión en el rugby profesional, pero la consolidación se dio en Tarucas, la franquicia con base en Tucumán creada en 2025. En los dos años fue el único que participó de los 27 partidos (22 como titular). Se transformó en un jugador vital en el conjunto que dirige Galindo. “Se puso cada vez más disciplinado en el scrum. En su momento, él tenía una fortaleza que lo hacía prevalecer. Ahora es más técnico y ha ido madurando. En cuanto a su juego por fuera, todo el tiempo está buscando mejorar. Sabe que no es su punto más alto, pero lo trabaja muchísimo”, describió el entrenador. “Tiene un tamaño que lo favorece muchísimo. Tiene una muy buena entrada en el scrum y con ese peso es muy difícil moverlo. En Tarucas terminó de explotar, se fue a Argentina XV y ahora a los Pumas”, destacó Patricio Mas, que junto con sus amigos comenzaron a buscar vuelos para viajar a Buenos Aires no bien se enteraron de su presencia. “Es una gran persona y le gusta hacer grupo. Es el parrillero del equipo siempre”, agregó.

La placa publicada por los Pumas de la formación de este sábado; Francisco Moreno, la imagen destacada

Su hermano Facundo, también pilar derecho, está cumpliendo 20 años este viernes y se desempeñó en Cobras Brasil Rugby durante el primer semestre del 2026. Se enfrentaron en dos ocasiones en el Súper Rugby Américas y también estará disperso en las tribunas de Vélez apoyando a su hermano.

Enfrentar a los poderosos Springboks siempre es una prueba de fuego, sobre todo para los primeras líneas. Moreno será el quinto pilar de los Pumas en hacer su debut ante Sudáfrica. El primero fue Marcos Ayerza en el 2004, mientras que los otros casos son más recientes: Carlos Muzzio en 2021, Pedro Delgado en 2024 y Tomás Rapetti en 2025. Vale destacar que Pablo Devoto y Serafín Dengra también tuvieron su estreno internacional ante los Springboks, pero con la camiseta de Sudamérica XV, en 1982.

En el banco de reservas esperarán su chance Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo. En este rugby de jugadores de impacto, es casi una certeza que sumarán sus primeros minutos en los Pumas. Por lo pronto, el Tanque Moreno intentará frenar los embates sudafricanos. El primer debutante en 2026 para seguir agrandando la base.