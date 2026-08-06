Tomás Lavanini: el regreso del gladiador de los Pumas, con un reto enorme frente a Sudáfrica

Durante diez años fue una figura central en la estructura de los Pumas. Después del último Mundial, sin embargo, no fue tenido en cuenta por Felipe Contepomi. Hasta que la necesidad le abrió una nueva puerta. Sin tres segundas líneas en el plantel, entre lesiones y descansos, el entrenador volvió a confiar en él, nada menos que para el duelo ante los bicampeones del mundo. Tomás Lavanini es un refuerzo de lujo para el partido más difícil de la temporada, una oportunidad única para volver a estar en la consideración, con el Mundial de Australia 2027 al final del camino.

“Estaba en mi café, me llamó Felipe y me puse un poco nervioso. Obviamente que atendí. Me dijo que se había presentado una oportunidad y dije que sí, sin dudarlo”, relató Lavanini. El duelo ante los Springboks del sábado en Vélez, donde aparece su Némesis Eben Etzebeth, será el primer gran desafío. Luego vendrán dos partidos con Australia, rival del que también tiene grandes recuerdos.

La última participación de Lavanini en los Puma había sido en el Rugby Championship de 2024, victoria ante los All Blacks en Wellington incluida John Cowpland / Gaspafotos / Los

Luego de su participación en Francia 2023, Lavanini sólo jugó cuatro partidos en los Pumas, durante el Rugby Championship del año siguiente. Contepomi, que encaró un recambio general, priorizó a otros jugadores en el puesto. Pedro Rubiolo emergió como el referente en esa posición. Franco Molina se ganó su lugar. Guido Petti se mantiene vigente. Matías Alemanno también fue y vino, pero terminó afirmándose. Excepto Petti, todos fueron dispensados para esta ventana.

“Puede pasar que no te convoquen, es parte del deporte”, aceptó Lavanini en diálogo con ESPN. “Obviamente uno sigue entrenándose con la ilusión que lo vuelvan a llamar. En este caso ocurrió, y es una nueva oportunidad, un nuevo desafío para mí. Estoy aprovechándolo y disfrutando al máximo cada concentración que me toque”.

Lavanini saltó a los Pumas en el Rugby Championship de 2013, con apenas 20 años y a poco de jugar el Mundial Juvenil con los Pumitas. Enseguida impresionó por su tamaño (2,01m, 127kg), pero también por sus condiciones: dinámica, limpieza de rucks, tackle, empuje en el scrum. Un gladiador que ponía en jaque su físico en cada colisión. No sólo se ganó la titularidad rápidamente, sino que se erigió en una pieza clave del equipo y en uno de los mejores en su puesto a nivel mundial.

El sábado se reeditará una vieja rivalidad: Lavanini vs. Eben Etzebeth Reuters

Con la llegada a la conducción de los Pumas de Contepomi, con quien tuvo algún cruce en el primer año de Jaguares, dejó de ser tenido en cuenta. Pero nunca perdió la esperanza. “Uno siempre espera que lo llamen. Había pasado julio, y bueno, se dio ahora”, continuó el gigante surgido de Hindú. “Hablamos un rato de algunos puntos clave, lo que necesitaban de mí, que son las formaciones fijas, más sabiendo lo que se viene con un rival como Sudáfrica, que va a ser un punto muy importante este fin de semana”.

Los Springboks tampoco tienen el equipo completo, con la mente puesta en la serie de cuatro Test Matches ante los All Blacks. Pero una de las razones que les permitió ganar los últimos dos Mundiales y erigirse como el dominador absoluto de esta era es la profundidad de su plantel.

“No hay equipo suplente. Los jugadores que tiene Sudáfrica hoy están todos a nivel, son todos gigantes”, reconoció Lavanini. “Creo que su ADN no lo van a cambiar. Van a venir a presionarnos en las formaciones fijas, sobre todo en el scrum y más en el maul. De nuestro lado tenemos que estar preparados y listos para saber que el primer maul y scrum que tengamos tiene que ser al 100%. Lo mismo en la defensa. Sabemos que tenemos que estar presentes. Y en ataque, tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, porque lo hacemos muy bien. Tenemos jugadores que tienen muchas patas por afuera”.

Tomás Lavanini llega para reforzar las formaciones fijas de los Pumas Natacha Pisarenko - AP

El entrenador Rassie Erasmus aprovechó este partido para darles rodaje a jugadores que se recuperaron recientemente de lesiones y no estuvieron en la ventana de julio: Sacha Feingberg-Nmgomezulu, Siya Kolisi, Lood de Jagger… y Eben Etzebeth. Los duelos entre los dos segundas líneas fueron famosos. Cada vez que se enfrentaban se sacaban chispas. De ser elegido entre los 23 por Contepomi (el jueves a las 16 anuncia el equipo), el duelo se repetirá una vez más.

Después de seis temporadas en el rugby francés, Lavanini pasó este año a las filas de Highlanders. Una serie de lesiones le quitaron continuidad, pero en los seis partidos que jugó -todos como titular- le sobró para demostrar sus cualidades. A punto tal que, pese a tener una posibilidad de pasar a Stormers, (incluso merodeó con la idea de regresar a Hindú) el equipo de Otago apostó por su continuidad y le ofreció un contrato por una temporada más.

Toda la potencia de Tomás Lavanini en los Pumas; aquí, en un cruce contra los All Blacks en Saint-Denis FRANCK FIFE - AFP

“Cuando no me convocaron me lo tomé con tranquilidad y aproveché para descansar y para estar con mi familia, con mis amigos, para ir al club y armar un proyecto propio”, confesó. “Me lo tomé para desconectar, siempre entrenándome y tratando de disfrutar esa parte de la que no nos damos cuenta cuando estamos en esta rueda. Nunca me tocó parar seis meses y lo disfruté también. Se extrañó, pero este receso me vino muy bien”.

Ahora está de regreso, con la oportunidad de volver a estar en la consideración. Los Springboks, nada menos, serán la medida.