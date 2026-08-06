Formaciones de los Pumas vs. Sudáfrica, en Vélez

Los Pumas anunciaron este jueves la formación para el test match que disputarán vs. Sudáfrica el próximo sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, donde casualmente se jugaron por primera vez hace 40 años.

El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

¡Todo listo para el sábado en Vélez! 🇦🇷



🏆 Copa Visa Galicia

🆚 Sudáfrica 🇿🇦

📅 Sábado 8 de agosto

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio José Amalfitani (Buenos Aires)https://t.co/vJMwJLNZDR pic.twitter.com/CuQ8Hl81Ss — Los Pumas (@lospumas) August 6, 2026

El head coach Felipe Contepomi diagramó un equipo con mayoría de suplentes, o jugadores que habitualmente no son titulares. Sin Julián Montoya, el capitán será Pablo Matera y uno de los vice, Guido Petti, quien hará dupla en la segunda línea con la gran sorpresa de la alineación que es Tomás Lavanini. El jugador de 33 años hace dos que no viste la camiseta celeste y blanca y su regreso es un impacto positivo para el equipo.

De los 15 jugadores que comenzarán el cotejo, un tercio no tienen más de cinco partidos con la Argentina: Benjamín Grondona (dos caps), Joaquín Moro (cinco), Ignacio Mendy (cinco), Faustino Sánchez Valarolo (dos) y Gerónimo Prisciantelli (cuatro). Además, Francisco Moreno hará su debut mientras que en el banco de suplentes habrá tres rugbiers que, en caso de ingresar, también tendrán sus primeros minutos: Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo.

Pablo Matera será el capitán de los Pumas vs. los Springboks, en Vélez Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR - Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR

En el elenco africano también anunció su equipo y se destacan los regresos del capitán Siya Kolisi, quien no jugó en el Nations Championship en julio en el que su equipo derrotó a Inglaterra, Escocia y Gales; y de Eben Etzebeth, cuyo último partido fue en noviembre de 2025.

La formación inicial no tendrá a todos los habituales titulares, pero igualmente será un equipo de primer nivel y con recambio de calidad entre los relevos, con rugbiers de trayectoria como Handre Pollard.

Formaciones

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Pablo Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni. HC: Felipe Contepomi.

Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Pablo Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni. Felipe Contepomi. Springboks: Aphelele Fassi, Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach, Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Siya Kolisi (c), Lood de Jager, Eben Etzebeth, Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter. Suplentes: Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y Handre Pollard. HC: Rassie Erasmus.

Rassie Erasmus es el entrenador de los Springboks Andrew Matthews - PA Images - PA Images

En la previa, el favorito al triunfo es el combinado visitante con una cuota máxima de 1.06 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local.

Ambos seleccionados se vieron las caras 40 veces con 35 victorias de Sudáfrica y apenas cuatro de la Argentina, además de un empate. La última alegría albiceleste fue en 2024 en Santiago del Estero por la mínima diferencia, 29 a 28.