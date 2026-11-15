FUAR realizó la cena solidaria del rugby bajo el lema “El juego sigue”

El pasado miércoles 28 de octubre, el rugby celebró una nueva noche solidaria. En el Espacio Márquez, un centro de eventos ubicado dentro del Hipódromo de San Isidro, se realizó la reunión anual promovida y organizada por de la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR). Jugadores, referentes históricos, figuras destacadas de los clubes, de las uniones y empresarios ligados a este deporte, fueron convocados al tradicional acontecimiento, donde siempre se mezclan la emoción, el compromiso y la solidaridad. En esta oportunidad se distinguió, enfáticamente, un mensaje central: invitar a los 500 clubes del país a sumarse como donantes institucionales de la FUAR.

Unas 548 personas, de distintas generaciones, ocuparon las mesas destinadas a la tradicional velada. Todas ellas se acercaron a San Isidro bajo el lema: “El rugby argentino unido por la FUAR”, un suceso que contó con el patrocinio de dieciséis empresas, el acompañamiento institucional de cuatro uniones (Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata) y varios clubes que, año tras año, apoyan esta causa. También estuvieron presentes los miembros de Los Pumas Seven y Los Pumas Classic, con el actor, Gabriel Goity, como invitado especial.

Entre las variadas alocuciones, vertidas a lo largo de la reunión, se destacó la brindado por el actual presidente de la FUAR, Juan Pablo Bello. Mediante sus palabras, Bello intentó incentivar a todos los clubes de la Argentina a transformarse en donantes institucionales mensuales, a través de una cuota social destinada a sostener el acompañamiento que brinda la Fundación. Actualmente, solo dieciséis clubes participan bajo esta modalidad. Y la propuesta busca ampliar esa red de compromiso y, al mismo tiempo, fortalecer la colaboración activa de las instituciones que conforman el rugby argentino.

Uno de los momentos de mayor emoción de la noche, conducida ágilmente por el animador, y ex jugador de rugby, Julián Weich, se produjo al entregar el reconocimiento denominado “El Juego Sigue”. El galardón, correspondiente a 2026, lo recibió Luis Benítez, de El Retiro Rugby Club. El hombre premiado es actual manager del plantel superior de El Retiro, que debió dejar la práctica de este deporte en su juventud. Actuando en la M19 sufrió una grave lesión frente a Cardenal Stepinac. Un golpe le afectó severamente la médula espinal que puso en serio riesgo su vida. Luis pudo recuperarse y hoy en día es un símbolo de superación y también un ejemplo de que “el juego sigue” para los rugbiers lesionados.

Luego, el entusiasmo y la diversión irrumpieron en escena, en el preciso momento de llevarse a cabo el habitual remate. En esta oportunidad, el de tres camisetas de Los Pumas autografiadas, más una subasta sorpresa: una experiencia exclusiva para presenciar el Captain’s Run 2027 de Los Pumas, previo a su viaje por Australia.

La FUAR tiene 11 años de vida y es la continuación de Rugby Amistad, entidad fundada en 1993. El propósito de esta Fundación es mejorar la calidad de vida de aquellos deportistas que hayan sufrido una lesión grave dentro del campo de juego, con la firme vocación de acompañarlos siempre, brindándoles asistencia moral, social y económica, desde el mismo día del accidente y a lo largo de toda la vida. Hoy la FUAR apoya a 35 beneficiarios en todo el país y los fondos que utiliza para llevar adelante esta enorme obra, provienen de la cuota de 1.300 donantes y de dieciséis clubes donantes institucionales. Cifras para destacar y agradecer, pero el rugby necesita de mayores aportes.

Son varios los objetivos y acciones primordiales que persigue y realiza la FUAR. Brinda apoyo integral: asistencia moral, social y económica a los lesionados y a sus familias. Asistencia práctica, proveyendo apoyo económico mensual, equipamiento técnico, adaptaciones en el hogar y en los vehículos, becas universitarias y ayuda en la inserción laboral. También hace hincapié en la inclusión y difusión, promoviendo la concientización en los clubes de rugby de toda la Argentina y fomentando, también, la creación de espacios accesibles.

Mediante estas reuniones sociales, la FUAR crea conciencia solidaria y busca mayor apoyo. El rugby necesita. Porque una lesión afecta mucho, pero el juego sigue y hay que pasar la pelota.