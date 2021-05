Futuro Puma: los Jaguares que sobresalieron en la Superliga Americana y pueden dar el salto a la selección nacional

Jaguares XV vuelve a casa con sus dos principales objetivos cumplidos: el título de la Superliga Americana bajo el brazo y un puñado de jugadores con un buen bagaje de rugby como para encarar en óptimas condiciones la etapa más sustanciosa de la temporada para el rugby argentino de elite. En un mes y medio los Pumas saldrán a la cancha para disputar tres Test Matches correspondientes a la ventana internacional de julio y muchos de los que estuvieron en el primer certamen profesional de la región tendrán su oportunidad.

La Superliga Americana representó una buena oportunidad de darles rodaje a un grupo de jugadores que integraban la nómina de profesionales de la UAR, luego de la suspensión del Super Rugby se quedaron sin equipo y sin competencia. Aunque breve, les permitió mantenerse en actividad. Tanto o más significativa fue la posibilidad de foguear a otro puñado de jugadores, éstos jóvenes señalados a representar a los Pumas en el futuro. Algunos, incluso, tan pronto como en los compromisos venideros.

En julio, los Pumas tienen dos Test Matches confirmados ante Gales en Cardiff (el 10 y el 17) y están avanzadas las negociaciones para que la ventana comience con un partido ante Rumania. Una buena ocasión para probar nuevos valores y descansar a algunos consagrados que vienen de una larga temporada en el Viejo Continente, Tri-Nations entremedio incluido. El hecho de que Rumania sea un seleccionado del Tier 2 y que Gales, campeón del Seis Naciones, no cuente con al menos 10 jugadores abocados a la gira de los Lions por Sudáfrica, propicia esta alternativa.

Por trayectoria, hay algunos jugadores que son número puesto y cumplieron con actuaciones que revalidan su convocatoria: Sebastián Cancelliere, Felipe Ezcurra y Juan Pablo Zeiss, los más experimentados, y Santiago Chocobares (aunque sólo jugó tres partidos antes de partir a Francia) y Francisco Gorrissen, que dieron sus primeros pasos en el seleccionado en el último Tri-Nations.

Pero había otros más incipientes que estaban en el radar y tenían la posibilidad de mostrarse para ganarse un lugar. Algunos estuvieron bajo las órdenes de Ledesma en Australia, aunque no vieron acción. Otros estamparon su nombre por primera vez ante los ojos del espectador local.

Los Jaguares XV, campeones invictos de la Superliga Americana gaspafotos

En el primer grupo se ubican Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Federico Wegrzyn. Todos ellos se ganaron otra oportunidad. González (20 años, tercera línea de Marista de Mendoza) es una de las gratas apariciones que dejó la SLAR. Ex campeón de los Juegos de la Juventud con el seven M18, se destacó por su despliegue, ductilidad y lectura de juego. Un back en el cuerpo de un forward. Oviedo (19 años, octavo de Córdoba Athletic) ya había mostrado lo suyo marcando un try en la primera pelota que tocó en un amistoso ante Australia XV en Sydney. Volvió a evidenciar potencia con la pelota en las manos y firmeza en el tackle. Una opción de ball-carrier que no abundan. Wegrzyn (25, pilar derecho de Esquel RC), se destapó tanto por su firmeza en el scrum y potencia para ganar la línea de ventaja como por sus destrezas con las manos.

También en Australia estuvieron Rodrigo Fernández Criado y Tomás Albornoz, aunque quedaron un paso atrás que los mencionados arriba. El segunda línea de Belgrano (23 años) estuvo limitado por lesiones; es habilidoso y dinámico y puede jugar de tercera también. El apertura de Tucumán Rugby (23) empezó como suplente, pero se ganó la 10 a fuerza de puntería, atrevimiento y agresividad, aunque su rendimiento fue de mayor a menor.

Sebastián Cancelliere, nombrado mejor jugador de la Superliga; uno de los puntos altos del equipo, con futuro en los Pumas gaspafotos

De los que hicieron sus primeras armas como profesionales, vale segregar por puesto antes que por rendimiento: en la primera y segunda línea hay más falencias en el seleccionado que entre los tres cuartos. Por eso, lo hecho por Martín Vaca (19, Jockey de Villa María) es meritorio. Terminada la etapa de Agustín Creevy, urge buscar alternativas en un puesto de hooker que no tuvo recambio más allá de Julián Montoya en los últimos seis años. Fernández Lobbe probó a cuatro y el cordobés terminó siendo una de las figuras del equipo. Los pilares Francisco Minervino (22) y Joel Sclavi (26) también podrían ser requeridos. Los segundas líneas Franco Molina (23, Jockey de Córdoba) y Federico Gutiérrez (28, La Tablada) tuvieron un rendimiento parejo. Para estos dos puestos también pueden entrar en la consideración argentinos que estuvieron en otros equipos de la liga.

En cambio, más allá de que también rompieron el molde, a los centros Agustín Segura (23), especialmente, y un paso atrás Juan Pablo Castro (22) y Tomás Cubilla (23) les costará más hacerse un lugar en un puesto que está bien cubierto con De la Fuente, Moroni, Orlando, Chocobares y Mallía.

Jaguares XV cumplió con llegar a lo más alto. Para muchos, fue apenas un primer escalón.

Una lista de 67 jugadores de Ledesma

Mario Ledesma, el entrenador del seleccionado nacional informó en las últimas horas un listado de 67 jugadores que son seguidos y podrían formar parte de la convocatoria de los Pumas para las ventanas internacionales de junio y noviembre y el Rugby Championship.

El coach explicó: “Es una lista amplia, que incluye a los jugadores de afuera, los que están acá y algunos juveniles, que quizás estén en una posible gira a Sudáfrica con el M20 en las próximas semanas. Este listado significa un mensaje para estos jugadores, para que sepan que los estamos mirando y evaluando a todos, y que los tenemos en cuenta de cara a este año y también más adelante en el camino, que tiene como objetivo final el mundial de Francia 2023″.

La nómina no es definitiva. Por caso, en 2020, Juan Imhoff no figuraba en una primera lista tentativa y fue incluido en el equipo más tarde. Los jugadores nombrados por Ledesma son:

Primeras líneas: Facundo Bosch, Ignacio Calles, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Facundo Gigena, Francisco Gómez Kodela, José Luis González, Rodrigo Martínez, Santiago Medrano, Francisco Minervino, Julián Montoya, Enrique Pieretto, Ignacio Ruiz, Joël Sclavi, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro, Martín Vaca, Mayco Vivas, Federico Wegrzyn y Juan Pablo Zeiss.

Segundas líneas: Matías Alemanno, Ignacio Calas, Rodrigo Fernández Criado, Federico Gutiérrez, Tomás Lavanini, Lucas Paulos y Guido Petti.

Terceras líneas: Rodrigo Bruni, Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Pablo Matera, Joaquín Oviedo y Bautista Pedemonte.

Medioscrums: Gonzalo Bertranou, Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra y Gonzalo García.

Aperturas: Tomás Albornoz, Joaquín Díaz Bonilla, Martín Elías, Patricio Fernández, Domingo Miotti, Benjamín Urdapilleta y Nicolás Sánchez.

Centros: Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía, Lucas Mensa, Matías Moroni, Matías Orlando y Agustín Segura.

Wines y fullbacks: Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Facundo Cordero, Santiago Cordero, Bautista Daireaux, Bautista Delguy, Juan Imhoff y Ramiro Moyano.