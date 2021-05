Los Pumas y algo de aquella normalidad

La última vez que los Pumas pisaron suelo argentino para jugar un test match fue el 10 de agosto de 2019. Ocurrió en Salta, ante los Springboks, en una derrota por 46-13, por la última fecha de un Rugby Championship reducido porque faltaban 40 días para el inicio de la Copa del Mundo de Japón. La ausencia en tierra propia se extenderá al menos hasta julio del año próximo. La vuelta de la ventana de mediados de año –cancelada en 2020 por la pandemia–, en la cual los seleccionados del Sur habitualmente reciben a los del Norte, se vio alterada y ahora serán mayormente locales los europeos. Los Pumas mantienen el rival previsto, Gales, pero en Cardiff, y, por ahora, pierden el otro encuentro programado aquí, contra Georgia.

La pandemia sigue azotando al rugby argentino con muertes, internaciones, clubes cerrados, bajas de socios y de jugadores, planes de alto rendimiento arrasados y falta de competencias, pero los Pumas, en este panorama, pueden ver la parte llena del vaso, ya que tienen prácticamente completo el calendario de 2021. Eso sí: todo fuera del país. El Rugby Championship, que tendrá de regreso a los Springboks, se realizaría en Nueva Zelanda y Australia, que acaban de terminar sus respectivos Super Rugby con tribunas repletas. Y luego, en noviembre, la tradicional ventana en Europa, para la que hasta ahora están confirmados encuentros con Francia e Italia, y probablemente haya uno con Escocia.

Facundo Isa contra Springboks, en Salta, por el Rugby Championship; aquel encuentro de agosto de 2019 seguirá siendo el último de los Pumas en el país por lo menos hasta mediados de 2022. AFP

Gales, el campeón del Seis Naciones, no aceptó venir a la Argentina, por una cuestión sanitaria. Su oferta de jugar en Cardiff implicó, aunque no lo parezca, una solución para la UAR. Si los partidos hubieran tenido lugar acá, no habrían tenido público y la cuenta económica, en un momento de drástica reducción de ingresos, podría ser deficitaria. También hay un punto en favor en la organización del equipo: la gran mayoría de los titulares está jugando en Europa.

Julio será el mes en el cual el rugby internacional volverá a la gran competencia. Se desarrollarán 47 enfrentamientos en los que estarán involucradas 25 selecciones, entre tests, eliminatorias para Francia 2023 y el gran acontecimiento del año: la gira de British & Irish Lions por Sudáfrica. En esa franja, los Pumas se cruzarán con Gales en el Principality Stadium el 10 y 17. En tanto, Argentina XV tiene previsto jugar con Uruguay, en Montevideo, el 11. Para los uruguayos, la cancelación de la gira de los galeses fue un mazazo, ya que había una posibilidad de recibirlos.

El histórico e inesperado triunfo argentino sobre Nueva Zelanda en noviembre de 2020; la máxima competencia del sur del planeta volverá a tener lugar en Oceanía, pero con Sudáfrica de regreso. VillarPress

“Es una decepción no poder hacer la gira por la Argentina, especialmente después de que se cancelara la que íbamos a realizar a Nueva Zelanda el año pasado, pero la situación es comprensible y lo importante es tener partidos”, dijo ayer el neozelandés Wayne Pivac, entrenador de Gales. Para los encuentros con los Pumas, el seleccionado del Dragón no contará con 10 de sus figuras, que fueron convocadas para los Lions, entre ellas, su capitán, Alun Wyn Jones, que también liderará al combinado británico-irlandés.

Para el equipo dirigido por Mario Ledesma será una muy buena prueba en lo competitivo y, además, el primer ensayo con los jugadores desperdigados en distintos equipos. Aquella estructura ideal que se derrumbó el año pasado con el fin de Jaguares tendrá en julio una experiencia novedosa para el plantel, ya que no ofrecerá comparación con la puesta a punto que se realizó para el glorioso Rugby Championship 2020.

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, junto a su asistente australiano Michael Cheika; por primera vez reunirán en el seleccionado argentino a jugadores provenientes de numerosos equipos. AP Photo/Rick Rycroft

Aunque en los últimos días se instaló el temor por la circulación de la variante india, en el Reino Unido se está avanzando en la batalla contra el virus. El lunes, por primera vez desde en más de un año no fueron registradas muertes por Covid-19 en Inglaterra, Escocia ni Irlanda (sí hubo en Gales, cuatro), y a partir del próximo lunes habrá menos restricciones. Para junio está prevista presencia limitada en los estadios, por lo cual los tests de los Pumas podrían tener lugar con unas 10.000 personas en las tribunas. Un pedazo de la foto que veíamos antes.