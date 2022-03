Jaguares XV va a jugar la Superliga Americana con mayoría de rugbiers de hasta 23 años y un par de Pumas

El modelo del rugby argentino cambió drásticamente luego de la irrupción de la pandemia. Antes, Jaguares competía en el primer nivel del Súper Rugby, Ceibos lo hacía en la Superliga Americana, Jaguares XV iniciaba su incursión en la Currie Cup sudafricana y Argentina XV, el segundo seleccionado nacional, contaba con un calendario más amplio. Y, por supuesto, los Pumas protagonizan un fuerte Rugby Championship, El panorama mundial cambió y el rugby argentino sufre por cuestiones externas y también internas que no logra resolver. Hoy los jugadores buscan alternativas en el exterior y en la mayoría de los casos, ligas de segundo orden.

Como lo es la propia Superliga Americana de Rugby (SLAR), una competencia regional, de un nivel inferior al que tenía el Súper Rugby que enfrentaba a Jaguares con las mejores franquicias de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Es lo que el nuevo mapa del rugby le ofrece hoy por hoy a la Argentina, y que será afrontado por Jaguares XV.

Trabajo de line-out en una práctica de Jaguares XV; los jugadores nuevos deben aprender los sistemas y asimilar la propuesta de juego, ayudados por los pocos compañeros de experiencia que tienen en el plantel. @JaguaresARG

Que quedó como el equipo nacional estable más fuerte después de los Pumas. y que el domingo de la próxima semana iniciará la SLAR frente a Cafeteros Pro, de Colombia, en Valparaíso, Chile. De los 33 jugadores del plantel campeón de 2021, apenas 10 empezaron la pretemporada: Bautista Bernasconi, Ignacio Ruiz, Rodrigo Fernández Criado, Santiago Ruiz, Pedro Rubiolo, Agustín Segura, Rafael Iriarte, Juan Pablo Castro, Gerónimo Prisciantelli y Tomás Cubilla.

Este último, a sus 24 años, es uno de los referentes. “Veníamos de un equipo muy consolidado, que estaba en el sistema desde hacía bastante, y ahora se incorporan muchos chicos que van tomando el sistema de juego y las variantes. No es fácil, porque por el juego que vamos a proponer tendrán que laburar mucho, y los que estamos desde hace rato debemos ayudarlos”, expresó para la nacion el centro de Alumni.

El año pasado Jaguares XV se consagró con holgura ganando sus 11 partidos, y varios, con goleadas. Tenía más jerarquía individual, con Sebastián Cancelliere como figura rutilante; con Santiago Chocobares en los primeros encuentros; con Felipe Ezcurra, Tomás Albornoz y una tercera línea de lujo para la competencia: Francisco Gorrissen, Juan Martín González y Joaquín Oviedo. Ahora los jugadores son más jóvenes; casi todos, menores de 23 años. Y ya no están algunos rugbiers de largo recorrido en el sistema de la UAR, como Lautaro Bavaro, Martín Elías y Franco Molina.

“Es un lindo desafío. La nueva modalidad es que el equipo sea de menores de 23 años, salvo excepciones. Fue conformado por parte de la Unión, las academias, los managers y José Pellicena como entrenador M-20. Después, hay casos como el de Andrea Panzarini, que no estaba en el sistema pero me gustaba. Lo traté en su momento con Mario Ledesma y Pancho Rubio, ya que varios hookers se fueron al exterior”, explicó Ignacio Fernández Lobbe, que sigue siendo el head coach.

Ignacio Fernández Lobbe sigue siendo el entrenador de Jaguares XV, al que condujo hacia el cetro de la SLAR en 2021; para este año eligió tener un plantel de jóvenes. Prensa Jaguares

Este año el conjunto argentino tendrá apenas dos jugadores que acumulan caps en los Pumas: Ignacio Mendy y Mayco Vivas. El polifuncional back debutó en 2021 y está haciendo la transición del seven al rugby de 15, al igual que Santiago Mare. El caso de Vivas es más complejo. El pilar hizo su estreno en los Pumas en 2019 y tuvo protagonismo tanto en el Mundial de Japón como en la notable campaña del Jaguares finalista del Súper Rugby, también en 2019. Fue parte del histórico triunfo frente a All Blacks en 2020, pero en 2021 fue intervenido quirúrgicamente por una patología congénita que lo marginó durante todo el año. Volverá a las canchas progresivamente y, en caso de recuperar su nivel, no le faltarán ofertas de clubes europeos.

Mayco Vivas, el primero de la izquierda, ya jugó un mundial (Japón 2019) por los Pumas; tras una operación, el pilar quiere recobrar su más alto nivel, en Jaguares XV. Twitter @JaguaresARG

Un caso similar es el de Bautista Pedemonte, el potente octavo santiagueño que llegó a debutar en el Súper Rugby y es una de las grandes promesas del rugby nacional. En el segundo semestre de 2020 se rompió los ligamentos de una rodilla, y le costó su vuelta a las canchas. Apostó a quedarse, sumar minutos y recobrar su mejor versión.

Hay más jugadores detectados por el radar de los Pumas para el futuro inmediato, que decidieron continuar en el país: Ignacio Ruiz viajó con el plantel el año pasado, al igual que los segundas líneas Lautaro Simes y Fernández Criado. Este último se ilusiona con ponerse la vestimenta celeste y blanca, en un puesto, el de segunda línea, en el que no sobran variantes: “Es mi objetivo principal, pero se da a medida que uno hace bien las cosas en el día por día. Mi objetivo a corto plazo es tener minutos, jugar, asentarme en el equipo y tomar confianza. Después, me encantaría ponerme la camiseta de los Pumas”, contó el formado en Sporting, de Mar del Plata.

La plantilla y el programa de partidos de Jaguares XV para la Superliga Americana de Rugby 2022, en la que el equipo argentino debutará el domingo 13 de marzo.

La Argentina es el líder de la región, y Jaguares XV, el favorito natural en un torneo que contará con Peñarol, de Uruguay, y Selknam, de Chile, como serios aspirantes a destronarlo. El conjunto oriental mantuvo buena parte de la base del plantel de 2021 y, con los Teros ya clasificados para el Mundial de Francia, intentará dar un salto de calidad a su juego y más espacio a los más jóvenes, y pelear a fondo por el título. Los trasandinos tienen como gran objetivo la serie de julio de su seleccionado contra Estados Unidos, que puede clasificar a Chile para su primer mundial en la historia. La SLAR les sirvió como plataforma de desarrollo y en 2022 retuvieron a sus mejores jugadores con el meta de subir el nivel para acceder a Francia 2023. “Tienen una ventaja: mantuvieron su plantel y están preparándose para jugar por cosas importantes. Nosotros corremos con esa desventaja de necesitar conocernos con los chicos nuevos. No está claro quién es el favorito. Van a ser partidos durísimos”, analizó Tomás Cubilla.

¡La cuenta regresiva para @SLARugby 2022 se consume, y #JaguaresXV no tiene pausa! Los jugadores trabajan a destajo en Casa Pumas, completando hoy la segunda semana de pretemporada. #VamosJaguaresXV #RugbyArgentino pic.twitter.com/qdREQi0W9M — Jaguares (@JaguaresARG) February 18, 2022

Olimpia Lions (Paraguay), Cobras XV (Brasil) y Cafeteros Pro completan la Superliga Americana y correrán de atrás, con estructuras menores y la necesidad de contratar extranjeros para elevar su nivel. El gran desafío de Jaguares XV será ganar cumpliendo el papel de favorito con un plantel prácticamente nuevo.