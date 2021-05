Jaguares XV se impuso a Peñarol y conquistó la Superliga Americana de Rugby en Uruguay

Jaguares XV regresa al país tras dos meses de máxima intensidad con el título de la Superliga Americana en el bolsillo y una pila de aspectos positivos y beneficiosos para el rugby argentino. La actuación en la final estuvo lejos de tener el vértigo y contundencia que supo desplegar en sus mejores pasajes, pero fue lo suficientemente sólida como para sobreponerse a Peñarol, la mejor oposición con que se chocó en todo el campeonato. El triunfo por 36-28 termina por premiar a un equipo joven que tuvo como principal virtud el de foguear a un puñado de jugadores promisorios con futuro próximo en los Pumas, amén de mantener en actividad a otros que ya estaban en la consideración de Mario Ledesma.

Absoluto dominador de punta a punta de la primera versión completa de este primer certamen profesional para la región, luego de que la de 2020 se suspendiera por la pandemia apenas comenzado, Jaguares XV cerró la campaña sin dejar espacio para la sorpresa. Como nunca antes, eso sí, debió esforzarse hasta el final. A cinco minutos del final, estaba a tiro de try convertido.

El try de Cubilla tras el atípico salto de Cancelliere

Pudo resolverlo por la mayor jerarquía de sus jugadores. La base que constituyen jugadores con experiencia en los Pumas como Sebastián Cancelliere (el mejor del certamen, que volvió a marcar diferencias), Francisco Gorrissen (la figura ayer), Felipe Ezcurra y Juan Pablo Zeiss resulta determinante en este nivel. Que hayan tenido rodaje, al menos durante dos meses, es clave para el futuro próximo del seleccionado.

Lo más rescatable, no obstante, es la aparición de un grupo de jugadores jóvenes que están llamados a ser convocados en el corto plazo. Entre ellos sobresalieron Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Martín Vaca. Por la posición en la que juegan, el camino será más largo, pero vale destacar también a Tomás Albornoz (aunque no tan efectivo ayer), Tomás Cubilla (autor de tres tries) y Agustín Segura.

Compacto de la final de la Superliga Americana

“Me quedo con el hecho de que Jaguares XV quiso ser siempre protagonista”, resaltó el entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe. “Tenemos mucha gente joven, esto demuestra que hay mucha materia prima en el rugby argentino. Chicos que están recién empezando a gatear y vamos a tratar de seguir dándoles herramientas para que sean mejores jugadores y mejores personas.”

Además del mero hecho de salir a la cancha, buena parte de este grupo vivió su primera experiencia como jugador profesional, con todo el aprendizaje que ello implica tanto en materia deportiva como personal. Esto sumado a lo que implica jugar una final a todo o nada, contra un equipo más limitado técnicamente, es cierto, pero con algunos jugadores experimentados (Peñarol tiene seis mundialistas en su plantel) y que demostró una gran entereza mental y actitudinal.

A la acostumbrada garra defensiva, ayer Peñarol le sumó orden, disciplina y, a la hora de atacar, paciencia. Como nunca, los argentinos debieron olvidarse del vértigo y recurrir a un juego más táctico. Aunque Albornoz utilizó bien el pie, Daireaux no estuvo fino en la recepción y el local ganó esa batalla. Cuando Jaguares XV estuvo en posición de ataque, perdió la pelota con excesiva facilidad, su punto más vulnerable.

“Nos equivocamos por tratar de hacer. Es lo que rescato de este equipo”, justificó Fernández Lobbe. “Tuvimos una muy buena defensa en el primer tiempo, después hubo imprecisiones. Estoy feliz con el desarrollo del equipo en todo este tiempo. Las finales hay que ganarlas y ésta se ganó con autoridad”.

Sebastián Cancelliere, wing de Jaguares XV, propició un try con un sorprendente salto a un tackle en la final. gaspafotos

Así, el equipo argentino nunca pudo imponer su ritmo y el protagonismo durante buena parte de la final le correspondió a Peñarol. Recién un try de Cubilla a dos minutos del final le permitió asegurarse el título cuando el partido estaba 29-23.

La bandera de la defensa que había erigido con entereza durante los primeros 60 minutos, con lo que logró neutralizar los persistentes ataques del rival, se desvaneció luego de que consiguió dos tries seguidos para adelantarse 22-6. El local reaccionó con hidalguía y buen rugby y le devolvió suspenso al encuentro, que terminó siendo el mejor de toda la Superliga, como dicta una verdadera final.

El equipo argentino volvió a adelantarse con un try-penal producto a una secuencia de buenos scrums, un aspecto superador respecto de las últimas presentaciones (no así el line-out). Pero a cinco del final, el apertura santiagueño Martín Roger, el goleador del certamen, acertó un penal que dejó el partido a tiro de try convertido. El equipo argentino lo pudo cerrar con la tercera conquista de Cubilla, aunque Peñarol tuvo la última palabra con el try del honor.

Se fue la primera Superliga Americana. Jaguares XV se quedó con el título, el rugby argentino con buenas conclusiones y algunos aprendizajes.

El ingreso de Peñarol y de Jaguares XV a la cancha del estadio Charrúa, de Montevideo, para definir la Superliga Americana. gaspafotos

Síntesis de Peñarol 28 vs. Jaguares XV 36

Jaguares XV: Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere; Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Tomás Cubilla; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (capitán); Juan Martín González, Francisco Gorrisen y Lautaro Bávaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Federico Wegrzyn. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Cambios: ST, 10 minutos, Ignacio Ruiz por Vaca; 22, Joaquín Oviedo por Bávaro; 24, Joel Sclavi por Zeiss; 32, Francisco Minervino por Wegrzyn; 36, Tomás Bernasconi por Molina; 37, Teo Castiglioni por Castro, y 39, Martín Elías por Albornoz y Gerónimo Prisciantelli por Daireaux.

Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere; Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Tomás Cubilla; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (capitán); Juan Martín González, Francisco Gorrisen y Lautaro Bávaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Federico Wegrzyn. Ignacio Fernández Lobbe. ST, 10 minutos, Ignacio Ruiz por Vaca; 22, Joaquín Oviedo por Bávaro; 24, Joel Sclavi por Zeiss; 32, Francisco Minervino por Wegrzyn; 36, Tomás Bernasconi por Molina; 37, Teo Castiglioni por Castro, y 39, Martín Elías por Albornoz y Gerónimo Prisciantelli por Daireaux. Peñarol: Baltazar Amaya; Juan Manuel Alonso, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán) y Nicolás Freitas; Martín Roger y Manuel Nogués; Santiago Civetta, Conrado Roura y Manuel Ardao; Nahuel Milán y Felipe Aliaga; Diego Arbelo, Guillermo Pujadas y Juan Echeverría. Entrenador: Pablo Bouza. Cambios: ST, 13 minutos, Facundo Gattas por Pujadas y Eric Dosantos por Aliaga; 26, Felipe Arcos Pérez por Nogués; 18, Matías Benítez por Echeverría; 22, Facundo Pomponio por Arbelo y Carlos Deus por Mián; 28, Arbelo por Amaya (temporario); 35, José Iruleguy por Alonso y Juan Marcos Chamyan por Ardao.

Baltazar Amaya; Juan Manuel Alonso, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán) y Nicolás Freitas; Martín Roger y Manuel Nogués; Santiago Civetta, Conrado Roura y Manuel Ardao; Nahuel Milán y Felipe Aliaga; Diego Arbelo, Guillermo Pujadas y Juan Echeverría. Pablo Bouza. ST, 13 minutos, Facundo Gattas por Pujadas y Eric Dosantos por Aliaga; 26, Felipe Arcos Pérez por Nogués; 18, Matías Benítez por Echeverría; 22, Facundo Pomponio por Arbelo y Carlos Deus por Mián; 28, Arbelo por Amaya (temporario); 35, José Iruleguy por Alonso y Juan Marcos Chamyan por Ardao. Primer tiempo : 20 minutos, penal de Roger (P); 23, try de Cubilla (JXV), y 31, gol de Albornoz por try de Daireaux (JXV). Resultado parcial: Peñarol 3 vs. Jaguares XV 12.

: 20 minutos, penal de Roger (P); 23, try de Cubilla (JXV), y 31, gol de Albornoz por try de Daireaux (JXV). Peñarol 3 vs. Jaguares XV 12. Segundo tiempo: 2 y 35 minutos, penales de Roger (P); 9, try de Cubilla (JXV); 13, try de Segura (JXV); 14 y 23, goles de Roger por tries de Amaya y Vilaseca (P); 30, try-penal (JXV); 38, gol de Albornoz por try de Cubilla (JXV), y 42, try de Gattas (P). Amonestados: 28, Pomponio (P). Resultado parcial: Peñarol 25 vs. Jaguares XV 24.

2 y 35 minutos, penales de Roger (P); 9, try de Cubilla (JXV); 13, try de Segura (JXV); 14 y 23, goles de Roger por tries de Amaya y Vilaseca (P); 30, try-penal (JXV); 38, gol de Albornoz por try de Cubilla (JXV), y 42, try de Gattas (P). 28, Pomponio (P). Peñarol 25 vs. Jaguares XV 24. Árbitro: Damián Schneider (Argentina).

Damián Schneider (Argentina). Estadio: Charrúa, de Montevideo.