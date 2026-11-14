Gales venció a All Blacks por primera vez en 73 años: el triunfo de una defensa heroica

La mejor historia de un sábado cargado de rugby se escrbió en Principality Stadium de Cardiff: Gales venció a Nueva Zelanda por primera vez en 73 años, en la quinta jornada del Nations Championship, gracias a cinco tries y a una defensa encarnizada durante la última media hora del partido. Así se configuró el 35-28 que se celebrará todo el fin de semana y ya tiene un lugar destacado en la historia de “Los Dragones Rojos”.

La victoria galesa es aún más sorprendente si se mira los antecedentes inmediatos del ganador: encadenó una serie de 24 derrotas en 26 partidos entre el Mundial 2023 y el pasado Torneo de las Seis Naciones.

Tomos Williams se tira con todo su cuerpo para anotar su primer try de la noche Joe Giddens - PA

Y aunque tres victorias (Italia, Fiyi y Japón) habían insuflado un poco de confianza a esta histórica nación del rugby, cuya federación tiene grandes dificultades financieras, nada permitía creer en una actuación semejante contra Nueva Zelanda, primera del ranking mundial desde la derrota sudafricana ante Francia (21-19) el viernes por la noche. Pero en el deporte, se sabe, a veces lo imposible se transforma en hechos.

Pese a la derrota con un equipo muy renovado, aunque con alguna de sus estrellas como Beauden Barrett, los All Blacks se colocan en el primer puesto del grupo Hemisferio Sur gracias a su doble bonus, un punto por delante de Sudáfrica. Un premio muy menor si se mira la magnitud de la derrota cosechada en Edimburgo.

Los gestos de los jugadores visitantes lo dicen todo Joe Giddens - PA

El XV galés comenzó dominador y se colocó rápidamente con ventaja en el marcador tras seis minutos de juego gracias a dos tries (14-0). Los All Blacks respondieron con un try de Cortez Ratima, pero nunca consiguieron encontrar huecos en la defensa galesa y acabaron pagando sus errores con un tercer try recibido, obra de Archie Griffin antes del descanso (21-7, a los 23′).

En el tramo final del primer periodo, los All Blacks reaccionaron y empataron el partido con dos tries, el segundo con una contra de 60 metros después de robar la pelota en un line-out: se fueron 21-21 al descanso.

En la segunda parte los galeses no bajaron el ritmo y ocho minutos después de la reanudación volvieron a ponerse 14 puntos arriba (35-21). El try de Peter Lakai para recortar la desventaja (35-28) dio paso a media hora de incesantes oleadas negras, que los galeses, muy disciplinados, lograron contener hasta llevarse el histórico triunfo.