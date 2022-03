Gonzalo Quesada, los entretelones de su relación con Federico Martín Aramburú y su reacción ante la muerte: “Lloré durante dos días”

Mientras la brigada francesa cumplió con su tarea de manera expeditiva e implacable en poco más de 96 horas, arrestando a los tres principales sospechosos de haber asesinado en las calles de París al exrugbier argentino Federico Martín Aramburú de cuatro balazos, el dolor familiar, de amigos y excompañeros del jugador no se van: por el contrario, se agiganta.

Por un lado está el consuelo de que la justicia avanza a paso firme, algo que no sucede en todo el mundo por cierto. Pero por otro lado, la ausencia de un ser querido, amiguero, personaje, divertido lastima profundamente. La familia habló de “crimen odioso”. Muchos excompañeros de los Pumas, desde aquellos que compartieron equipo en el Mundial 2007 o en test internacionales, hasta quienes lo frecuentaron en su carrera desarrollada en Francia a partir de 2004 hasta su retiro, todavía no pueden creer el desenlace.

Uno de los últimos en hablar fue Gonzalo Quesada, goleador del Mundial de 1999 con el seleccionado argentino, destacadísimo jugador internacional y actualmente entrenador del Stade Français. Condujo, además, la franquicia de Jaguares que llegó a la final del Súper Rugby en 2019 e incluso fue uno de los nombres que se manejó para reemplazar a Mario Ledesma en la conducción de los Pumas, hasta que se designó al australiano Michael Cheika.

“Queso” estuvo a punto de asistir a lo que sería la última cena de Federico Martín Aramburú, de 42 años, casado y con tres hijos, el viernes por la noche, en el restorán Volver, en St. Germain des Pres, una de las zonas top y más concurridas de París. Allí donde el infortunado rugbier estuvo comiendo junto con viejos compañeros, como Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, entre otros. Quesada, que tenía previsto sumarse a la mesa, debió quedarse hasta tarde en el club y, como tenía que madrugar al día siguiente, optó por bajarse. Luego de esa cena sobrevendría el desenlace, en el que Federico Martín Aramburú se encontraba junto a su socio comercial Shawn Hegarty.

Primero, Quesada publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en una foto con Martín Aramburú, ambos con sus respectivas parejas. “Duele mucho amigo del alma. No te fuiste. Seguirás presente en los que no olvidaremos nunca el ejemplo de amigo, el ejemplo buena gente, de energía, de lucha, de alegría, de generosidad, de gran tipo de la gran puta. Te vamos a extrañar mucho Fede carajo, gracias por las enseñanzas de la vida amigo querido. No te fuiste, nos marcaste, estarás siempre presente, siempre 🙏🏻”, expresó el notable exapertura.

La relación de Quesada con Martín Aramburú

Fue el mismo Quesada que, en una nota con el prestigioso diario deportivo L’Equipe confesó que al enterarse de la muerte de Martín Aramburú, se quedó helado. “Y lloré durante dos días”, añadió. ¿Cuál era la relación que tenían ambos jugadores?

Queso y Fede construyeron una rica relación en Francia @gonzalo_quesada_

“Con Fede, al que le llevaba ocho años, no nos conocimos mucho en los Pumas, así que a menudo nos cruzábamos sin compartir necesariamente momentos juntos. Pero nos llevábamos bien porque teníamos muchos amigos en común. Cuando jugaba en Francia, sobre todo en Narbona, estaban por supuesto Fede, Martín Gaitán, Manuel Carizza en Biarritz y pasamos algunos fines de semana en el País Vasco y nos conocimos realmente así. Después perdimos un poco el contacto, pero siempre mantuvimos una muy buena relación, tanto cuando yo bajaba al País Vasco como cuando él subía a París”, relató Gonzalo, sin ocultar su emoción.

Una relación que se profundizó en los últimos cinco años. “En enero de 2017, entraba en mi último año en Stade Français y me había llamado para decirme que había un nuevo proyecto en Biarritz y para preguntarme qué me parecía. Empezamos a vernos de nuevo con mucha regularidad, él creía en este nuevo proyecto. En Biarritz había muchos apasionados como Fede. Acepté entrenar al BO en Pro D2, en parte gracias a Federico. Tuvimos una temporada muy buena”, apunta.

Aquel campamento que los marcó

Obviamente, había tiempo para las bromas entre los dos. “Me burlaba mucho de él porque tenía una agencia de viajes (con su socio Shawn) y le decía que organizara una concentración de pretemporada para que pudiéramos ir a algún sitio durante una semana con el grupo. Empezó a hablar con la dirección del club y vimos que los presupuestos que proponía eran demasiado caros. Así que intentó hacer algo más local, más sencillo, pero seguía siendo caro (risas)”, apunta.

Quesada y Martín Aramburú en un evento benéfico @gonzalo_quesada_

Pero lo mejor estaba por venir. De esas experiencias que marcan para toda la vida. “Nuestro campamento de pretemporada fue una noche, a una hora de Biarritz,. Instalamos las carpas en un camping junto a la ruta en un lugar muy bonito. Hicimos un curso de orientación, barbacoas, bebimos cervezas y volvimos al día siguiente. Todavía nos peleamos por eso (risas). Organizó salidas a San Sebastián, hicimos eventos aquí y allá... Siempre estaba ahí para mantener el grupo en marcha. Mis colaboradores Alex Arraté y Kylan Hamdaoui, del Stade Français, me hablaron mucho de Fede, tenían buena onda. Era una gran persona, un gran trabajador, un ejemplo de alegría”.

Quesada está tocado emocionalmente por lo ocurrido y no lo oculta. Siente un especial afecto por Martín Aramburú, lo expresa en cada palabra. “Fede siempre estuvo cerca mío, incluso cuando estaba en los Jaguares. Vino con un grupo de franceses a Argentina, les llevamos a una noche de tango y a un partido. Siempre intenté ayudarle con sus proyectos. Se asoció con una gran agencia para la Copa del Mundo de 2023, así que quería que estuviera con ellos. Cuando se rumoreaba que yo iba a hacerme cargo de los Pumas, se burlaba de mí y me decía que se alegraría mucho por mí, pero que se disgustaría porque no podríamos vivir el Mundial juntos. Luego, cuando se supo que no iba a dirigir los Pumas, nos reímos de ello y dijimos que íbamos a vivir una aventura loca. Nos veíamos al menos una o dos veces por semana cuando él se iba a París”.

Cuando se juntaban, en París o en el País Vasco, Quesada y Martín Aramburú disfrutaban del encuentro con sus parejas @gonzalo_quesada_

Acto seguido, mencionó cómo fue la organización de la última cena. “El viernes pasado me enteré de que Marcelo Bosch venía a París con el canal argentino ESPN y dos ex Pumas y sus amigos para ver el Francia-Inglaterra por el Seis Naciones. Fui yo quien sugirió a Fede y a todos sus clientes que vinieran a Volver, el restaurante argentino, y le dijimos a Marcelo que viniera con sus amigos. Se suponía que íbamos a ir con Nicolás Sánchez y Juan Imhoff. Al final, Nico y Juan no pudieron venir y yo tampoco porque a las 20.30 seguía en el club. Al día siguiente nos íbamos a una concentración (en Saint-Tropez) con el Stade Français. Fede y los demás me enviaron vídeos toda la noche para insultarme y decirme que les había defraudado (Risas)”.

La mañana del estupor

La mañana del sábado fue demoledora para el rugby argentino. Estupor, incredulidad. Nadie entendía nada. Y cuando empezaban a escucharse las primeras versiones del lamentable suceso en las calles parisinas, menos entendible aún resultaba todo. Gonzalo Quesada era uno de los que estaba paralizado.

“Fue -le dijo a L’Equipe- doblemente terrible para mí despertarme con esta noticia. No podía entenderlo. Fue muy duro. Tengo muy buenos recuerdos de sus últimos días. Era un verdadero amigo, siempre compartimos buenos momentos. Debo admitir que no recuerdo haber estado más triste. Estuve muy cerca de no ir a un curso de formación. No hice más que llorar durante los dos primeros días del curso. Tuve que disculparme con el personal, con los jugadores, porque no podía dormir y no me cabía en la cabeza. Estoy en contacto con su esposa (María), sus amigos cercanos y su familia. Con nuestro grupo, le dijimos a María que siempre estaríamos ahí para ella”.