Gonzalo Quesada sostiene el recambio y el estilo de juego en Jaguares

La desazón de Jaguares Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

8 de febrero de 2020

Se le escapó el partido a Jaguares. Estuvo siempre arriba, pero un try sobre el cierre de Hurricanes le dio el triunfo a los neozelandeses por 26-23. Así, se cortó una racha de siete victorias como local, donde no caía desde la fecha 7 del Súper Rugby 2019. Queda el sabor amargo de un partido que pudo ganarse pero también cabe destacar que, pese a las bajas, el equipo se adaptó y no resintió demasiado su juego.

Una de las premisas de Gonzalo Quesada, cuando asumió como entrenador el año pasado, fue mantener la rotación. Dosificó esfuerzos, alivió las cargas físicas y Jaguares llegó a la final. Ya sin el Mundial de Japón como objetivo, su idea se mantuvo y en dos partidos hizo debutar a Joel Sclavi y Santiago Chocobares.

Frente a Lions debutó Sclavi. Marplatense, de 25 años, viene de jugar en Francia y estuvo en el radar de Jaguares desde 2016 pero, por distintos motivos, su incorporación no se concretó antes. El pilar conoció a Andrés Bordoy durante su etapa en Pau y llegó para reforzar un puesto sensible tras las partidas de Santiago García Botta y Enrique Pieretto. Contra Hurricanes jugó media hora, se mostró firme y ayudó a apuntalar el scrum.

Contra los neozelandeses fue el turno de Chocobares. Oriundo de Rufino, jugó en Duendes, tiene 20 años y el año pasado participó del Mundial de menores de 20 en Rosario. Reemplazó en el centro a Jerónimo De la Fuente y entró en un momento complicado, cuando faltaban trece minutos y Jaguares todavía ganaba. No llegó a mostrarse demasiado pero el roce seguramente le sumará a su juego.

También hay que sumar a Tomás Albornoz, que estuvo en el banco pero no entró. Formado como apertura en Tucumán Rugby Club, en 2018 fue distinguido por la Unión Tucumana de Rugby como jugador del año. Tanto Chocobares como Albornoz estuvieron desde el arranque en el amistoso que Jaguares jugó contra Georgia XV en la cancha del SIC y se lucieron: mientras el centro anotó un try, el apertura lo hizo en dos oportunidades.

Las salidas de Pieretto y García Botta no fueron las únicas. A ellos hay que sumarle a Tomás Lavanini, Pablo Matera y Ramiro Moyano, habituales titulares el año pasado. También se fue Juan Manuel Leguizamón. Con mayor o menor rodaje, todos jugadores importantes en la estructura de la franquicia argentina.

Si esas bajas modificaron el esquema, las lesiones le trajeron ya de entrada un dolor de cabeza al Head Coach argentino. Joaquín Díaz Bonilla apenas pudo estar un par de minutos contra Lions. El desgarro del músculo oblicuo de la cresta ilíaca lo tendrá cerca de tres semanas afuera y eso le abrió las puertas a Albornoz, el tercer apertura. Juan Cruz Mallía quedó afuera este partido por el protocolo de conmoción y eso habilitó a Chocobares. A ellos hay que sumarle a Bautista Delguy, con una molestia muscular y a Matías Orlando, que se llevó la peor parte, ya que fue operado del hombro derecho y tendrá para al menos cuatro meses de recuperación.

Todo esto obligó a Quesada a rotar antes de lo previsto pero sigue en sintonía con lo hecho la temporada pasada. En 2019, fueron diez. Un número puesto fue Tomás Cubelli, que se incorporó después de dos temporadas en Brumbies. También lo hicieron Mayco Vivas, Francisco Gorrissen, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Domingo Miotti y Santiago Carreras, todos presentes ante Hurricanes. A esos siete hay que sumarles a Santiago Socino, Lucio Sordoni y Gaspar Baldunciel.

Es una derrota que duele, pero que podía llegar. Todavía queda mucho Súper Rugby por delante y la certeza de que Jaguares tiene equipo de sobra para recuperarse.