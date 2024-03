Escuchar

En sólo cuatro partidos, Gonzalo Quesada ya hace vibrar a toda Italia. El estadio Olímpico de Roma estalló cuando finalizó el partido este sábado: los ‘Azzurri’ vencieron por 31-29 a Escocia. Inmediatamente, el entrenador argentino se fundió en un abrazo con su compatriota y asistente Germán Fernández. Con un partido por jugar, ante la frágil Gales en Cardiff el próximo sábado, Italia ya consiguió su mejor actuación en el Seis Naciones en los últimos 10 años y está a un paso de su mejor actuación histórica.

El protagonismo celeste y blanco en la victoria azzurra se completa con la actuación del centro Ignacio Brex, autor de un try, impasable en el centro de la cancha (12 tackles) y protagonista de una recuperación en los minutos finales. Fue elegido Man of the Match.

El argentino nacionalizado Juan Ignacio Brex anota un try. Fue la gran figura ap - LaPresse

¿Cuánto tiene que ver Quesada en este momento idílico? Es cierto que en el ciclo anterior, bajo el mando del neocelandés Kieran Crowley, Italia ya había insinuado un juego más sólido y con variantes en ataque. Pero está claro que el argentino le dio una vuelta de tuerca más. Por un lado, desde la confianza y la templanza para cerrar los partidos en situaciones críticas. Además, le dio otra dimensión al juego de ataque, con más variantes y creatividad, algo que pudo apreciarse por ejemplo en los dos primeros tries, en los que utilizaron el pie para quebrar la defensa rival.

El éxito por 31-29 fue sufrido. Comenzó mal, supo mantenerse en partido cuando no hacía pie, aprovechó sus oportunidades, tomó confianza cuando una circunstancia azarosa cambió el ímpetu del partido y cerró con una gran defensa.

Un try de Sam Skinner a dos minutos y medio del final dejó el partido a tiro del triunfo para Escocia, que recibió la salida subsiguiente profundo en sus 22 metros e inició el último ataque. Quedaban 90 segundos en el tiempo regular y los escoceses empezaron a remontar la cancha. Una avance de cuatro minutos y 24 fases que Italia defendió con disciplina y contundencia, que finalmente se cortó por un knock-on del visitante y desató el festejo azzurro.

En cuatro partidos, Italia ya suma un empate ante Francia y esta victoria. De hecho, el 23-23 ante los franceses debió haber sido victoria, ya que sobre el cierre el apertura Paolo Garbisi falló un penal que pegó en el palo, pero el árbitro no penalizó la acción ilícita de la defensa de adelantarse cuando la pelota se cayó del tee y obligó al tiro apurado. En toda su historia en el Seis Naciones, que se remonta al año 2000, sólo dos veces logró Italia dos victorias en una misma competencia: 2007 (ante Escocia y Gales) y 2013 (vs. Francia e Irlanda), oportunidades en las que terminó cuarto. Desde esta última, apenas habían ganado dos partidos en 10 años (a Escocia en 2015 y Gales en 2022), contra 48 derrotas.

Escocia es el equipo del Tier 1 al que Italia venció más veces. Ésta fue la novena en 37 enfrentamientos, la octava por el Seis Naciones. Sin embargo, tiene un valor adicional, ya que el equipo escocés, al contrario de otros años en que acostumbraba a luchar por la cuchara de madera (distinción al que termina último), atraviesa un gran momento y comenzó el Seis Naciones como uno de los favoritos a dar pelea por el título. De hecho, le ganó a Inglaterra y debió ganarle a Francia de no ser porque el TMO les negó un try sobre el final. Esta vez, tropezó con la templanza de los dirigidos por Quesada.

Brex, la figura

Surgido de San Cirano y con pasado en los Pumitas y Pampas XV, Brex, que emigró a Italia en 2016 y juega Benetton Treviso, es una pieza inamovible en la Azzurra desde que debutó en 2021 (suma 34 caps). Además de Nacho, Italia contó con varias individualidades en altísimo nivel. Su compañero en el centro de la cancha Tomasso Menoncello estuvo a su altura, el octavo Ross Vincent impuso su potencia, el ala Michele Lamaro fue una bestia en defensa (26 tackles).

LA RÉPONSE ITALIENNE 🇮🇹



Martin Page-Relo dose un magnifique coup de pied à suivre pour son centre Juan Ignacio Brex 💪#ITASCO | #SixNationsRugby pic.twitter.com/v2L2WCs8zH — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 9, 2024

En la primera media hora, el dominio escocés fue total. Con la pelota, aun sin lograr quiebres sí conseguía imponer condiciones a partir del mejor trabajo en el punto de contacto. Recuperaciones y avances de muchas fases, además de formaciones fijas sólidas que utilizaron bien como plataformas de ataque, le permitieron avanzar con relativa facilidad sin necesidad de recurrir a jugadas muy elaboradas ni a la creatividad de Finn Russell. En la primera media hora lograron tres tries.

Italia parecía un mero espectador, que se limitaba a defender con efectividad pero sin agresividad y que entregaba la pelota rápido cada vez que tenía posesión. Se mantuvo en partido porque capitalizó la única que tuvo, una jugada directa de line-out en la que Page Relo rompe la línea defensiva con un kick y habilita con justeza el try del argentino Brex. Además, en el cierre de la primera mitad sí tuvo la iniciativa y consiguió dos penales más que le permitieron irse al descanso a tiro de try convertido (22-16).

Una escena del partido en el Olímpico de Roma Agencia AFP - AFP

El inicio del segundo tiempo fue un momento bisagra. En la primera acción, Escocia consiguió al fin un quiebre claro y llegó al try, pero el TMO detectó una obstrucción que permitió la filtración de Huy Jones y anuló la conquista. En la acción siguiente, Italia se puso en ataque y llegó al try con la misma fórmula que en el primero: kick por detrás de la defensa, esta vez de Garbisi, preciso para la aparición de Louis Lynagh, que justificó su inclusión definiendo a pura velocidad. Nacido en Treviso en 2000, se crio en Inglaterra y milita en Harlequins. Es hijo del legendario apertura australiano Michael Lynagh, que tuvo un primer paso profesional en Benetton y luego pasó a Saracens. Podría haber jugado para Australia o Inglaterra (de hecho, jugó en el M20 de la Rosa), pero optó por la Azzurra.

Aunque no pudo pasar al frente, ya que el apertura erró una conversión imposible, el ímpetu cambió de mando. Italia se agrandó y se adueñó del dominio psicológico del partido. Con ese envión, llegó otra vez al try: un gran avance de Vincent y una buena definición del medio-scrum sustituto Stephen Varney.

Quedaban 20 minutos e Italia se ponía al frente. Garbisi estiró la diferencia con un penal a los 73. Nueve de ventaja que obligaban a dos anotaciones de los escoceses. El descuento llegó a poco del final. En la última, primó el orden y el tackle italiano. Festejó Quesada, festejó toda italia.

El próximo sábado, visita a Gales, que marcha último y aun no ganó en el Seis Naciones. Una oportunidad de hacer historia para Quesada. En sólo cuatro partidos, ya dejó su marca en la Azzurra.

Los jugadores italianos celebran el triunfo ap - AP

La síntesis del partido

Italia: Ange Capuozzo; Louis Lynagh, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Martin Page Relo; Michele Lamaro, Ross Vintcent y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios: ST 10m, Stephen Varney por Page Relo, Gianmarco Lucchesi por Nicotera y Giosue Zilocchi por Ferrari; Mirco Spagnolo por Fischetti y Lorenzo Canonne por Negri; 30, Federico Mori por Lynagh; 32, Andrea Zambonin por Canonne; 38, Leonardo Marin por Menoncello.

Escocia: Blair Kinghorn; Kyle Steyn, Huw Jones, Cameron Redpath y Duhan van der Merwe; Finn Russell y George Horne; Rory Darge, Jack Dempsey y Andy Christie; Scott Cummings y Grant Gilchrist; Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman.

Entrenador: Greg Townsend.

Cambios: ST 18m, Alec Hepburn por Schoeman, Ewan Ashman por Turner, Matt Fagerson por Christie y Ali Price por Horne; 29, Elliot Millar-Mills por Z. Fagerson, Jamie Ritchie por Darge y Sam Skinner por Gilchrist.

Puntos

PT: 2 y 34m, penales de Garbisi (I); 6 y 12, goles de Russell por tries de Z. Fagerson y Steyn (E); 15, gol de Garbisi por try de Brex (I); 25, penal de Russell (E); 28, troya de Schoeman (E); 39, penal de Page Relo (I).

ST: 4m, try de Lynagh (I); 18, gol de Garbisi por try de Varney (I); 33, penal de Garbisi (I); 39, gol de Russell por try de Skinner (E).

Cancha: Stadio Olimpico, Roma.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

