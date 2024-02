escuchar

En la edición 130 del Seis Naciones torneo más antiguo de rugby del planeta, es la primera vez que un argentino participa como entrenador principal de un país. Gonzalo Quesada hizo su estreno en el banco de Italia, que no pudo empezar con una victoria, pero rescató un punto bonus defensivo en la caída por 27-24 ante Inglaterra, en Roma. Para un seleccionado acostumbrado a las derrotas y a correr de atrás ante las potencias, la producción fue esperanzadora; por momentos doblegaron a su rival, mantuvieron un estilo que viene siendo marcado en el rugby italiano y dejaron atrás la traumática Copa del Mundo, en la que cayeron ante los All Blacks por 96-17 y Francia, el local, por 60-7.

En el Estadio Olímpico de Roma, con una gran afluencia del público, Italia dio un paso al frente en la meta de establecerse como un equipo competitivo. Mostró intensidad, agresividad en cada punto de encuentro y audacia. En el debe le quedó lo más difícil: ser consistente durante los 80 minutos. Además, no estuvieron firmes en las formaciones fijas, sobre todo en el line.

Italia impuso las condiciones de entrada, con una premisa clara que Quesada buscará sostener en su ciclo: mantener la identidad de ataque y la frescura que venía ofreciendo el equipo bajo la conducción de Kieran Crowley, pero con más equilibrio y la intención de mejorar en la toma de decisiones. Desde un primer instante se pudo ver ese objetivo; algunas pelotas lentas combinadas con lanzamientos rápidos, buenas secuencias de pases y ángulos de carreras que lograron desequilibrar.

El wing italiano Monty Ioane es saludado por su compañero Ignacio Brex, argentino nacionalizado que defiende los colores de la Azzurra afp - AFP

El staff que lidera Quesada también lo integra otro argentino, Germán Fernández, una enciclopedia de rugby con un largo trayecto en la Unión Argentina de Rugby y además colaborador de los Pumas en los ciclos de Santiago Phelan y Daniel Hourcade. Dentro de la cancha tienen otro compatriota, Ignacio Brex, nacionalizado italiano a partir del 2021 y una fija en el equipo titular desde su debut.

El formado en San Cirano es un engranaje clave para relanzar el juego en el centro de la cancha y fue importante en los dos primeros tries de Italia frente a Inglaterra. El primero, lanzando un pase en el contacto para habilitar a Lorenzo Canonne y este a Alessandro Garbisi, una de las apuestas de Quesada en la conducción. El segundo, fijando bien a la defensa en una conquista brillante, que definió Tomasso Allan y levantó al estadio.

Inglaterra se mantuvo en el partido en la primera mitad, con un juego directo, sin brillo, pero eficaz. Los nueve puntos de George Ford y el try de Elliot Daly los dejaron en partido y sólo tres puntos abajo durante los cuarenta minutos iniciales.

Alex Mitchell, a punto de apoyar la pelota y anotar su segundo try: Inglaterra ganó pese a no desplegar un gran juego ap - AP

Italia equivocó los caminos en la segunda etapa y no estuvo fino en el manejo de la pelota y el uso del pie. Le faltó intensidad y ritmo. Con la energía que aportaron Maro Itoje, Ben Earl y el debutante Ethan Roots, Inglaterra aprovechó sus momentos. Alex Mitchell durmió a la defensa y descontó, mientras que Ford fue implacable con el pie y terminó con 17 puntos. El verdugo de los Pumas en el partido en Marsella del último Mundial mostró criterio en la conducción en un equipo que ya no cuenta con Owen Farrell y además sufrió la baja por lesión de Marcus Smith, quien iba a ser el titular. La Rosa aún no logra despegar en el ciclo de Steve Borthwick.

Si bien la medalla de bronce en Francia 2023 dejó un balance positivo, siguen sin encontrar una forma para expresar el potencial que tienen en sus jugadores. El triunfo en Roma es un llamado de atención y no podrán dar tantas ventajas ante potencias como Irlanda o Francia. En los últimos tres torneos del Seis Naciones estuvieron lejos de la pelea por el título.

Italia dio buenas señales y, más allá de los golpazos del Mundial, viene sosteniendo un crecimiento palpable desde 2022. Con una genialidad, Monty Ioane le dio el punto bonus defensivo en la última jugada. Con Gonzalo Quesada al mando y una generación aún joven, buscarán dar ese salto cualitativo que les falta.

La palabra de Quesada

No bien terminó el partido, Quesada eligió el inglés para responder a la entrevista que le hizo la TV. Arrancó con una valoración: “Me gustó el hecho de que nadie se alegrara pese a haber perdido por tan poco ante un rival tan grande. Pero también el hecho de que ninguno de nosotros esté triste”. “Ver al equipo manejar situaciones difíciles, especialmente cerca de nuestro ingoal, describe lo que nos gustaría ser”, apuntó el coach. “Queríamos llevar a Inglaterra a hacer el juego que habíamos preparado, en cambio al principio de la segunda parte ocurrió lo contrario y atacar sin pelota es difícil. Tenemos que mejorar en el line-out para conseguir más pelotas y en el juego aéreo”, siguió.

“Ha sido muy interesante haber conseguido pelotas de calidad y dos tries muy interesantes y haber tenido un par de ocasiones más en la segunda para atacar”, comentó. Como primer desafío, Quesada no puede estar insatisfecho: “No buscamos coartadas, tuvimos poco entrenamiento para prepararlo, pero podíamos haberlo hecho mejor. Y ya podemos ver las cosas en las que tenemos que centrarnos, porque estoy seguro de que con una semana más de trabajo podemos hacerlo aún mejor. El único objetivo es hacerlo mejor en un campo difícil y contra un rival, Irlanda, más complicado que el de hoy”.

Lo mejor del partido

La síntesis del partido

Italia : Tommaso Allan; Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane, Paolo Garbisi y Alessandro Garbisi; Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (capitán) y Sebastián Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi y Danilo Fischetti.

Cambios: ST: 46´Manuel Zuliani y Giosue Zilocchi por Lorenzo Cannone y Pietro Ceccarelli, 53´ Stephen Varney y Giacomo Nicotera por Alessandro Garbisi y Gianmarco Lucchesi, 66´Mirco Spagnolo y Alessandro Izekor por Danilo Fischetti y Sebastian Negri, 68´ Federico Mori por Tommaso Menoncello, 72´ Andrea Zambonin por Federico Ruzza

Inglaterra : Freddie Steward; Tommy Freeman, Henry Slade, Fraser Dingwall y Elliot Daly;George Ford y Alex Mitchell; Ben Earl, Sam Underhill y Ethan Roots; Ollie Chessum y Maro Itoje; Will Stuart, Jamie George (capitán) y Joe Marler.

Cambios: ST: 55´ Dan Cole por Will Stuart, 58´ Danny Care por Alex Mitchell, 66´ Fin Smith y Chandler Cunningham-South por George Ford y Sam Underhill, 72´Alex Coles y Theo Dan por Ollie Chessum y Jamie George, 75´Ben Obano por Joe Marler, 78´ Immanuel Feyi-Waboso por Tommy Freeman

Primer tiempo: 5´ Penal de Allan (Ita), 12´ Gol de Allan por try de Alessandro Garbisi (ita), 15´Penal de Ford (Ing), 20´ Try de Daly (Ing), 26´ Gol de Allan por try del mismo (Ita), 32´Penal de Ford (Ing), 37´Penal de Ford (Ing)

Segundo tiempo: 44´Gol de Ford por try de Mitchell (Ing), 53´ Penal de Ford (Ing), 66´ Penal de Ford (I), 84´ Gol de Paolo Garbisi por try de Ioane (Ita)

Sanciones disciplinarias: 75´ Amarilla a Daly (Ing), 79´Amarilla a Lamaro (Ita)

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Estadio: Olímpico de Roma

El arranque del Seis Naciones mostró una Italia mejorada por la mano de Quesada afp - AFP