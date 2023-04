Hacia dónde va el rugby con reglas que cambian cada año

escuchar

La seguridad de los protagonistas es hoy el punto crucial para World Rugby, especialmente luego de las decenas de denuncias y juicios que llevan adelante ex jugadores que sufren graves lesiones cerebrales. Los límites fueron corriéndose en los últimos tiempos pero sigue siendo difícil encontrar el equilibrio. Los árbitros tienen instrucciones claras y contundentes de sancionar con expulsión cuando un jugador tacklea o golpea a otro por encima de la línea de los hombros. Sin embargo, el ambiente del rugby no termina de aceptarlo. Desde las discusiones sobre si determinadas acciones merecen o no la tarjeta roja hasta las propuestas de que las expulsiones sean temporarias –sólo 20 minutos fuera de la cancha– porque, de lo contrario, los partidos se desvirtúan.

Algo de eso sucedió en el último Seis Naciones cuando el árbitro sudafricano Jaco Peyper expulsó en el primer tiempo. con el acuerdo del video-ref, al inglés Freddie Steward por una entrada peligrosa contra el irlandés Hugo Keenan. Sin embargo, días después el comité de disciplina del torneo consideró que la acción no merecía la tarjeta roja y no impuso ninguna sanción a Steward. Tampoco a Peyper, al reconocer que “los árbitros deben tomar decisiones bajo presión y en el calor del ambiente de un partido en vivo”.

La expulsión a Stewart por el golpe a Keenan

Se debe acotar que no sólo en la Argentina los árbitros son objetos de permanentes quejas desde la cancha y fuera de ella, sino que también ocurre en el exterior. En algunos casos, con situaciones extremas. El inglés Wayne Barnes reveló a fines del año pasado que recibieron amenazas de muerte él y sus parientes luego de que el director del rugby sudafricano, Rassie Erasmus, lo criticara duramente en un video armado por él mismo luego de la derrota de los Springboks ante Francia. Erasmus luego se disculpó ante World Rugby e intentó contratar al galés Nigel Owens para preparar a los Boks con miras al próximo Mundial. Owens rechazó la oferta por cuestiones familiares.

Expulsión a Juan Cruz Mallía por un tacke alto frente a Gales

Para el Mundial Sub 20 que se jugará en junio en Sudáfrica con la participación de los Pumitas – el torneo regresará luego de cuatro años, por la pausa a la que obligó la pandemia–, World Rugby instrumentó un nuevo sistema de TMO que seguramente se utilizará también en el Mundial de Francia, que comenzará el 8 de septiembre. Las jugadas claras y obvias que merezcan una tarjeta roja dejarán al jugador fuera del resto del partido. Pero si existen dudas, como en el caso de Steward, el jugador recibirá una tarjeta amarilla y estará fuera 10 minutos, mientras en un reducto apartado un grupo de especialistas revisará la acción. Si se concluye que ésta era sólo de amarilla, el sancionado volverá a la cancha. De lo contrario, será expulsado.

Otra expulsión a un jugador visitante en Dublín; en este caso, a Hame Faiva, de Italia, también por el Seis Naciones. Brian Lawless - PA Images - PA Images

¿Qué rugby veremos después del Mundial? ¿Cómo se acomodará World Rugby tras los Juegos Olímpicos París 2024, cuando concluya el mandato del inglés Bill Beaumont? ¿Volverá Agustín Pichot? ¿Seguirá la lógica del poder del juego para los del Sur y el poder del dinero para Europa? Entre todas esas preguntas hay que agregar al reglamento, al que se cambia año tras año. ¿Veremos al juego tal como lo conocimos? ¿Será el tiempo de la expansión de las mujeres o de la reafirmación del seven como modalidad atractiva para la televisión y los anunciantes?

Si trazamos una línea entre Francia 2007 y Francia 2023, veremos que en estos dieciséis años el rugby se ha expandido –no en la proporción que requiere un deporte masivo–, y si bien aún mantiene el ADN que lo diferencia del League, el juego se ha vuelto más exigente, con menos descanso para sus protagonistas, con variantes en las reglas y con calendarios que no terminan de acomodarse. Sin dudas, Francia 2023 abrirá otra era.

¿Hacia dónde se perfila el rugby, con cambios constantes de normas? Quedará más claro después del Mundial Francia 2023. LA NACION/Daniel Jayo