Hego Pampa, la ONG que mantiene el pedido de justicia por el asesinato de Federico Martín Aramburú

A falta de 12 días para el inicio del juicio oral por el asesinato de exjugador de los Pumas Federico Martín Aramburú, en la Corte de Asís de París, un grupo de amigos que compartieron con él su vida en Biarritz decidió crear una ONG, Hego Pampa, para preservar el legado del rugbier argentino, promover los valores que guiaron su vida y acompañar a su familia en este momento tan particular en el que buscan la justicia.

Esta asociación civil creada en 2026, que está presidida por Pierre Guérin, amigo personal de Federico, e integrada por miembros de la comunidad vasca que convivieron con él durante los años en los que vivió en el suroeste francés, busca generar actividades para el apoyo logístico a la familia durante el juicio, que se desarrollará entre el 7 y el 25 de septiembre.

ONG creada para mantener vivo el recuerdo de Federico Martín Aramburú, el ex Puma que fue asesinado en París Gentileza Hego Pampa

El 19 de marzo de 2022, el exjugador de los Pumas fue asesinado a tiros en París tras un discusión en un bar del boulevard Saint-Germain, y durante más de cuatro años su familia aguardó el inicio del proceso judicial. “Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, de la amistad y de la forma en que eligió vivir. Hego Pampa quiere que ese puente siga en pie: manteniendo viva su memoria, transmitiendo los valores que representó y acompañando a su familia en el camino hacia la justicia”, dijo Guérin.

En aquella madrugada de marzo de 2022, Aramburú fue perseguido y atacado por la espalda a tiros por militantes vinculados a la extrema derecha francesa, según concluyó la investigación judicial. Aramburu recibió varios proyectiles en zonas vitales. El principal acusado, Loïk Le Priol, enfrentará cargos por asesinato con premeditación. Romain Bouvier será juzgado por tentativa de asesinato. Además, Lyson Rochemir responderá por complicidad en esa tentativa, y Anthony Sorrentino enfrenta cargos por haber ayudado a ocultar pruebas y a favorecer la fuga de uno de los imputados.

Federico Martín Aramburú, fue asesinado en marzo de 2022 en París. (Photo by Franck FIFE / AFP) archivo afp - AFP

Hego Pampa, si bien persigue poder ayudar a la familia en este proceso, también fue creada con una perspectiva de largo plazo. Su misión abarca actividades culturales, deportivas y solidarias destinadas a mantener viva la memoria de Aramburú y a transmitir los valores que lo distinguieron tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.

Entre las primeras acciones de esta asociación se encuentra la venta de pañuelos solidarios inspirados en Federico y en el País Vasco, una prenda que en los últimos años se convirtió en un símbolo de recuerdo y acompañamiento en distintas celebraciones populares de la región. Lo recaudado por esa vía permitirá financiar las actividades de la asociación y ayudar a la familia con todo el proceso.