Hindu campeón del Nacional de Clubes Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019 • 18:31

Dar vueltas olímpicas es un ritual de cada año para Hindú. No importa si no lo consigue en el torneo de la URBA, donde no se le da hace dos años. Siempre tendrá a mano el Nacional de Clubes para festejar. 2019 no será la excepción . En Don Torcuato, derrotó a Jockey de Rosario por 18 a 13, se consagró pentacampeón del torneo y sumó su 20mo título, entre competencias nacionales y locales.

No cabía un alfiler en Don Torcuato. Hubo una peregrinación total de la gente de Jockey a Buenos Aires. Del club rosarino calcularon que unas 1500 personas viajaron dos horas y media para ver a su equipo. El escenario, definitivamente, estaba a tono con una definición del torneo más importante a nivel de clubes del país.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El clima de final se trasladó de las tribunas a la cancha. Los dos buscaron desde el kick off imponerse en los puntos de encuentro con la mayor vehemencia posible, sin tomar riesgos de más y siendo precavidos cuando les tocaba defender.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El resultado fue que no se vio ningún try en esa primera mitad. Hindú estuvo mejor y se refugió en la efectividad de Santiago Fernández a los palos. El ex Puma sumó cuatro penales, dos de ellos provocados por el scrum local. Jockey apenas sumó uno y se fue al entretiempo con 13 jugadores por dos amarillas. Las dos fueron por indisciplina.

Era el momento para que Hindú pisara el acelerador, pero le salió el tiro por la culata. Los de Don Torcuato engranaron una jugada excelente que terminó con Horacio Aguila en el inicial. Sin embargo, le avisaron a Federico Anselmi que revisara una acción que ocurrió un instante previo al try. Allí se vio un golpe del tercera línea de Hindú, Tomas Resnick, a un jugador de Jockey. Automáticamente, el árbitro lo expulsó. Inesperadamente, el local debía jugar prácticamente todo el segundo tiempo con 14 jugadores. Mientras tanto, Fernández sumó otros tres puntos que dejaron el parcial 15-3.

La duda en cuestión era ver qué tan maduro estaría Jockey para sacarle jugo a este contexto favorable. Ignacio Dogliani aprovechó un penal factible y descontó tres puntos, pero Hindú seguió manteniendo el dominio territorial. Fernández, otra vez, dejó la diferencia en 12.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El nerviosismo en los rosarinos aumentó a medida que transcurrieron los minutos. Negocio para Hindú, que usó todo su oficio para maniatar a su rival. Jockey consiguió arrinconar al local contra su ingoal, buscó con el juego corto y provocó un penal tras otro, hasta que llegó al try. Fue el consuelo. Hindú se quedó con el partido.

Hindú cerró un torneo perfecto, donde se mantuvo invicto en los seis partidos. En la primera fase, superó a Tucuman Lawn Tennis y Jockey de Córdoba en Don Torcuato y se quedó con su zona con en Mendoza, ante Marista. En cuartos, no la tuvo fácil en casa con Gimnasia y Esgrima de Rosario, el campeón del Torneo del Interior, y lo superó por 28 a 27. Luego, venció otra vez a domicilio a Marista en semis y le puso el moño con una la coronación en su casa.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Es el vigésimo título para el club de Don Torcuato desde 1996, el año en que empezó a cosechar títulos año a año hasta convertirse en el mejor equipo del rugby argentino en la última década. La mitad (10) de esas conquistas son del Nacional de Clubes, donde es el rey absoluto de la competencia desde que se empezó a disputar hace 26 años (le lleva seis a SIC, su escolta en el palmarés). Definitivamente, es un amor incondicional.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Las formaciones

Hindú (18): Martín Cancelliere; Agustín Fusoni, Belisario Agulla, Severiano Escobio y Francisco Mateu; Santiago Fernández (cap) y Lucas Camacho; Lautaro Bavaro, Nicolás Amaya y Tomás Resnick; Augusto Bávaro y Gonzalo Delguy; Mariano Viano, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa.

Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Lucas Ostiglia y Juan Ignacio Gauthier.

Ingresaron: Facundo Gattás y Nicolás Leiva

Jockey de Rosario (13): Patricio Baronio; Guido Pedregoza, Facundo Ferrarío, Matías Ferrarío y Manuel De Marco; Juan Albertengo y Nicolás Vergallo; Máximo Oliveros, Sebastián Binner (cap) y Emiliano Ferrari; Facundo Saranich y Marcos Lorenzini; Alfredo Gálvez, Mariano Pigatto y Agustín Orsi.

Entrenador: Bernardo Urdaneta.

Ingresaron: Ignacio Dogliani, Franco Manavella, Lucas Vignau, Francisco Trabucchi, Alejo Fradua, Nicanor Minoldo.

Primer tiempo: 7 y 12 minutos, penales de Fernández (H); 20m, penal de Albertengo (J); 25 y 39m, penales de Fernández (H)

Resultado parcial: Hindú 12 - Jockey del Rosario 3.

Amonestados: 37m De Marco (J); 39m Orsi (J)

Segundo tiempo: 13 minutos, penal de Fernández (H); 16m, penal de Dogliani (J); 24m, penal de Fernández (H)

Expulsado: 2m Resnick (H)

Árbitro: Federico Anselmi

Cancha: Hindú