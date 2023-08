escuchar

Atento a la tabla de posiciones y al margen de error, Hindú quiere volver a ser Hindú. Cuando el transcurrir de la segunda rueda de la etapa clasificatoria del Top 12 comienza a dar indicios de necesidades y urgencias, con gran solvencia el Elefante le ganó merecidamente al Club Atlético de San Isidro por 27 a 25 en la Catedral y, de a poco, da señales de que su recuperación está en vías de desarrollo. Con este éxito el conjunto de Don Torcuato quedó a tres puntos de Belgrano, el que por ahora es el cuarto y último equipo en ingresar a las semifinales del certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Aunque la ubicación en la tabla por ahora lo muestra en una zona gris, Hindú parece haber revitalizado su funcionamiento en un momento clave del campeonato. Tras varios partidos con rendimientos irregulares, lo exhibido ante CASI lo convierte en un candidato natural para pelear entre los mejores cuatro, los que se clasificarán para los playoffs. Y mucho de eso tiene que ver con los regresos de Joaquín Díaz Bonilla y Joaquín De la Vega Mendía, dos jugadores que le aportan jerarquía y experiencia internacional.

Tracciona Lautaro Bavaro, de espalda a su marcador, Eugenio Sartori, con la ayuda de Carlos Repetto y Nicolás Leiva; de esta acción surgirá el primer try de Hindú. LA NACION/Alejandro Guyot

“Ganarle a CASI era muy importante. Pero más importante aun era encontrar el juego y comenzar a repuntar en la tabla de posiciones. La pausa [el torneo estuvo dos fines de semana detenido] nos vino bien para mejorar un par de cosas en las que estábamos fallando. Se notaron concentración y la conexión que tuvimos como equipo. El esfuerzo y las ganas que le metamos a los partidos que quedan son la que va llevarnos a donde queremos estar. Las vueltas de Tito [Díaz Bonilla] y Joaquín [de la Vega Mendía] son una cuota de energía muy necesaria para afrontar lo que queda del torneo”, analizó Nicolás Leiva, autor de un try y unas de las figuras de Hindú.

En la soleada tarde de la Catedral, donde hizo las veces de local, el Elefante le regaló a su gente una actuación tranquilizadora. Fue punzante y efectivo cuando tuvo la pelota. Sólido e insistente cuando debió luchar. Y, sin dudar, plantó bandera de entrada con la versatilidad de sus backs y la solidez de sus forwards. A pesar de haber comenzado abajo en el marcador por un try de Tomas Descalzo, rápidamente se acomodó en el campo de juego y logró pasar al frente en el tanteador mediante tries de Nicolás Amaya y Belisario Agulla y la pericia goleadora de Santiago Fernández.

Al line-out lo ganará CASI, pero el que está más alto en la tabla de posiciones del torneo de URBA es Hindú. LA NACION/Alejandro Guyot

La Academia logró seguirle el ritmo solamente durante los primeros 30 minutos, hasta que un inspiradísimo Fernández tomó las riendas y cambió el rumbo del partido. El experimentado apertura fue desequilibrante, porque además de manejar los hilos de la conducción y de patear muy bien a los palos –marcó 12 puntos sin errar ni un solo intento de los cinco que tuvo–, manejó con inteligencia los ataque de su equipo. Así y todo, CASI se mantuvo en partido y con dos penales de Juan Akemeier logró irse al descanso apenas cuatro tantos abajo, 17-13.

Luego de una primera etapa apretada y pareja, el resultado final comenzó a tomar forma en un inicio punzante de Hindú en el segundo tiempo. Hizo con precisión lo que tenía que hacer para ganar. Arrinconó a CASI con las precisas patadas de Fernández y, en campo ajeno, lanzó la pelota afuera para definir con sus backs. Con predominio en el pick and go, logró estirar el marcador a 24 a 13 con un try de Nico Amaya y comenzó a manejar con más tranquilidad los tiempos del encuentro. Ni siquiera el quedo del final y los tries de Facundo Scaiano y Felipe Probaos para el cuadro de San Isidro cambiaron la dirección del enfrentamiento.

Lucas Fernández Miranda, frescura y habilidad en la conducción del Elefante. LA NACION/Alejandro Guyot

Si bien la regularidad de Hindú había entrado en duda por algunos resultados adversos, este sábado en la Catedral afloraron varios detalles positivos que lo acercan a su esencia rugbística. Y, aunque el ideal está lejos, se acerca a la posibilidad de volver a ser aquel conjunto explosivo que desde hace más de una década es un habitué de las definiciones del certamen de Buenos Aires. “Hicimos un muy buen partido, pero debemos seguir mejorando en defensa y ser más contundentes en el ataque. Si bien queda mucho por recorrer, estamos obligados a dar pasos adelante si queremos depender de nosotros”, comentó Lautaro Bavaro, back del Elefante que procura volver a ser para meterse una vez más en los playoffs.

Síntesis de Hindú 27 vs. CASI 25

Joaquín Díaz Bonilla; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín de la Vega Mendía y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, Gonzalo Delguy y Lautaro Bávaro; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Cambios: ST, 21 minutos, Nicolás D’amorim por Delguy, y 31, Federico Lavanini por Comolli.

Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Diego Liberato, Nicolás Fernández Miranda y Augusto Faraone.

Juan Akemeier; Jerónimo Tumbarello, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Felipe Probaos; Felipe Hileman y Tomás Descalzo; Luis Briatore (capitán), Eugenio Sartori y Joaquín Sáenz de Miera; Ignacio Larrague y Mateo José Castiglione; Ignacio Sánchez Nieto, Bautista Torres Obeid y Martín Brousson. Cambios: ST, Hugo García por Sánchez Nieto; 9, Luca Canzani por Descalzo; 10, Leonardo Mazzini por Castiglione y y Facundo Scaiano por Brousson, y 30, Bruno Devoto por Hileman.

Entrenadores: Oscar Murgier, Matías Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan.

8 minutos, gol de Akemeier por try de Descalzo (C); 16, gol de Fernández por try de Leiva (H); 19, penal de Akemeier (C); 22, penal de Fernández (H); 33, gol de Fernández por try de Agulla (H), y 38, penal de Akemeier (C). Amonestados: 37, Bávaro (H). Resultado parcial: Hindú 17 vs. CASI 13. Segundo tiempo: 18 minutos, gol de Fernández por try de Amaya (H); 20, gol de Akemeier por try de Scaiano (C); 23, penal de Fernández (H), y 31, try de Probaos (C). Amonestados: 15, Torres Obeid (C). Resultado parcial: Hindú 10 vs. CASI 12.

18 minutos, gol de Fernández por try de Amaya (H); 20, gol de Akemeier por try de Scaiano (C); 23, penal de Fernández (H), y 31, try de Probaos (C). Amonestados: 15, Torres Obeid (C). Resultado parcial: Hindú 10 vs. CASI 12. Árbitro: Pablo Deluca.

Pablo Deluca. Cancha: Club Atlético de San Isidro.