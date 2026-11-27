Este fin de semana, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se disputa la primera etapa del Circuito Mundial de Seven 2026-2027, en la que los Pumas 7s intentarán comenzar con el pie derecho y ganar su primera medalla dorada en esta temporada. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

Al igual que en 2025-2026, el Circuito Mundial tendrá seis etapas correspondientes a la temporada regular (SVNS Series) y tres de finales (SVNS World Championship). Los primeros seis torneos se disputarán con los ocho mejores equipos, mientras que a los tres eventos decisivos se sumarán los cuatro mejores del SVNS 2. El seleccionado que más puntos sume en los tres torneos finales será el campeón.

Los Pumas 7s se preparan para competir en la nueva temporada del Circuito Mundial de 7s

La selección argentina comparte el Grupo A con Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, campeón de liga y del Campeonato Mundial vigente. Los tres son rivales complejos, que podrían complicar al equipo dirigido por Felipe Contepomi si no está al 100% tanto desde lo físico como desde lo estrictamente deportivo. En la zona B, en tanto, aparecen Nueva Zelanda, España, Fiji e Irlanda.

Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Grupo A

Vs. Sudáfrica - Sábado 28 de noviembre a las 4.52.

Vs. Estados Unidos - Sábado 28 de noviembre a las 7.33.

Vs. Australia - Sábado 28 de noviembre a las 12.16.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Ojalá veamos muchas de estas en la temporada que comienza. 🏉



🏆Dubái - Etapa 1 Temporada 2026/27 Circuito Mundial

📅 Sábado 28



🆚 Sudáfrica 🇿🇦

⏰ 4:52 hs



🆚 Estados Unidos 🇺🇸

⏰ 7:33 hs



🆚 Australia 🇦🇺

⏰ 12:16 hs pic.twitter.com/paf9lbt9ES — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 27, 2026

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. De todos ellos, dos sumarán sus primeros minutos en Circuito Mundial de Seven: Calello y Juliano, debutante absoluto en los Pumas 7s.

El año pasado finalizaron en el último lugar en Dubái. No lograron avanzar a las semifinales por el título y luego cayeron en sus dos cruces de reclasificación.

Calendario del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

SVNS Series

28 y 29 de noviembre de 2026 - Seven de Dubái

La presentación del Seven de Dubai, con los capitanes de los seleccionados masculinos Zach Franzen

5 y 6 de diciembre de 2026 - Seven de Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero de 2027 - Seven de Singapur

6 y 7 de febrero de 2027 - Seven de Perth

6 y 7 de marzo de 2027 - Seven de Vancouver

13 y 14 de marzo de 2027 - Seven de Nueva York

SVNS World Championship