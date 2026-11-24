Los Pumas 7s competirán el próximo fin de semana en el Seven de Dubái, que corresponderá a la primera etapa del Circuito Mundial 2026-2027, con el objetivo de comenzar la temporada con el pie derecho y, además de lograr el título, sumar puntos para la tabla de posiciones.

La selección argentina conforma el Grupo A de la primera etapa junto a Australia, Sudáfrica y Estados Unidos, equipo que ascendió desde el SVNS 2. Su primer partido será vs. los africanos. Luego se medirá con los estadounidenses y, por último, ante los oceánicos.

Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Sudáfrica - Sábado 28 de noviembre a las 4.52.

Vs. Estados Unidos - Sábado 28 de noviembre a las 7.33.

Vs. Australia - Sábado 28 de noviembre a las 12.16.

¡A poner esas alarmas! ⏰



➡ Los partidos están en hora argentina. pic.twitter.com/XDEgMm8ZiW — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 24, 2026

En la zona B, en tanto, estarán Nueva Zelanda, España, Fiji e Irlanda. En caso de lograr el primer o segundo puesto, el combinado albiceleste competirá por el título. Si es tercero o cuarto, jugará por el quinto lugar. En ambos casos, serán cruces eliminatorios.

Todos los partidos de los Pumas 7s se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El head coach Santiago Gómez Cora convocó a 14 jugadores para las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo, que será la segunda: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

¡La banda está lista! ¡Arranca una nueva temporada! 🇦🇷 pic.twitter.com/zzvnRVTtk1 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 19, 2026

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (19) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026. Bronce (25): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024; Singapur 2025; Nueva York y Valladolid 2026.

Los Pumas lograron su medalla de bronce número 25 en la historia del Circuito Mundial de Seven

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 31 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

19/04/2026 - Argentina 7-35 Sudáfrica - Seven de Hong Kong.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).