La edición 2026-2027 del Circuito Mundial de Seven se llevará a cabo desde el próximo fin de semana con la participación de ocho seleccionados, entre los que figuran los Pumas 7s con el anhelo de volver a ser protagonistas y alcanzar el ansiado título.

Del certamen también participarán los combinados de Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Australia, Fiji, Francia y Estados Unidos, que ascendió la temporada pasada desde el SVNS 2.

En la primera etapa, el SVNS Series, se disputarán seis torneos en los que los equipos sumarán puntos para la tabla de posiciones: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York Al cabo del fixture, se incorporarán los cuatro mejores de la segunda división para el SVNS World Championship, que constará de tres certámenes más en Hong Kong, Valladolid y Hong Kong- y definirá al campeón.

Sudáfrica se consagró campeón del Circuito Mundial de Seven en la temporada anterior ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Calendario del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

SVNS Series

28 y 29 de noviembre de 2026 - Seven de Dubái

5 y 6 de diciembre de 2026 - Seven de Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero de 2027 - Seven de Singapur

6 y 7 de febrero de 2027 - Seven de Perth

6 y 7 de marzo de 2027 - Seven de Vancouver

13 y 14 de marzo de 2027 - Seven de Nueva York

SVNS World Championship

9 al 11 de abril de 2027 - Seven de Hong Kong

21 al 23 de mayo de 2027 - Seven de Valladolid

28 al 30 de mayo de 2027 - Seven de Bordeaux

El aliciente para el torneo es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones del SVNS World Championship se clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde de momento el único confirmado es Estados Unidos como anfitrión. Otras seis plazas se repartirán en clasificatorios regionales y mientras que el último boleto se dirimirá en un repechaje internacional.

Tabla de campeones del Circuito Mundial de Seven

Nueva Zelanda - 14 títulos

Sudáfrica - 6

Fiji - 4

Argentina - 2

Australia / Samoa / Francia - 1

Campeones del Circuito Mundial de Seven, año por año