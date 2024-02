escuchar

Se maneja con la templanza de su experiencia. Tiene 26 años, pero es el tercer jugador de mayor edad en un plantel mayoritariamente de jóvenes y renovado, el de Pampas. Ignacio Inchauspe es otro, ya no aquél que se fue a probar suerte en el 2021 a Paraguay, un país que está dando sus primeros pasos en el profesionalismo en el rugby y aún está lejos del nivel de otros seleccionados de la región, como Uruguay y Chile. “Fuera de la cancha veo las cosas de manera diferente. Paraguay me ayudó mucho en eso: fueron tres años de crecimiento personal y aprendizaje. En la cancha también. Esa manera de ver las cosas afuera se trasladó adentro: soy un jugador más tranquilo que ve diferentes las cosas, no todo tan dramáticamente como hace cuatro años”, expresó el medio-scrum en diálogo para LA NACION. Este sábado será protagonista de Yacaré XV vs. Pampas, el choque inaugural de la franquicia de la Unión Argentina de Rugby en el Super Rugby Americas, que se desarrollará en Asunción desde las 19, con televisación de ESPN4 y Star+.

Formado en Olivos, club en el que forjó un gran sentido de pertenencia, integró equipos nacionales en el 2019: Argentina XV y, luego, Jaguares XV, disputando la Currie Cup. Pero corrió desde atrás y le costó asentarse. Al año siguiente empezó en Ceibos, el primer equipo argentino en la Súper Liga Americana de Rugby, que fue suspendida por la cuarentena después de dos fechas. Sin lugar en Jaguares XV en el 2021, emprendió un viaje a Asunción en pos de continuidad. “Paraguay se transformó en mi segundo club. Me encontré con algo muy parecido al sentido de club; nunca pensé que iba a pasar. Conocí a gente increíble que me ayudó a crecer. Estoy muy agradecido, y es un lugar al que sin dudas volvería en un futuro. Una parte de mi corazón se llevó el rugby paraguayo”.

Inchauspe en Casa Pumas junto a Santiago Montagner, otro jugador de Pampas que tiene buena proyección. ALFIERI MAURO

En los tres años en que estuvo en Paraguay, Inchauspe se convirtió en un líder y una pieza fundamental. En la cancha y fuera de ella fue una guía para un equipo que procura darle un salto al rugby del país. En parte lo logró; Yacaré XV se clasificó para las semifinales, aunque aún no consiguió ampliar la base profesional local y para 2024 cuenta con 17 jugadores argentinos. Se destacan las presencias de Ramiro Moyano, mundialista en Japón 2019 y protagonista de 36 caps en los Pumas; Joaquín Lamas, ex integrante de Pampas y decisivo en las últimas conquistas de San Isidro Club; Juan Manuel Molinuevo, talentoso apertura que pasó por Pumas 7s, y Tomás Vanni, que también tiene rodaje en el seleccionado de juego reducido.

“Es un equipo de Paraguay que mantiene lo del año pasado: es muy duro en el scrum, el line y el maul y se va a animar a jugar. La impronta era intentar jugar y pasar la pelota. El jugador paraguayo es muy agresivo, tiene mucho orgullo”, admitió Inchauspe, que se mantiene en contacto con sus ex compañeros en Yacaré. “Desde que arreglé con Pampas estaba un poco ansioso por saber cuándo iba a Paraguay. Para mí es especial volver y encontrarme con gente que desde junio no veo. Pisar la cancha donde vivíamos y nos entrenábamos todo el tiempo. Es un partido que estaba esperando y tengo ganas de que llegue”, contó.

El puesto de medio-scrum no tuvo intérpretes destacados en los últimos tiempos; Inchauspe aspira a convertirse en uno en el futuro. Andrés Velásquez Marín - Prensa UAR

En su retorno a la Argentina, el back trabajará bajo la mirada de Felipe Contepomi, el nuevo head coach de los Pumas. Su brillante rendimiento en Yacaré XV lo ubicó en el radar del seleccionado. El año pasado Inchauspe fue convocado para el inicio del Rugby Championship, contra All Blacks en Mendoza, pero finalmente no debutó. “La convocatoria a los Pumas me cambió un poco la perspectiva; de estar afuera pasé a estar un poco dentro, y ahora puedo pelear. Si esa convocatoria hubiese sido hace cuatro años, la habría visto muy diferente a como la veo ahora. Me quedo tranquilo en cuanto a que cada día estoy haciendo lo mejor que puedo. Sé que jugar o no jugar en los Pumas no depende sólo de mí. Mi cabeza estaba 100% en ser lo mejor que pudiera ser, y si llega el momento de jugar voy a estar recontra agradecido y feliz por haber hecho todo el camino, no sólo por el llamado”, manifestó.

El puesto de medio-scrum es uno de los verán arduas luchas en el proceso que apunta al Mundial Australia 2027. Con 34 años y en una liga de segundo orden, la de Estados Unidos, Tomás Cubelli está transitando sus últimos tiempos como profesional. Gonzalo Bertranou estuvo por debajo de las expectativas en Francia 2023, pero tiene experiencia para revertir el mal trago y mantenerse en el puesto. Y Lautaro Bazán Vélez, de buen rendimiento cuando le tocó entrar, tratará de seguir con la adaptación al rugby de 15 después de un largo camino en Pumas 7s. Gonzalo García, que actúa en Italia, se recuperó de una serie de lesiones y peleará por la camiseta 9. Y las otras opciones están en el Super Rugby Americas.

Jugadas destacadas de Ignacio Inchauspe

Inchauspe competirá directamente por el puesto con Eliseo Morales (un test match en el 2022), y Agustín Moyano mostró buena parte de su potencial el año pasado en Dogos XV, al punto de que, con 20 años, está en el radar. También existe la variante de Rafael Iriarte, que emigró a Chile para disponer en Selknam de más minutos. “Ése el sueño de todo argentino y todos nos volvemos locos por estar ahí, pero no me desespera el hecho de jugar o no jugar. Quiero hacer bien las cosas”.

Este renovado equipo de Pampas inicia otro camino, con 14 caras nuevas en el plantel y un staff debutante, encabezado por Juan Manuel Leguizamón. “Nos propusimos ser un equipo muy intenso, ser protagonistas en ataque. Un equipo que sea divertido de ver, pero muy duro en el contacto y agresivo en defensa”, explicó Inchauspe, que volverá a su segunda casa. Al lugar donde dio un salto en su juego, el que le permitió volver a jugar al rugby profesional en su país. “Es increíble para mí vivir del rugby, y encima, estando en mi casa. Haber estado tantos años en otro país hace disfrutar más estar acá”, se complació. El estadio Héroes de Curupaytí, de Asunción, será el escenario de la primera función del Inchauspe de Pampas.