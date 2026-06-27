Inicio con triunfo: goleada récord de los Pumitas en su debut en Georgia

Los Pumitas no pasaron sobresaltos en su estreno y cumplieron con la lógica ante una rival de un estatus inferior. En su debut en el Mundial Juvenil apabullaron a Estados Unidos con un contundente 78-14 en una nueva edición de la Copa del Mundo en la que aspiran a clasificar a las semifinales. El jueves se medirán ante Irlanda.

El encuentro protagonizado en el mediodía de Tiflis no tuvo equivalencias y expuso las diferencias existentes entre dos selecciones con objetivos disímiles; Argentina finalizó tercera en el 2025, mientras que Estados Unidos fue uno de los que ascendió al primer nivel del Mundial Juvenil luego de la ampliación del torneo 12 a 16 equipos. El objetivo a largo plazo de los norteamericanos es claro: empezar a sentar bases para potenciar a la selección mayor de cara al Mundial que recibirán en el 2031.

Aún apresurados y con cierta ansiedad en los primeros minutos, los conducidos por Nicolás Fernández Miranda marcaron diferencias en casi todos los sectores de la cancha. Desde un scrum ampliamente dominador, que empujó al pack estadounidense durante los 80 minutos, hasta los lanzamientos al último canal, donde desnivelaron ante un rival permeable. Bautista Benavidez, segunda línea de Santa Fe Rugby, fue el encargado de inaugurar el tanteador que, con el correr de los minutos, se fue incrementando.

Pedro Coll es una de las grandes joyas del rugby argentino por lo demostrado en el Mundial del año pasado y por lo hecho en su club, Tigres, y en el Súper Rugby Américas con la camiseta de Tarucas. El corpulento centro lo ratificó en el primer tiempo con un try y una asistencia de similar gestación, atacando la zona de transición con su potencia física. Al entretiempo se fue reemplazado y el mensaje de Nicolás Fernández Miranda fue claro: con la diferencia 40-0 movió rápido el banco de reservas para dosificar esfuerzos en un torneo complejo en cuanto a las cargas físicas de los jugadores. Al disputar partidos cada cinco días, la rotación es una constante y la calidad del plantel es vital para sostenerse durante las cinco fechas de la competencia.

El partido de los Pumitas Tamuna Kulumbegashvili/Gaspafoto

Los Pumitas tuvieron algunos baches con desconcentraciones en el segundo tiempo que terminaron en tries rivales y una tarjeta amarilla a Nicolás Cambiasso por un tackle alto. Uno de los aspectos que World Rugby está haciendo foco en esta edición: como normativa, los tackles por encima del esternón están prohibidos. Se permite una excepción específica en situaciones de pick-and-go a corta distancia cerca del ingoal, donde los atacantes suelen ir agachados y los defensores tienen poco espacio para ajustar su técnica. En el caso de la acción de Cambiasso fue a la zona de la cabeza, con cierto grado de peligro.

La figura del encuentro fue Simón Pfister, indescifrable para la defensa rival cuando atacó desde el fondo de la cancha. El fullback de Tucumán Rugby fue el jugador con más ataques (16), más quiebres (5), más tackles superados (13) y más metros (200) recorridos con la pelota y se despachó un hat-trick. El único argentino con tres tries en un mismo partido en un Mundial M-20 había sido Juan Cruz Mallía, en el duelo por el tercer puesto en el 2016, ante Sudáfrica. Pfister es otro de los que sumó minutos con Tarucas en el Súper Rugby Américas. Bautista Lescano también marcó mucha diferencia en una de las puntas cada vez que entró en contacto con la pelota.

Los 64 puntos son la mayor diferencia para los Pumitas en un partido del Mundial M-20, categoría que se unificó en el 2008. La anterior había sido ante Italia por 46-5, en el 2015. En el 2021 aplastaron 82-10 a Georgia, aunque ese cotejo fue correspondiente al U20 International Series por la cancelación del mundial, producto de la pandemia.

El equipo durante el himno Tamuna Kulumbegashvili/Gaspafoto

El próximo jueves a las 8.30 Argentina tendrá su primer gran desafío en un torneo que no permite traspiés. Sólo los primeros de cada zona clasifican a las semifinales y enfrente estará Irlanda, escolta de Francia en el Seis Naciones de la categoría. Otra escala en cuanto a complejidad, con una intensidad mayor en la lucha por meterse otra vez entre los mejores cuatro.

Síntesis del partido

Argentina: Simón Pfister; Bautista Lescano, Ramón Fernández Miranda, Pedro Coll y Benjamín Ledesma Arocena; Federico Serpa y Valentino Reggiardo; Jerónimo Sorondo, Basilio Cañas y Tomás Dande (capitán); Bautista Benavídez y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas, Manuel Cúneo y Fabrizio Cebrón.

Cambios: ST: 0´ Benjamín Ordiz por Coll, 3´ Federico Narváez por Salinas y Jeremy Annand por Pascual Viale, 12´ Franco Marizza por Dande, Benjamín Farías Cerioni por Cebrón, Juan Preumayr por Reggiardo y Nicolás Cambiasso por Cúneo, 17´ Manuel Giannantonio por Serpa.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Estados Unidos: Gavin Holder; Marco Lapierre, Dane Mitchell, Leo Keesler-Venables y Sialeafuhia Ofa; Declan Cadden y Spencer Huntley (capitán); Yiannis Efthymiopoulos, Papaseea Matelau y Jayden Williams; Lyndon Bailey y Pierce Kelly; Tyler Trower, Sawyer Troupe y Oliver Kirk.

Cambios: ST: 10´ Aidan Stewart por Troupe, Colin Donnelly por Kirk, Alfie Booth por Trower y Liam Holl por Williams, 23´Tanielu Talaepa por Bailey, Frank Finicle por Matelau y William Darbishire por Keesler-Venables, 31´Joseph Sarkees por Huntley

Entrenador: Johannes Gericke.

Primer tiempo: 3 minutos gol de Serpa por try de Benavidez (A), 23´ gol de Serpa por try de Coll (A), 29´ gol de Serpa por try de Cúneo (A), 34´gol de Serpa por try de Dande (A), 38´gol de Serpa por try del mismo (A), 39´ try de Pfister (A). Resultado parcial: Argentina 40-0 Estados Unidos.

Amarillas: 26´ Huntley (EU)

Segundo tiempo: 2´ gol de Serpa por try de Ordiz (A), 4´gol de Serpa por try de Pfister (A), 8´ try de Lescano (A), 21´ gol de Giannantonio por try de Pfister (A), 24´ gol de Cadden por try de Ofa (EU), 29´gol de Cadden por try de Holder (EU), 35´ try de Fernández Miranda (A), 39´ gol de Giannantonio por try de Preumayr (A). Resultado parcial: Argentina 38-14 Estados Unidos.

Amarillas: 16´ Cambiasso (A)

Entrenador: Johannes Gericke.

Árbitro: Saba Makharadze (Georgia).

Estadio: Avchala, de Tiflis, Georgia.