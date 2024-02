escuchar

El drama se apoderó de la escena. Manuel Zuliani recuperó una pelota vital, con una pesca. Los jugadores festejaron. Gonzalo Quesada y su staff gritaron en su búnker de entrenadores. Igualados en el tanteador, Paolo Garbisi se dispuso a patear un penal a 35 metros de distancia del ingoal, un kick accesible para su jerarquía. Pero, segundos antes de patear, la pelota se cayó. Con el cronómetro corriendo y 14 segundos para ejecutar, el apertura se apuró, paró la pelota e inconscientemente disparó. Su tiro dio en el palo, el rebote lo agarró Yoram Moefana, un rival, y en su intento de salir jugando lo sacaron de la cancha y el inglés Christophe Ridley dio el pitazo final. Italia estuvo a centímetros de dar el golpe y volver a superar a Francia como visitante después de 27 años, pero el score terminó igualado en 13, en el encuentro perteneciente a la tercera fecha del Seis Naciones.

Francia aún no logra recuperarse del golpe del Mundial. Se lo nota un equipo sin energía y sin la chispa que mostró entre 2020 y 2023 en el ciclo de Fabien Galthie. Toda su energía estaba centrada en ser campeones del mundo en su país, un sueño que quedó trunco tras la eliminación por un punto ante los Springboks en los cuartos de final. Se ve un equipo desmotivado, que además extraña a sus figuras. La decisión Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, de pasar el rugby seven para disputar los Juegos Olímpicos, la lesión de Gregory Alldritt, el más importante en el pack de forwards y la de Thibaud Flament, el líder del line, se están haciendo notar. Por si fuera poco, Romain Ntamack aún no está disponible para regresar después de una grave lesión en la rodilla, mientras que Matthieu Jalibert, su reemplazante como apertura, hoy salió lesionado.

En Lille, el local marcó el ritmo de la primera mitad y se puso arriba a los seis minutos gracias al try de Charles Ollivon, que llegó a apoyar con suspenso. Ante las ausencias de Dupont y Alldritt, el tercera línea volvió a asumir la capitanía y puso al frente a su equipo que se fue arriba al descanso 10-3. La gran defensa italiana en los últimos metros, las erráticas decisiones de Jalibert y las imprecisiones de en la zona roja no le permitieron sacar una mayor diferencia a Les Bleus, que dominó a nivel físico y territorial. Pero una acción en la última jugada de la primera mitad cambió el transcurso del partido; Jonathan Danty vio la tarjeta roja por un tackle alto sobre el argentino Ignacio Brex, Martin Page-Relo sumó los primeros tres puntos de su equipo e Italia empezó a tener otra predisposición.

El argentino nacionalizado italiano Juan Ignacio Brex embiste ante dos rivales DENIS CHARLET - AFP

En la segunda etapa, el visitante jugó más lejos de su ingoal, con otra prestancia y otro ánimo. Continuó defendiendo con fiereza, pero también tuvo pelotas para atacar y jugar, un rasgo que Italia viene mejorando en los últimos años y Gonzalo Quesada buscará pulir. El try de Ange Capuozzo a diez minutos del final nació de una buena secuencia de ataques bien conducidos por Paolo Garbisi. En un final desordenado en el que ambos se dividieron la posesión, el apertura no pudo aprovechar el tiro del final para conseguir una victoria que hubiese sido histórica. “Estoy decepcionado por mis compañeros y por todos nuestros seguidores. Tengo que estar a la altura de este trabajo y no lo estuve. Es parte de mi trabajo y no lo hice lo suficientemente bien. Por eso esta tarde pido disculpas a toda Italia”, admitió Garbisi tras el encuentro. “Es un buen resultado, pero era mejor ganar y pudimos hacerlo. Me tomo esta derrota como algo personal porque el equipo estuvo magnífico hoy. Esto se quedará en mi cabeza por un tiempo”, agregó. Dijo “derrota”, aunque haya sido empate: así lo sintió.

A pesar de no haber logrado la victoria, es un buen espaldarazo para Gonzalo Quesada, que busca consolidar un equipo competitivo y darle un salto de calidad al rugby italiano. Tras un Mundial en el que la Azzurra cayó 60-7 ante el mismo rival y 93-17 ante los All Blacks, este Seis Naciones viene siendo positivo en su búsqueda. Una caída ajustada ante Inglaterra por 27-24, otra contundente ante Irlanda por 36-0 y el empate de hoy dejan un saldo auspicioso, más allá de no ganar. En dos semanas recibirá a Escocia y en la última visitará a Gales, el otro seleccionado que aún no conoce la victoria. Dos buenas oportunidades para ir en busca de ese ansiado primer triunfo.

Extenuados, los jugadores busan aire tras el partido Lewis Joly - AP

Síntesis

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty, y Matthis Lebel; Matthieu Jalibert y Maxime Lucu; Francois Cros, Charles Ollivon (capitán) y Paul Boudehent; Posolo Tuilagi y Cameron Woki; Uini Atonio, Peato Mauvaka y Cyril Baille.

Cambios: PT: 36´ Yoram Moefana por Matthieu Jaliibert. ST: 47´ Sebastien Taofifenua y Romain Taofifenua por Cyril Baile y Posolo Tuilagi, 48´Nolann Le Garrec, Julien Marchand y Dorian Alderheri y Alexandre Roumat por Maxime Lucu, Peato Mauvaka, Uini Atonio y Cameron Woki, 65´Esteban Abadie por Charles Ollivon.

Entrenador: Fabien Galthie.

Italia: Ange Capuozzo; Tommaso Menoncello, Ignacio Brex, Federico Mori y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Martin Page-Relo, Ross Vincent; Michele Lamaro (capitán) y Riccardo Favretto; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Giosue Zilocchi, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Cambios: 48´ Manuel Zuliani por Riccardo Favretto, 53´Stephen Varney por Martin Page-Relo, 56´ Giacomo Nicotera y Mirco Spagnolo por Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti, 60´Simone Ferrari por Giosue Zilocchi, 65´ Andrea Zambonin y Leonardo Marin por Federico Ruzza y Federico Mori.

Entrenador: Gonzalo Quesada

Primer tiempo: 6´Gol de Ramos por try de Ollivon (F), 14´Penal de Ramos (F), 43´ Penal de Martin Page-Relo.

43´Roja a Danty (F)

Segundo tiempo: 44´Penal de Ramos (F), 60´Penal de Garbisi (I), 70´Gol de Garbisi por try de Capuozzo (I)

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra)

Estadio: Stade Pierre Mauroy, Lille.

