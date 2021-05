Jaguares XV viene desinflándose pero es finalista de la Superliga Americana y hay una buena noticia para Mario Ledesma en los Pumas

Que Jaguares XV esté en la final responde a la lógica con que se configuró la Superliga Americana de Rugby (SLAR). Un equipo dotado de los mejores jugadores de la Argentina que no actúan en el exterior y de los proyectos juveniles más promisorios. El resto, combinados de países de segundo o tercer nivel en el planeta ovalado y un grupo grande de argentinos que se sumaron para reforzar la competencia.

La actuación de Jaguares XV en la semifinal fue lo más deslucido que ofreció en el certamen. La victoria por 29-17 sobre Olimpia Lions, de Paraguay, en el estadio Charrúa, de Montevideo, más que el pase a la definición ante el local, Peñarol, el próximo sábado, permitió observar a otros argentinos merecedores de ser tenidos en la consideración por los seleccionadores nacionales.

Compacto de Jaguares vs. Olimpia Lions, la segunda semifinal

Con 20 argentinos en el plantel y 14 en el equipo titular este sábado (además del mejor entrenador del certamen en Raúl Pérez), Olimpia Lions es una suerte de Jaguares C. La mayoría pasó por Pumitas, Argentina XV y Ceibos, pero no estuvo en la predilección de Carlos Ignacio Fernández Lobbe para pasar el corte y quedar entre los 30 que integran el único equipo profesional del país. No obstante, después de lo mostrado en la competencia merecen, cuanto menos, ser observados con atención.

Luego de atravesar la etapa regular de manera avasallante, Jaguares XV había bajado el nivel en los últimos dos partidos y tenía la misión, además de conseguir el lógico pase a la final, de reencontrarse con su rugby dinámico, intenso y veloz. No lo consiguió, en parte por su propia incapacidad de imponerse en el contacto y ajustarse al plan de juego, en parte por la buena gestión defensiva y actitudinal del equipo rival.

Tomás Albornoz ejecuta un pase; el equipo argentino protagonizará la final con Peñarol, siempre en el estadio Charrúa, de Montevideo. @JuanRazquin

El conjunto argentino encontró la diferencia recién en el inicio de la segunda mitad, cuando en seis minutos anotó dos de sus cuatro tries (tres de ellos, mediante jugadas de line-out y maul). En el primer tiempo y en los últimos 10 minutos, Jaguares careció de paciencia para dejar que la jugada se desarrollara cuando no lograba progresar luego de una o dos fases, y entonces el peligro se diluyó en arrestos individuales. Olimpia se impuso en el contacto y fue ampliamente superior en el scrum, que se convirtió en un factor de dominación psicológica.

Cabe destacar, entonces, la primera línea de Olimpia: Lucas Favre, Axel Zapata y Rodrigo Martínez, tres jugadores más experimentados que los jóvenes Martín Vaca, Francisco Minervino, Ignacio Ruiz y Federico Wegrzyn (suplente esta vez). Acaso estos últimos sean el futuro de la primera línea del seleccionado, pero si hubiera que elegir a quién poner en la cancha hoy, los entrenadores no pueden obviar este partido. También fue destacado lo que hicieron el tercera línea Jerónimo Gómez Vara, el wing Leopoldo Herrera y el medio-scrum Ignacio Inchauspe, de Olimpia Lions.

Otros argentinos destacados en el resto de los planteles de la Superliga son Gonzalo García y Facundo Ferrario (Cafeteros), Patricio Baronio (Selknam), y Conrado Roura y Martín Roger (Peñarol).

Sin actividad para Jaguares XV o un seleccionado de desarrollo en la segunda mitad del año, varios argentinos contarán con la posibilidad de mostrarse en los Pumas, que sí tienen un nutrido segundo semestre, con 12 test matches casi confirmados, incluido un Rugby Championship enteramente como visitante y una ventana de julio en la que podrán descansar algunas figuras después de un año cargado. Si bien la base está en Europa, Mario Ledesma deberá echar mano a varios jugadores de la SLAR. No deberá limitarse a mirar a los de Jaguares XV.

Síntesis de Jaguares XV 29 vs. Olimpia Lions 17

Jaguares XV: Juan Bautista Daireaux; Tomás Cubilla, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Martín Cancelliere; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (c); Juan Martín González, Francisco Gorrissen y Lautaro Bávaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Francisco Minervino. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Juan Bautista Daireaux; Tomás Cubilla, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Martín Cancelliere; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (c); Juan Martín González, Francisco Gorrissen y Lautaro Bávaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Francisco Minervino. Ignacio Fernández Lobbe. Cambios: ST, 19 minutos, Gerónimo Prisciantelli por Daireaux y Joel Sclavi por Zeiss; 23, Ignacio Ruiz por Vaca y Pedro Rubiolo por Gutiérrez; 27, Martín Elías por Albornoz y Tomás Bernasconi por González; 30, Rafael Iriarte por Ezcurra. Suplente: Federico Wegrzyn.

Olimpia Lions: Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Francisco Diez, Sebastián Urbieta y Tomás Acosta Pimentel; Máximo Ledesma e Ignacio Inchauspe; Lucas Santa Cruz, Ignacio Gandini y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Repetto; Lucas Favre, Axel Zapata y Rodrigo Martínez. Entrenador: Raúl Pérez.

Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Francisco Diez, Sebastián Urbieta y Tomás Acosta Pimentel; Máximo Ledesma e Ignacio Inchauspe; Lucas Santa Cruz, Ignacio Gandini y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Repetto; Lucas Favre, Axel Zapata y Rodrigo Martínez. Raúl Pérez. Cambios: ST, 6 minutos, Mariano Garcete Elli por Rebussone; 14, Luis Enrique Quinteros por Favre y Mariano Muntaner por Zapata; 19, Joaquín Pellandini por Inchauspe; 21, Matías Gómez Vara por Santa Cruz y Nicolás Revol por Martínez; 24, Renato Cardona por Acosta Pimentel; 26, Marcos Riquelme por Gandini.

Primer tiempo: 8 minutos, penal de Ledesma (OL); 18, gol de Albornoz por try de Minervino (JXV). Resultado parcial: Jaguares XV 7 vs. Olimpia Lions 3.

8 minutos, penal de Ledesma (OL); 18, gol de Albornoz por try de Minervino (JXV). Resultado parcial: Jaguares XV 7 vs. Olimpia Lions 3. Segundo tiempo: 3 y 6 minutos, goles de Albornoz por tries de Bávaro y propio (JXV); 13, penal de Albornoz (JXV); 13 y 35, goles de Ledesma por tries de J. Gómez Vara y Repetto (OL); 27, try de Bávaro (JXV). Resultado parcial: Jaguares 22 vs. Olimpia Lions 14.

3 y 6 minutos, goles de Albornoz por tries de Bávaro y propio (JXV); 13, penal de Albornoz (JXV); 13 y 35, goles de Ledesma por tries de J. Gómez Vara y Repetto (OL); 27, try de Bávaro (JXV). Resultado parcial: Jaguares 22 vs. Olimpia Lions 14. Árbitro: Francisco González (Uruguay)

Francisco González (Uruguay) Estadio: Charrúa, de Montevideo.