Juan Cruz Mallía volvió con destellos de su clase: la mejor noticia para los Pumas

Fueron 300 días de una recuperación que lo hizo atravesar por diferentes estados anímicos. De la desazón inicial por la grave lesión que lo bajaba abruptamente del gran escenario internacional del rugby a la concientización y método para que cada día de rehabilitación lo fuera acercando a una reaparición que se hizo realidad este fin de semana. El deseo de Juan Cruz Mallía por volver a competir profesionalmente en una cancha de rugby fue tan ferviente como el de Toulouse, el club más poderoso de Europa, y de los Pumas, que lo necesitan para seguir sentados a la mesa de las principales selecciones del mundo.

Los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, que debieron pasar por un quirófano a causa del tackle a destiempo del inglés Tom Curry, volvieron a impulsar el talento y la calidad de Mallía, que en los 35 minutos de su reaparición dejó destellos que lo devuelven a su condición de back de jerarquía.

El exquisito kick de Mallía en el try de Toulouse

En la victoria de visitante de Toulouse sobre el ascendido Vannes por 29-23 por la tercera fecha del Top 14 de Francia, Mallía no tardó en reflejar su influencia en el resultado. Tras reemplazar a Romain Ntamack cuando Toulouse ganaba solo por un punto (24-23), Mallía recibió un pase de su compatriota Santiago Chocobares a la salida de un scrum y con un kick bombeado con la pierna derecha le sirvió la ovalada a Blair Kinghorn, que tenía el camino despejado para la corrida hasta el in-goal y apoyar el try cerca de la bandera. Mallía se hizo cargo de una conversión compleja con una patada que salió pegada a un poste. Un rato antes, un oportuno cierre defensivo en el in-goal al atrapar la pelota evitó el try local. Sus características de back polifuncional siguen vigentes.

El festejo con los brazos en alto del cordobés Mallía fue una liberación, la bisagra que cierra la lesión más grave de su carrera y abre una perspectiva positiva que incluye, nada menos, que la Nations Cup de noviembre con los Pumas. Una noticia que ayuda mucho a los planes del entrenador Felipe Contepomi, que vuelve a tener una pieza para incrementar las variantes ofensivas por su capacidad para romper líneas y desequilibrar con su inspiración.

Tras el final del partido, todavía dentro de la cancha, los jugadores de Toulouse se reunieron en un semicírculo en el que tomó la palabra el entrenador Ugo Mola para dedicar la victoria a Mallía, que se fundió en un abrazo con cada uno de sus compañeros.

Con 30 años cumplidos el 11 de este mes, Mallía empezó a llenar el vacío que le confesaba a LA NACION en una entrevista a fines de mayo: “Jugar el fin de semana es lo que a uno lo apasiona, es lo que uno ama. Entonces, al no tenerlo, uno siente que le falta algo”. Ya está, no hay más añoranza ni nostalgia, tampoco las horas consumidas con una mezcla de ansiedad e incertidumbre.

En el recuerdo queda una rehabilitación completada entre Toulouse, París -en Clairefontaine, el centro de entrenamiento de la selección francesa de fútbol- y la Argentina, que lo vio surgir en el Jockey Club de Córdoba. Aprovechó ese tiempo para contactarse con deportistas que habían sufrido una lesión similar. Se nutrió con consejos y otras experiencias, pero siempre sin apartarse la hoja de ruta que le marcaron sus médicos y fisioterapeutas. “Es conocerse a uno mismo, saber hasta dónde puede ir, explorar sus límites. Uno va aprendiendo sobre su propio cuerpo”, confesó hace un tiempo.

Wider angle of Tom Curry's late tackle.



Felipe Contepomi described it as 'reckless'.



Certainly has time to change his route as he wasn't going reach Mallia in time but most flankers would make that hit. #ENGvARG pic.twitter.com/4B1YquFpxh — Jared Wright (@jaredwright17) November 23, 2025

Su lesión se produjo el 24 de noviembre de 2025, durante el test-match que Inglaterra le ganó a la Argentina por 27-23. Mallía recibió el tackle a destiempo de Curry y al instante supo que le esperaba lo peor. “Yo había tenido una rotura de ligamentos cruzados de la otra rodilla en 2016 y esta vez sentí lo mismo. La sufrí jugando en Jockey, a la vuelta del Mundial Juvenil. Sentí exactamente lo mismo, que la rodilla se me movió y se me puso todo duro alrededor”, expresó.

La dura entrada de Curry, entre arriesgada y desleal, en su momento suscitó un altercado con Felipe Contepomi, que le manifestó al rugbier inglés su malestar cuando tras el partido se acercó a saludar a uno de los entrenadores argentinos. “Fue imprudente y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es parte del rugby, pero si no nos cuidamos, podría ser peligroso. Me dijo: ‘Vete a la mierda’ y me empujó así... Quizás sea así, no lo conozco”, manifestó Contepomi sobre aquel incidente.

Mallía con la camiseta de los Pumas, en un reencuentro que podría concretarse en noviembre GLYN KIRK - AFP

Mallía fue comprensivo con Curry: “Vino a verme después del partido, me pidió disculpas y me dijo que no había tenido la intención de lesionarme. Obviamente, yo creo lo mismo y en ningún momento estuve enojado con él. Unas semanas después me mandó un mensaje, porque había salido bastante en las redes sociales, y volvió a pedirme disculpas, porque todo estaba transformándose en algo que no era. Las acepté y le dije que en ningún momento me había enojado con él, que entendía la situación. Se podría haber evitado, pero son cosas del rugby, cosas que pasan”.

Todo eso ya es pasado. Reapareció en el tetracampeón Toulouse como apertura y entregó un par de destellos. También puede ser fullback, centro o wing. Los Pumas también lo están esperando.