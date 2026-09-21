Pumas en Europa: una vuelta clave para Contepomi, una expulsión y el fallo de Albornoz sobre la chicharra

Tomó la pelota prácticamente debajo de los palos, a 25 metros de las haches, pero su envió se fue ancho. Tomás Albornoz se agarró la cabeza con ambas manos, tras haber desperdiciado la chance del triunfo de Toulon, que perdió 29-27 en su visita a Castres y aún no conoce lo que es la victoria en esta nueva temporada del Top 14, que tuvo una fecha apasionante.

Baptiste Serin fue el primero en consolar a Albornoz, que volvió a las canchas luego de la sanción por cuatro partidos sufrida luego del altercado del final en Pumas-Inglaterra, en Santiago del Estero. “Jugó un partido increíble, la verdad es que nadie lo culpa. Fue lo correcto, en el momento justo y si hubiera marcado…. Sólo tenemos que consolarlo, decirle que estamos con él y que así son las cosas en el deporte. A veces entra, a veces no", reflexionó el medioscrum tras finalizar el encuentro.

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Tomás Albornoz tuvo en sus pies el triunfo de Toulon, pero no pudo convertir el drop en la última jugada del partido y la victoria quedó para Castres por 29 a 27. 🔟🇦🇷



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Albornoz fue una de las figuras de la cancha en el resto del partido. Con 12 ataques, 6 tackles superados, un quiebre y 72 metros con pelota marcó la diferencia con su explosividad. Además aportó siete puntos con el pie en un equipo que arrancó ganando 12-0, pero se desinfló y perdió en una cancha compleja. “Los forwards deben trabajar en el centro del campo y en algún momento, colocar a ‘Tommy’ en una posición cómoda. Lo hicieron muy bien. Pero lo felicito por haberlo intentado; quienes no hacen nada no consiguen nada”, expresó Pierre Mignoni, el entrenador principal. “Lo intentó, pero hoy no funcionó. Jugó un partido extraordinario en su primer encuentro tras su regreso, así es la vida, así son las cosas”.

El fin de semana tuvo el destacado regreso de Juan Cruz Mallía, luego de una larga recuperación de diez meses por la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla que sufrió ante Inglaterra en la ventana de noviembre de 2025. A los 15 minutos del segundo tiempo ingresó como apertura en lugar de Romain Ntamack y ya mostró pinceladas de su talento; el cordobés asistió con el pie a Blair Kinghorn para aumentar el score 29-23. Un retorno vital pensando en los tests de noviembre: además de ser un titular indiscutido, Mallía es el subcapitán de los Pumas y suele darle otro volumen y orden a los ataques de la selección.

Juan Cruz Mallía volvió a jugar y dio una asistencia con un kick para el try de Kinghorn en el triunfo de Toulouse 29-23 ante Vannes @StadeToulousain

La figura del Toulouse fue Santiago Chocobares, que apoyó un try desde una salida de mitad de cancha y aportó su poder físico como centro, con tres quiebres limpios. “Entré en la jugada para hacer un tackle normal y terminé con la pelota. Corrí 10 metros y apoyé, no fue muy complicado. Iba a tacklear al jugador y en su lugar me quedé con la pelota”, deslizó en conferencia de prensa. El rufinense es otro de los que se perdió todos los tests como locales del 2026 y será fundamental para el segundo tramo del Nations Championship.El último campeón de Francia también contó con Efraín Elías en el inusual puesto de ala, mientras que en Vannes participaron Francisco Gorrissen, Matías Alemanno y Santiago Medrano. El cotejo se llevó a cabo en el Roazhon Park, la casa del Rennes.

Los otros dos que marcaron tries fueron Mateo Carreras, colado entre una célula de forwards, y Facundo Bosch, ambos en el triunfo de Bayonne 46-24 ante Clermont. El partido se rompió tras la expulsión de Marcos Kremer, que fue imprudente: asentó un tackle alto y a destiempo sobre Robert du Preez, que le valió la tarjeta roja, la cuarta en su carrera profesional.

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Santiago Chocobares estuvo despierto, capturó la pelota manoteada por Teddy Thomas y aportó un try clave en el triunfo de Toulouse contra Vannes por 29 a 23. 🔝



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Gerónimo Prisciantelli aportó diez puntos en el resonante triunfo de Racing 92 20-10 como visitante ante La Rochelle, mientras que Domingo Miotti sumó seis en la goleada de Montpellier 50-13 ante el Perpignan de Jerónimo De la Fuente, Ignacio Ruiz y Joaquín Oviedo. Thomas Gallo ingresó en el segundo tiempo en la victoria de Lyon 51-25 ante el Pau de Facundo Isa y Santiago Grondona (no jugaron Julián Montoya ni Santiago Grondona).

La semana que viene comenzará la liga inglesa, también bajo la atenta mirada de Felipe Contepomi, que ya comienza a diagramar el último tramo del 2026 con sus mejores hombres.