Juegos Suramericanos: el “golpe de realidad” para los Pumas 7s, que sin embargo se encaminan al oro

“Hay que mejorar las conexiones y la paciencia”, advirtió Gregorio Pérez Pardo en el contacto con la prensa. En la segunda jornada del rugby en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, los Pumas 7s evidenciaron fallas en el traslado de la pelota y baches en los partidos, pero mantuvieron su andar ganador: con los triunfos sobre Colombia por 29-7, Chile por 26-14 y Uruguay por 38-7, se aseguraron un lugar en la definición por el oro, al igual que las Yaguaretés, que ganaron sus cuatro compromisos y se consolidan como las máximas candidatas.

Los rivales de este sábado ofrecieron otra resistencia a los Pumas 7s respecto a los del primer día, cuando los argentinos golearon a Paraguay (50-0) y Perú (87-0). En ese contexto, los conducidos por Santiago Gómez Cora no llegaron a padecer la segunda fecha, pero sí sufrieron algunas lagunas y un volumen bajo de juego en una etapa del año que sirve como preparación: los jugadores están en plena pretemporada para el estreno en el Circuito Mundial de Seven, que el 28 de noviembre en Dubái.

"Hoy hubo un golpe de realidad. No hay que confiarse", alertó Sebastián Dubuc, una de las figuras emergentes de la selección argentina masculina de seven. Lucia Rios

“Ayer tuvimos un día ideal en el que no nos marcaron puntos, pero hoy hubo un golpe de realidad. No hay que confiarse”, admitió Sebastián Dubuc. “Colombia fue muy físico y planteó cosas diferentes cuando llevaba la pelota de punta a punta. Tiene jugadores fuertes y eso nos complicó. El primer tiempo fue duro, pero con paciencia y corrigiendo los errores llevamos bien el partido”, subrayó el wing luego del primer turno del sábado, en el que Argentina marcó la diferencia en los siete minutos iniciales y luego se estancó.

Dubuc, una de las gratas apariciones en la última temporada, dueño de una aceleración y un sprint final que están por encima de la media, abrió el triunfo frente a Colombia con una joyita individual y le ganó el mano a mano al último defensor. Además, marcó el segundo try y acumula nueve en los cinco compromisos en el Hipódromo de Rosario, que volvió a lucir tribunas tubulares cubiertas, con el apoyo del público. Los rugbiers no dejan de subrayar el cariño de la gente, una anomalía para un equipo que recorre el mundo pero está lejos de tener acción en el país, salvo en excepciones como estos Juegos.

Compacto de los Pumas 7s 26 vs. Chile 14

Dubuc, surgido en el club Hurling, llevó la camiseta 12 y marcó la primera conquista del triunfo ante Uruguay con una larga corrida, y asistió con un pase brillante en el contacto a Juan Patricio Batac para dar vuelta el tanteador. Frente a la selección celeste, en el último compromiso del día, también apoyaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Marcos Moneta y Mateo Fossati, en una segunda mitad en la que Argentina dominó con autoridad en campo ajeno.

Los hinchas se levantaron ante cada intervención de Moneta, la principal atracción, que ocupó el rol de jugador de impacto en cuatro de los cinco encuentros de la selección en el certamean. Cuando el Rayo fue titular, contra Chile, anotó dos tries y desniveló con su velocidad. El publicó también bramó con un cierre de Zangara ante los chilenos, los adversarios más arduos en el campeonato y favoritos para pasar a la final, que será este domingo a las 20.12. Antes, a las 16.20, los entrenados por Gómez Cora cerrarán la zona de grupos frente a Brasil.

Resumen de las Yaguaretés 24 vs. Colombia 5

También las Yaguaretés son grandes favoritas a subir a lo más alto del podio. Sin las brasileñas en la competencia, y con la experiencia y el rodaje adquirido en el SVNS Championship, las argentinas procurarán quedarse con la medalla dorada por primera vez. Luego de los éxitos sobre Perú por 46-0 y Chile por 40-0 del viernes, vencieron por 48-0 a Paraguay y 24-5 a Colombia, los oponentes más desafiantes. Este domingo a las 15.14 se enfrentarán con Uruguay; la definición está programada para las 19.42.