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Juanse Martín Montilla: el talentoso apertura que eligió jugar por la Argentina y recibió el llamado de Contepomi
El joven sanjuanino de 19 años, formado en España y con presente en Clermont, se sumó al equipo en Londres, de cara al partido ante Escocia
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Recibió ofertas para representar a España y no está lejos de calificar para jugar para Francia. Pero su sueño siempre fue vestir la camiseta de los Pumas y, con sólo 19 años, está cerca de concretarlo. Juan Segundo Martín Montilla es la novedad esta semana en Londres, donde el plantel argentino prepara el último partido del año. El domingo a las 10.10, Argentina se enfrentará con Escocia en el partido que dirimirá el 7° puesto del Nations Championship y, sea o no parte de los 23 que saldrán al campo de juego en Twickenham, nada igualará la experiencia que vivirá el joven sanjuanino.
Las lesiones que fecha a fecha fueron minando la conformación del plantel obligaron a Felipe Contepomi a buscar alternativas. Entre los cinco convocados de emergencia para este partido sorprendió el nombre de Juanse Martín (apodo y primer apellido), jugador de Clermont, que tres semanas atrás había tenido su primera experiencia con la celeste y blanca al representar a Argentina XV en el amistoso ante Inglaterra A en Bath, donde ingresó en los últimos 15 minutos.
Martín Montilla no siguió los canales usuales que conducen a los Pumas (club, franquicia, seleccionados juveniles y/o seven, salto a Europa). Formado en Sporting Club Alfiles, a los 14 años se fue a vivir con su familia a Valencia, continuó su carrera en Les Abelles e integró el seleccionado regional. Su impacto fue inmediato y por su doble nacionalidad despertó el interés de la Federación Española de Rugby, que lo tentó para ser parte de los seleccionados juveniles ibéricos. Sin embargo, Juanse prefirió esperar un llamado de la Argentina.
Su llegada a Clermont también fue peculiar. En 2023, mientras vivía en España, se presentó por cuenta propia en una jornada abierta de detección de talentos de Clermont y quedó seleccionado. “Llegué a Clermont y no sabía hablar francés”, contó. “Me tocó comerme un año de wing, pero nunca me sentí cómodo. Después fui moviéndome al centro de la cancha: pasé a jugar de centro, luego de 15, y de ahí a ser el apertura”.
En junio de 2025, ya promovido como apertura por el entrenador Fabrice Estebanez, se destacó en la conquista de la Coupe René-Crabos (campeonato francés M18), donde fue decisivo en los playoffs, drop en semifinales camino al título incluido. Tras sumar sus primeros minutos con el plantel superior en la pretemporada, debutó oficialmente en el Top 14 con 18 años en septiembre del año pasado ante Stade Toulousain en el Stade Marcel-Michelin. Allí comparte equipo con otros dos Pumas como Marcos Kremer y Bautista Delguy.
“Valida su trabajo en cada entrenamiento”, lo elogió el entrenador Christophe Urios en la previa de su debut. “Francamente, no me veía sin darle la oportunidad de tener continuidad. Es joven, pero en algún momento hay que empezar. Veremos si entra o no y cuánto tiempo, pero no lo siento bajo presión. Es un chico que tiene temperamento”.
Aunque jugó un partido más, permaneció en el equipo de los Espoirs (Esperanzas, el M23 del Top 14). Allí se lució en una nueva conquista tras derrotar en la final a Toulouse (con Tomás Rapetti, hoy compañero en los Pumas, como titular). El sanjuanino fue uno de los artífices del triunfo y aportó 16 puntos con el pie (4 penales y 2 goles), además de una asistencia con el pie y un 50/22 que derivó en otra conquista para el triunfo por 26-21. En el arranque de la temporada 2026/27 se ubica como segundo máximo anotador del torneo de Espoirs, con 82 puntos en 7 partidos (11,7 de promedio).
Los medios franceses valoran su capacidad de tomar decisiones bajo presión y su efectividad a los palos, características inusuales para su corta edad. Su lectura de juego y versatilidad quedaron en evidencia en una práctica abierta que realizó Clermont en 2025, cuando las ausencias simultáneas de los medio-scrums Sébastien Bézy, Lucas Zamora y Baptiste Jauneau llevaron al staff técnico a utilizarlo como número 9. “Es un jugador proteico”, lo elogió François Gelez, entrenador de los Espoirs.
El puesto de apertura viene siendo problemático en los Pumas desde la salida de Nicolás Sánchez. La grata aparición de Tomás Albornoz solucionó el problema, pero el recambio es escaso. Las alternativas hoy por hoy son jugadores que se desempeñan mejor como fullbacks (Santiago Carreras, Gerónimo Prisciantelli y hasta Juan Cruz Mallía). Sería aventurado hacer predicciones sobre el futuro de Juanse Martín, todavía joven e inexperto. Pero su talento le abre un crédito. Empezar a involucrarlo en la selección mayor es la mejor forma de sacarse la duda.
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