Juicio por el crimen de Aramburú: la madre del exrugbier habló del “odio” e “impunidad” de los asesinos de su hijo

PARÍS.- La madre del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú, asesinado de múltiples disparos en marzo de 2022 en el centro de París, denunció este lunes ante el tribunal francés que lleva adelante el juicio que hubo “odio” en el crimen. También habló de lo que considera la “impunidad” de los principales acusados.

El 19 de marzo de ese año, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, militantes de ultraderecha, dispararon diez veces contra la víctima tras una disputa banal en la terraza de un bar del Barrio Latino. Ahora, ambos se enfrentan a la cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, respectivamente, en el proceso en curso ante un tribunal de París. El veredicto se espera para el próximo 25 de septiembre.

Este dibujo de la sala del tribunal, realizado el 9 de septiembre de 2026, muestra a los activistas de extrema derecha Loik Le Priol (segundo por la derecha), de 32 años, y Romain Bouvier (tercero por la derecha), de 35, durante la tercera jornada de su juicio ante el Tribunal de lo Penal de París por el asesinato de Federico Martín Aramburú BENOIT PEYRUCQ - AFP

“Para nosotros es muy difícil, muy difícil no decir en voz alta que consideramos que este crimen (...) podría haber sido evitable”, dijo su madre, Cecilia Aramburú, ante el tribunal. Vestida con un traje oscuro, la mujer estimó que “Federico se encontró con personas que eran extremadamente violentas, que salían de sus casas triplemente armadas: de odio, de armas de fuego y, da la sensación, con impunidad”.

“Se exhibían con armas, con el cuchillo. No tenían necesidad de ocultarlo”, precisó sobre los acusados. Le Priol y Bouvier compartían una inclinación por la violencia, la ideología ultraderechista radical, el alcohol y las armas. Aquella noche, los jóvenes dispararon contra el exjugador de los Pumas, de 42 años, tras una discusión en un bar, donde había acudido junto a su amigo Shaun Hegarty.

Consultada sobre por qué Aramburú, cuando se marchó ese día del bar, tiró de la capucha de Le Priol hacia atrás, tumbándolo casi por el suelo, su madre contestó: “Federico, al no aceptar [una pelea], sintió que tampoco se iba así sin decir nada, aceptando a una persona que dice: ‘Argentino, irlandés, nosotros estamos acá, nosotros estamos en casa’”, explicó.

Juicio por el crimen de Aramburú: la madre del exrugbier habló de “odio” en el asesinato de su hijo. ANDRES LARROVERE - AFP

La mujer describió a su hijo como “un buen chico” que, pese a haber nacido en 1980, en los últimos años de la dictadura argentina, “vivió la parte festiva de la democracia”: “Lo importante es la discusión, el debate y no la fuerza y la pelea”. Respecto a los principales acusados, aunque los calificó de “criminales que no conocen de humanidad”, aseguró que “continúan siendo seres humanos” y “merecen no pasar por este mundo sin haber tratado de comprender de qué se trata la vida”.

Con información de la agencia AFP