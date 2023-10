escuchar

PARIS, Francia. Agustín Pichot vuelve a la carga. El ex capitán de los Pumas, medalla de bronce en el Mundial jugado aquí en 2007, retomó sus fuertes críticas al poder europeo que gobierna la World Rugby y opinó que el rugby “no es un juego global” y que “el sistema está hecho para proteger al núcleo”. El ex vicepresidente de World Rugby, que perdió la última elección a presidente, le otorgó una larga entrevista en Marsella al diario inglés Daily Mail.

El argentino, que en realidad nunca ha estado alejado del poder del rugby ni en su país ni en el foro internacional, intensificó sus cuestionamientos al funcionamiento de World Rugby, que el año próximo celebrará elecciones para suceder al actual presidente, el inglés Bill Beaumont. “Es la regla de la locura: hacer lo mismo creyendo que vas a tener otro resultado. ¿Qué ha cambiado de Japón 2019 a ahora? Nada. ¿Qué sentido tiene que Uruguay llegue a un Mundial dentro de cuatro años sin jugar un partido relevante en ese tiempo? En la primera rueda de 2027 será aplastado”, señaló en otro pasaje de la entrevista.

Agustín Pichot con Bill Beaumont, el hombre que lo venció por 28-23

Pichot también cree que la Liga Mundial que propone WR –un torneo con los del 6 Naciones, los del Rugby Championship más Japón y Fiji- está lejana y que, por otra parte, acentuaría aun más las diferencias entre los Tier 1 y el resto. El argentino hace un planteo absolutamente razonable sobre el estancamiento en el desarrollo del rugby en el mundo: “¿Dónde vas a conseguir más jugadores? ¿En Nueva Zelanda? ¿En Gales? ¿En Escocia? No. ¿Pero traerían más gente Brasil y Paraguay, por ejemplo? No digo que sea fácil, pero es un camino”.

También hizo hincapié en la crisis económica que hoy afecta al rugby: “Soy un hombre de negocios y sé que las pérdidas y ganancias son importantes para sostener el negocio. El rugby está en números rojos. Miren a Gales, la Premiership. Miren a cualquier parte. El problema es que los costos están subiendo pero no hay mejores ingresos ni un mejor producto que mostrar. El otro día escuché que Inglaterra tiene un déficit de 20 millones de libras. ¡Inglaterra! Sudáfrica, rojo. Gales, rojo. Australia, rojo. Es alarmante”.

Pichot, el emblema del equipo en 2007 Archivo

“Estamos gastando cada vez más –añadió- y no es lógico. Y no lo gastaremos en Bitcoins ni en innovación. Es un deporte que está envejeciendo, no es atractivo, no es innovador. ¿Qué les damos a los niños? ¿Qué está pasando con Twitch? ¿Y con TikTok?”.

Pichot da en la tecla con esto. En Japón, cuando era vicepresidente de la World Rugby, estuvo al frente del proyecto de difusión que incluyó un atractivo e interactivo programa diario por Instagram y también de una fuerte campaña de verticales en todas las redes, con otro especial hincapié en Tik-tok. En este Mundial, todo esto estuvo ausente. La parte de difusión masiva fue muy floja y la única variante fue un juego –Fantasy- similar al Gran DT. Atrapante sólo para los fanáticos del rugby.

Fiel a su estilo, Pichot le contó al Daily Mail –diario que apoyó abiertamente, y lo sigue haciendo, su carrera a la presidencia de World Rugby- lo que ocurrió cuando le disputó el sillón mayor a Beaumont: “Me bloquearon todos constantemente. ¿Por qué quieren impedir que alguien se sume al EXCO (Comité Ejecutivo)? Los presidentes y directores ejecutivos se sentaron y dijeron: ¡No lo dejen entrar! Pero a mí me encanta ese juego. Ayer vi subir a los ingleses al micro y les dije: ‘Sé que no les agrado, pero estamos aquí, entre los cuatro mejores del mundo. No nos vamos a ir’”.