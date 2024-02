escuchar

Luego de 12 años, los Pumas dejarán de ser vestidos por Nike y su nuevo proveedor de indumentaria será la marca francesa Le Coq Sportif. Como había adelantado LA NACION en noviembre, la marca del gallo también será sponsor de la Unión Argentina de Rugby (UAR), con la que firmó un acuerdo por cuatro años: regirá hasta el Mundial de 2027, inclusive. La compañía gala, fundada en 1882, ya confecciona los uniformes del seleccionado francés, en el que están presentes desde 2018 y con el que seguirán vinculados durante el próximo Seis Naciones y los Juegos Olímpicos de París.

En realidad, se trata de un regreso a las fuentes; un reencuentro. Porque el gallo de Le Coq Sportif ya estuvo con los Pumas. “En la serie de los dos test-matches ante Inglaterra en 1981, en la cancha de Ferro (la primera visita de los británicos a nuestro país), el conjunto nacional utilizó camisetas provistas por Le Coq Sportif, pero como por aquellos tiempos no estaba permitido exhibir marca alguna en la ropa, el utilero del plantel (Francisco Casado) se ocupó de descoser los logos de las camisetas”, recordó la UAR en el comunicado de prensa que detalló el nuevo convenio con la compañía francesa.

👉 La UAR ha llegado a un acuerdo con Le Coq Sportif como nuevo Sponsor Oficial Exclusivo de Indumentaria Deportiva; vestirá a todos los equipos nacionales: Los Pumas, Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés y Los Pumitas pic.twitter.com/X6HkV7AcaK — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) February 1, 2024

“Con la llegada a la UAR de la marca Le Coq Sportif como nuevo sponsor, no sólo estamos asociándonos a una empresa internacional, que está involucrada con el rugby desde sus orígenes en 1882, si no que volvemos a tener esta gran marca en nuestra casa para abastecer con productos de gran jerarquía y tecnología a todos nuestros equipos”, señaló Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby.

El nuevo sponsor técnico de la UAR está ligado al corazón de los argentinos: el gallo quedó inmortalizado en las camisetas de la selección de fútbol que, con Diego Armando Maradona como emblema, levantó la Copa del Mundo en el mundial de México, en 1986. Además, Le Coq Sportif lleva tres etapas como proveedor de indumentaria de los seleccionados de rugby de Francia. En este sentido, el nuevo acuerdo con la UAR abarca a Los Pumas, Los Pumas 7′s, Las Yaguaretés y Los Pumitas .

El estreno de la primera casaca argentina con el gallo le corresponderá a los Pumas 7´s: el seleccionado de seven, ya clasificado para los Juegos Olímpicos, participará en el Seven de Hong Kong, la sexta etapa del circuito mundial, entre el 5 y el 7 de abril. Luego, las Yaguaretés lucirán la nueva prenda albiceleste en el Seven de Cracovia (Polonia), última competencia del Sevens Challenger, programada para el 18 y el 19 de mayo.

El test match en Ferro ante Inglaterra de 1981

Los Pumas, por su parte, usarán los nuevos modelos en los partidos de la ventana de julio, cuando reciban en el país a Francia (6 y 13 de julio). Serán dos test-matches entre dos seleccionados que, casualmente, están vestidos por la misma marca. Además, la UAR informó que “a partir del mes de mayo se lanzará al mercado una amplia línea de productos de la marca Le Coq Sportif para los fanáticos de los seleccionados argentinos de rugby, que incluirá desde modelos de performance hasta modelos de la línea casual”.

En el comunicado de prensa, la UAR detalló que “a través de esta alianza, Le Coq Sportif busca trabajar en conjunto en el desarrollo de la actividad, como así también involucrar en los clubes a más jugadores, profundizando los valores compartidos, como el respeto, el compromiso y el espíritu de equipo”.

La camiseta alternativa de los Pumas en el Mundial de Francia del año pasado motivó elogios de todo tipo. Inspirada en el regimiento de Granaderos a Caballo, se usó en el triunfo ante Japón. En un ranking elaborado por el diario inglés The Telegraph, la camiseta alternativa del seleccionado argentino, que se estrenó en el partido contra los Springboks, en Vélez, y que fue la que se utilizó para avanzar a los cuartos de final fue elegida como la más original y linda de las 40 del torneo ecuménico. La que suelen utilizar los Pumas, en tanto, quedó en el quinto puesto.

