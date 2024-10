La Plata le ganó el clásico a Los Tilos y quedó a un paso del Top 12 en el rugby de URBA

Escuchar

Tensión, lucha y dramatismo hasta la última pelota. La Plata Rugby sacó adelante uno de esos clásicos que quedan en el recuerdo por lo que había en juego: con el triunfo por 15-9 en Barrio Obrero, igualó a Los Tilos en la punta y depende de sí para volver a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, a una fecha del final.

El ascenso directo al Top 12 se definirá en la 26ª jornada, la última de un calendario extenso, que tuvo dos claros dominadores a lo largo del 2024. La Plata Rugby y Los Tilos llegarán con 103 unidades, 18 más que Los Matreros, el principal perseguidor, y 37 más que Olivos, el cuarto de la tabla. Los clubes platenses marcaron una diferencia enorme, que se agigantó en la segunda parte del año, con los regresos de los jugadores abocados a los diferentes equipos de la UAR.

Sólo un ascenso se definirá de manera directa; el otro se dirimirá en unos playoffs entre el segundo y el quinto en las posiciones finales de la etapa regular.

Juan Pedro Bernasconi arremete, pero se encuentra con un tackle de Matías Cordero abajo; de todos modos, La Plata logró imponerse "por penales" en Barrio Obrero. Leonardo Leveroni (Prensa URBA)

Había tanto en juego, que de juego hubo poco. Fue un clásico friccionado y muy interrumpido. Los Tilos y La Plata disputaron cada punto de encuentro como si fuese el último. Se trasladaron la presión constantemente y se desprendieron rápidamente de la pelota en pos de ubicar el juego en campo ajeno. Esa batalla táctica fue ganada por el visitante, que en Barrio Obrero usó mejor el pie estratégicamente. Los kicks de Luciano Di Lucca, la figura, y Federico Sica arrinconaron a su rival, que fue un manojo de nervios y sintió la presión de una defensa asfixiante.

“Se dio todo lo que planteamos. Sabíamos que teníamos que ser muy eficaces en el punto de encuentro. Fuimos superiores, nos impusimos en el contacto. Jugamos lejos de nuestro campo, pusimos presión para que trataran de salir ellos. Ahí estuvo la clave”, explicó Carlos Mendieta, una fiera en la tercera línea. Con 33 años, es el más veterano de un equipo que fue un muro en defensa, no tuvo grietas ni sufrió quiebres limpios.

Ignacio Guichón y Juan Ignacio Blaiotta Lago, de Los Tilos, disputan con Pedro Addiechi y otro jugador de La Plata una pelota aérea; estratégico como lo fue, el clásico tuvo casi tanta lucha en el aire como en la tierra. Leonardo Leveroni (Prensa URBA)

El Canario volvió a ganar en Barrio Obrero después de 12 años, en uno de los clásicos más coloridos del rugby de Buenos Aires. En una tarde agradable, con más de 5000 personas, faltaron los tries. Prácticamente no hubo situaciones de riesgo en los in-goals y uno y otro intercambiaron solamente patadas. El visitante se fue arriba al descanso por 9-6 gracias a la puntería de Santino Di Lucca, Pumita en 2024. En la segunda etapa acertó dos penales Tomás Suárez Folch, su reemplazante. El local sumó a través del pie de Mateo Fernández Armendáriz.

A La Plata Rugby, a pesar de ser un club de gran infraestructura y muchos jugadores, le ha costado establecerse en la elite del rugby de Buenos Aires. Desde que se instrumentó el formato actual y fueron eliminadas las reubicaciones, transita entre las dos categorías: descendió del Top 12 en el 2017, fue campeón de la primera A en el 2018, volvió a perder la categoría en el 2019 y regresó campeón en el 2022, tras un 2020 de actividad por la cuarentena y un 2021 de un único ascenso. En el 2023 bajó nuevamente, in extremis en el certamen, y en el 2024 está a un paso del gran objetivo. Si bien quedó igualado en la tabla con Los Tilos, tiene ventaja por diferencia de puntos en los partidos entre sí. El próximo sábado intentará asegurar el título de campeón, como local ante Pueyrredón. “Queremos ascender y ser campeones. Queremos volver a estar arriba y consolidarnos”, se entusiasmó Mendieta, tras un triunfo festejado con mucha euforia, casi como una conquista.

Compacto de Los Tilos 9 vs. La Plata 15

Los Tilos perdió apenas dos encuentros en el año y ya no depende de sí para conseguir el boleto directo al Top 12. No obstante, en caso de no lograrlo aún tendrá la chance de subir en los playoffs. Los Matreros, de muy buena campaña, es el tercero. Francesa y Olivos definirán cuál será el cuarto y cuál el quinto. Los ascensos en 2024 serán fundamentales para los clubes que los logren: es muy posible que la URBA quite los descensos en el 2025 para armar un Top 14 en el 2026.

San Patricio y San Martín descendieron a la primera B, una categoría que también tiene un final reñido: San Andrés es el líder, con 92 puntos, seguido por Manuel Belgrano y Universitario de La Plata, con 90. Al igual que en la primera A, todo se decidirá en la última fecha. La Plata Rugby sacó una luz de ventaja y procurará concretar su regreso.

En un partido sin invasiones a los in-goal y mucha lucha cuerpo a cuerpo, La Plata fue algo mejor, ganó y llegará con ventaja a la última fecha de la primera A, en pos del ascenso al Top 12. Leonardo Leveroni (Prensa URBA)